Владимир Пономарев: «Судьи помогают «Зениту», волей-неволей. ЦСКА будет бороться за второе-третье место»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев считает, что «Зениту» помогают судьи.

«ЦСКА будет бороться за второе-третье место. Команда, скорее всего, не сможет претендовать на первую строчку, уже далековато. Поэтому чемпионом, наверное, станет «Зенит».

У них хороший подбор игроков, они могут купить кого угодно, потому что богатый клуб. Так что, с ними будет, конечно, трудно бороться.

Да и судьи, волей-неволей, петербуржцам помогают», – сказал бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев.

После 20 туров «Зенит» идет 1-м в Мир РПЛ с 40 очками. ЦСКА идет на 8-м месте, отставая на 8 очков.

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58 комментариев
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При всей моей, скажем так, не особо симпатии к Зениту, разговоры про судей задолбали. Само по себе качество арбитража довольно низкое. Никого не тащат и никого не убивают
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+76
Как КБ болельщик могу сказать что все последние чемпионства без вариантов зенита и без судей они точно сильнее всех на голову и отрыв посмотрите от всех, а ошибаются одинаково в сторону всех клубов
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+44
Зенит пробил 1 пенальти, а Чалов 5, давай бомби дальше.
+48
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+41
Совсем уже? В этом сезоне Зенит самая страдающая команда от судейских ошибок. Кто не верит, яндекс в помощь.
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+24
Ответ Bartez1986
При всей моей, скажем так, не особо симпатии к Зениту, разговоры про судей задолбали. Само по себе качество арбитража довольно низкое. Никого не тащат и никого не убивают
Неожиданно от вас, респект
+24
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+19
Признать что Зенит сильнее всех в РПЛ, ну никак не могут! Начинается старая песня - самый богатый, купить кого угодно и прочий бред...
+21
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+16
Ответ Otto Kretschmer
Зенит пробил 1 пенальти, а Чалов 5, давай бомби дальше.
Если честно то два, но забил один.
+15
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+14
Особенно в этом сезоне, увольте с такой "помощью"
+17
-4
+13
Волей-неволей? Зенит держит семьи судей в заложниках что-ли? Или газ отключает?
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+12
Санитаров к дедушке! И наказать тех, кто не уследил за регулярным приёмом лекарства.
+16
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Более того, Зениту помогает целая Бразилия!
Снова эксперты и свидетели заговора подъехали 🤦🏻‍♂️
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Ну как обычно, инфантильные люди пытаются списать все на судей, бюджет, Бразилию итд
+12
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Так "волей" или "неволей", господин Пономарëв? Вы уж определитесь с обвинениями, а то и нашим, и вашим.
+9
-3
+6
Бред какой-то. Хватит уже старпёров опрашивать.
+11
-5
+6
Врачи помогают Пономареву волей-неволей
+8
-3
+5
Расскажи это Клаудиньо,которого с локтя в кадык бьют,двумя ногами выносят в штрафной Факела,прямой ногой в коленку(Пиняев),но это все оправдывается ЭСК.
+9
-4
+5
Ответ -DF-
Комментарий удален модератором
Человеку 84 года, не будьте слишком строги
+6
-2
+4
Ментальность такая столичная - путь к чемпионству только через кабинетные технологии.
+6
-3
+3
Ответ luu
Если честно то два, но забил один.
Ну не три же за матч.
+5
-2
+3
🤦‍♂️
+6
-3
+3
" логика" простая,кто на первом месте- значит помогают судьи.)))
+3
-1
+2
Ответ Magic13
Совсем уже? В этом сезоне Зенит самая страдающая команда от судейских ошибок. Кто не верит, яндекс в помощь.
Импортозамещение работает))
+3
-1
+2
в этом году больше всего ошибок в пользу Краснодара
+4
-2
+2
Из 10 матчей, в 9-ти судьи будут ошибаться против Зенита и в 1-м в пользу Зенита. Но все будут мусолить матч где ошиблись в пользу Зенита, а про остальные стыдливо промолчат. Ведь это даст иллюзию помощи Зениту.
+4
-2
+2
Димка 321 снова назвал эпизод, когда игрок соперника пятился назад с оставленной рукой и коснулся горла Клаудиньо, ударом в кадык))
Ничего нового, расходимся!
+3
-2
+1
Ответ Chistian Jadson
А ты как хотел чтоб относились к команде которая спонсируется президентом ?)))))
Я еще раз повторяю, для тех кто в танке: вы свои абортивные формы существования слепо переносите на Зенит. Это только С.Иванов мог гос структуры пристегнуть к спонсорству частного клуба. А т.н. "спонсорство" президента проявилось в наезде на клуб при Манчини, после чего команда с 1 места скатилась на 5.
+3
-2
+1
Ответ Magic13
Тонко, но я понял))😉
Справедливости ради, карты, отзывы, фильмы, локальные вещи - все ищется лучше через яндекс. Просто забавно было подметить))
+2
-1
+1
Низкое общее качество судейства приводит к возникновению конспирологических судейских заговоров.
+3
-2
+1
т.е. за второе-третье место, от которого у них 6-7 очков они могут бороться, а тут прям именно одного очка им не хватит до первого?
+1
0
+1
Может быть у бывших футболистов по достижении определённого возраста запретить брать интервью.
+2
-1
+1
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