Лука Модрич: «У «Реала» особые отношения с ЛЧ, мы преображаемся, когда слышим ее гимн. Я думал, что выиграю 1 или 2 титула, но теперь у меня их 5! Это что-то сумасшедшее, уникальное»

Лука Модрич высказался об успехах «Реала» в Лиге чемпионов.

38-летний футболист принял участие участие в рекламном мероприятии в Абу-Даби со сборной Хорватии.

«У мадридского «Реала» особые отношения с Лигой чемпионов, именно поэтому это самый титулованный клуб в истории турнира. Я выиграл всего 3 титула и 5 титулов Лиги чемпионов, это что-то невероятное.

Когда я перешел в « », я думал, что смогу выиграть 1 или 2 титула Лиги чемпионов. Но теперь у меня их 5! Это действительно что-то сумасшедшее, уникальное.

У нас не было хороших выступлений в Ла Лиге на протяжении многих сезонов, но когда мы слышим гимн Лиги чемпионов, игроки преображаются, мы становимся лучше и играем лучше. Это трудно объяснить, но мы счастливы, что это так. Наша связь с Лигой чемпионов отличается от связи любого другого клуба с этим турниром.

Нет клуба крупнее «Реала». Это топ-клуб. Остальные, знаете, на ступеньку ниже», – сказал полузащитник мадридцев.