Литвинов о Селихове и Максименко: «В «Спартаке» лучшие вратари в РПЛ, к ним даже не может быть вопросов»

Руслан Литвинов назвал вратарей «Спартака» лучшими в Мир РПЛ.

«Разницы между Селиховым и особо не замечаю. Это два опытных и великолепных вратаря, которые много поиграли за «Спартак». Доверие к обоим вратарям одинаковое.

В матче с «Оренбургом» Саша Селихов доказал это – сделал много сэйвов. Винить его в пропущенном голе не вижу смысла, потому что там был рикошет, с таким тяжело справиться.

Что касается информации о возможных новых вратарях в команде, то могу сказать, что у нас лучшие вратари в , к ним даже не может быть вопросов», – сказал хавбек « ».