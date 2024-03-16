Литвинов о Селихове и Максименко: «В «Спартаке» лучшие вратари в РПЛ, к ним даже не может быть вопросов»
Руслан Литвинов назвал вратарей «Спартака» лучшими в Мир РПЛ.
«Разницы между Селиховым и Максименко особо не замечаю. Это два опытных и великолепных вратаря, которые много поиграли за «Спартак». Доверие к обоим вратарям одинаковое.
В матче с «Оренбургом» Саша Селихов доказал это – сделал много сэйвов. Винить его в пропущенном голе не вижу смысла, потому что там был рикошет, с таким тяжело справиться.
Что касается информации о возможных новых вратарях в команде, то могу сказать, что у нас лучшие вратари в РПЛ, к ним даже не может быть вопросов», – сказал хавбек «Спартака».
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Ахахахахахахахахахахаха...видимо Антоша в Тарасовке кое что из груза оставил)))
А во второй с Наполи Селихов играл, там сейвов много было
А промес лучший полузащитник и прекрасный человек, он мне очень нравится.
Абаскаль несомненно лучший тренер в мире.
Добавил Литвинов.
Хотя рикошет был не так уж близко к нему.
Спартаковцев послушать - у них все лучшие, только игры нет.
Ладно бы он как Акинфеев был по статусу и возрасту когда может молодым напихать попробовать через прессу достучаться