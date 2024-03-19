Лука Модрич: «У «Реала» особые отношения с ЛЧ, мы преображаемся, когда слышим ее гимн. Я думал, что выиграю 1 или 2 титула, но теперь у меня их 5! Это что-то сумасшедшее, уникальное»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Футбол

Лука Модрич высказался об успехах «Реала» в Лиге чемпионов.

38-летний футболист принял участие участие в рекламном мероприятии в Абу-Даби со сборной Хорватии.

«У мадридского «Реала» особые отношения с Лигой чемпионов, именно поэтому это самый титулованный клуб в истории турнира. Я выиграл всего 3 титула Ла Лиги и 5 титулов Лиги чемпионов, это что-то невероятное. 

Когда я перешел в «Реал Мадрид», я думал, что смогу выиграть 1 или 2 титула Лиги чемпионов. Но теперь у меня их 5! Это действительно что-то сумасшедшее, уникальное. 

У нас не было хороших выступлений в Ла Лиге на протяжении многих сезонов, но когда мы слышим гимн Лиги чемпионов, игроки преображаются, мы становимся лучше и играем лучше. Это трудно объяснить, но мы счастливы, что это так. Наша связь с Лигой чемпионов отличается от связи любого другого клуба с этим турниром. 

Нет клуба крупнее «Реала». Это топ-клуб. Остальные, знаете, на ступеньку ниже», – сказал полузащитник мадридцев. 

Материалы по теме

64 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ barcabarcabarcabarca
Судьи тоже преображаются, когда видят, что Реал слышит гимн ЛЧ
Смешно такое читать от пользователя с ником «барса» )))
+48
-19
+29
Модрич красавчик. Ему уже 38 лет, но все ещё играет в одном из сильнейших клубов в мире на данный момент, причём все ещё на хорошем уровне, и приносит пользу. Молодец, Лука!
+30
-4
+26
Ответ Semen6009
Комментарий скрыт
В смысле? Последний кубок ЛЧ «Реал» выиграл в 2022 г. 2022 г. был 5 лет назад? Ну ты же не настолько старый)
+17
-7
+10
Ответ barcabarcabarcabarca
Ну извините, нас в кризисные годы за уши не тянут как некоторых
не будь Негрейры и Эвребе эти кризисные годы начались бы 18 лет назад
+11
-4
+7
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
очередной - это единственный в прошлом году?
+12
-5
+7
Ответ barcabarcabarcabarca
Судьи тоже преображаются, когда видят, что Реал слышит гимн ЛЧ
Зато дети Негрейры знают гимн ЛЕ уже лучше, чем ЛЧ
+14
-9
+5
Работяга
+6
-2
+4
Ответ Pixel 8
Реал Мадрид и Вест Хэм - величайшие клубы в истории футбола, будем объективны.
Это как в анекдоте- Кто на меня?! Встает детина 2 метра- я! Ты кто? Вася! Кто на нас с Васей?!😃
+8
-4
+4
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
финал 2013/2014 - затащили рамос и бэйл.
финал 2015/2016 - единственный гол Рамоса и победа по пенальти
финал лч 2017 - тут действительно затащил роналду
финал лч 2018 - бенефис гарета бэйла. будем помнить его гол вечно.
роналду, конечно, вносил огромный вклад по ходу турниров, забивал много. но спасибо стоит сказать еще рамосу, бэйлу, модричу и другим
+7
-5
+2
Ответ Правдоруб Денисов
Удивительно, как Реал действительно преображается в Лч. Им может попасться соперник, который превосходит их по игре, но именно в матче Реал всегда выглядит лучше точно не хуже своего соперника. Плюс конечно везение присутствует. В этих успеха, безусловно, большая заслуга Модрича. Очень крутой футболист
Не так, Реал может выглядеть хуже в игре, но может выиграть
+1
0
+1
Ответ Semen6009
ой ...че несешь тоже, самая обеспеченая команда выигрывает самых не обеспеченых. В ЛЧ улетят от Ман. Сити, Перез как ребенок побежит кошельком трясти, скупить всех у кого рейтинг 90+. Как вообще можно болеть за команду, в конторой своего футбола нет
Я про Реал ничего не сказал. Я больше симпатизирую Барсе, честно скажу, но очень нравится игра Модрича. Друг мой, научись, пожалуйста, читать комментарии. Я игры Реала в последнее время не особо смотрю, поэтому смысл мне про них что-то говорить?) Или нельзя написать комментарий про одного из лучших полузащитников в 2010-х в футболе)?
+1
0
+1
Легенда! Все любят Луку. Будет очень грустно, когда закончит, один из любимых игроков
0
0
0
вот про Модрича точно можно сказать "скромный гений"

играет себе в футбол, делает это гениально, поднимает над головой кубки ЛЧ
+1
-1
0
Удивительно, как Реал действительно преображается в Лч. Им может попасться соперник, который превосходит их по игре, но именно в матче Реал всегда выглядит лучше точно не хуже своего соперника. Плюс конечно везение присутствует. В этих успеха, безусловно, большая заслуга Модрича. Очень крутой футболист
+3
-3
0
Е-мое, тут читать по смыслам и грамоте так адвенчурово, что и сам попадаешь в неадеквантурово...
0
0
0
Пафосные речи до первой четверки от сити
Знаем, плавали
+6
-6
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Дима
не будь Негрейры и Эвребе эти кризисные годы начались бы 18 лет назад
Ай какой шутник. Без административных аппаратов у Мадрида некризисные годы не начались бы. Тут столько сомнительных событий за всю историю, что на целый пост тянет.
+2
-2
0
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Semen6009
Комментарий скрыт
Закусывать надо
+4
-4
0
Ответ Stewart D.
особенно когда засчитывают голы из метровых офсайдов или удаляют соперников без нарушений правил. Ох уж это реаловское "мы асобиные!!! вам нипанять!!"
Зато соперники Реала забивают только по правилам: с оффсайда, с пенальти, назначенного за попадание мяча в грудь, с вымышленного углового, после ухода мяча в аут. Но это другое, конечно же.
+5
-5
0
Ответ Homelander_666
Ещё один 🤡 Про ошибки против Реала ты, конечно же, забыл?)
Тут вовсе не память виновата. Он просто любит оскорблять других, потому что считает это крутым. Причем тут память?
0
0
0
Ответ Виктор Ковязин
Е-мое, тут читать по смыслам и грамоте так адвенчурово, что и сам попадаешь в неадеквантурово...
А на что Ты рассчитывал? Болельщики Барселоны пришли в комментарии) До сих пор страдают от побед Реала.
+7
-7
0
скоро будет 4-й титул Ла Лиги, Лука)
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий