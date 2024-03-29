Владимир Пономарев: «Судьи помогают «Зениту», волей-неволей. ЦСКА будет бороться за второе-третье место»
Владимир Пономарев считает, что «Зениту» помогают судьи.
«ЦСКА будет бороться за второе-третье место. Команда, скорее всего, не сможет претендовать на первую строчку, уже далековато. Поэтому чемпионом, наверное, станет «Зенит».
У них хороший подбор игроков, они могут купить кого угодно, потому что богатый клуб. Так что, с ними будет, конечно, трудно бороться.
Да и судьи, волей-неволей, петербуржцам помогают», – сказал бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев.
После 20 туров «Зенит» идет 1-м в Мир РПЛ с 40 очками. ЦСКА идет на 8-м месте, отставая на 8 очков.
Снова эксперты и свидетели заговора подъехали 🤦🏻♂️
Ничего нового, расходимся!