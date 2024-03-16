Литвинов о Селихове и Максименко: «В «Спартаке» лучшие вратари в РПЛ, к ним даже не может быть вопросов»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Селихов Александр Максименко Чемпионат.com Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов назвал вратарей «Спартака» лучшими в Мир РПЛ.

«Разницы между Селиховым и Максименко особо не замечаю. Это два опытных и великолепных вратаря, которые много поиграли за «Спартак». Доверие к обоим вратарям одинаковое.

В матче с «Оренбургом» Саша Селихов доказал это – сделал много сэйвов. Винить его в пропущенном голе не вижу смысла, потому что там был рикошет, с таким тяжело справиться.

Что касается информации о возможных новых вратарях в команде, то могу сказать, что у нас лучшие вратари в РПЛ, к ним даже не может быть вопросов», – сказал хавбек «Спартака».

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А Промес лучший капитан , забыл сказать.
+62
-6
+56
Спартак головного мозга
+52
-15
+37
Ответ Константин Эсперов
А Промес лучший капитан , забыл сказать.
И потом добавить: "А я лучший центральный полузащитник рфпл"
+20
-1
+19
Лучший тренер, лучшие вратари, лучшие игроки. Только таблица РПЛ некрасивая,ревнует,понимая,что недостойна такого счастья.
+15
-1
+14
Литвинов о Селихове и Максименко: «В «Спартаке» лучшие вратари в РПЛ»
============================
Ахахахахахахахахахахаха...видимо Антоша в Тарасовке кое что из груза оставил)))
+15
-2
+13
Да уж .
+13
-1
+12
Ну если они лучшие, тогда какие вратари худшие? Огласите пожалуйста весь список.
+7
0
+7
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Лучший тренер, лучшие вратари, лучшие игроки. Только таблица РПЛ некрасивая,ревнует,понимая,что недостойна такого счастья.
И лучший борщ
+5
0
+5
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Это Макс то против Наполи?) Когда на первых же минутах этому Наполи фору дал, очередную клоунский привоз устроив?
А во второй с Наполи Селихов играл, там сейвов много было
+5
0
+5
Да что там в РПЛ, во всём мире! Особенно Максименко и его бабочки.
+5
-1
+4
И затем добавил:

А промес лучший полузащитник и прекрасный человек, он мне очень нравится.

Абаскаль несомненно лучший тренер в мире.
+3
0
+3
Да здравствует Спартаковский цирк самый лучший цирк в мире!!!🤡🤡🤡
+2
-1
+1
Ответ Pok_Toholo
Спартак головного мозга
игрок Спартака оценивает игроков Спартака, тут как говорится ничего личного...)
+10
-9
+1
А мы- кто не согласен, видимо инопланетяне, ничего не понимаем в этом )).
+1
0
+1
«Селихов и Максименко - лучшие вратари РПЛ» - сказал Литвинов, и заплакал😁
+1
0
+1
У меня дед на лавке возле подъезда который просто орёт весь день после чекушки, тоже так думает только что подошёл узнал у него!!!
+1
0
+1
Вообще это две самые главные дыры в РПЛ и короли привозов!!! Им сегодня походу борщ на вратарских перчатках сварили, вот и лепанул!!!
+1
0
+1
😂😂😂
0
0
0
Оба косячники, причём конкретные.
0
0
0
А потом Литвинов рассмеялся со своей же шутки
0
0
0
Пацаны вообще ребята. Классно, вообще. Особенно вот, вот тот вот паренёк, да вот, в белом, вот на плече. Вообще молодец. Да и вообще вы все молодцы.
Добавил Литвинов.
0
0
0
Да, видел я на стадионе - Саня Селихов как мешок с картошкой завалился во время первого гола Оренбурга.

Хотя рикошет был не так уж близко к нему.

Спартаковцев послушать - у них все лучшие, только игры нет.
0
0
0
Спасибо Руслану, я здорово посмеялся)))
0
0
0
Ответ Pok_Toholo
Спартак головного мозга
А что ему говорить, у нас Максименко мешок с картошкой а Селя вечно в лазарете?
Ладно бы он как Акинфеев был по статусу и возрасту когда может молодым напихать попробовать через прессу достучаться
0
0
0
Спартаковский Шуллер
+1
-1
0
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Как не крути....но это далеко не лучшие вратари России))) по Литвинову)
0
0
0
Ответ verhowen
Ну если они лучшие, тогда какие вратари худшие? Огласите пожалуйста весь список.
все остальные, конечно же
0
0
0
Да, ну, литвин, наоборот, слабые вратаришки у нас.
+1
-1
0
Ну тогда у нас Шунин и Лещук Лучшие в галактике
+1
-1
0
Ответ DVS1
Это Макс то против Наполи?) Когда на первых же минутах этому Наполи фору дал, очередную клоунский привоз устроив? А во второй с Наполи Селихов играл, там сейвов много было
я про выезд, а привоз да помню, но он вытащил достаточно...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий