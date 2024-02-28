Мэрия Парижа о краже ноутбука: «Сотрудник не владел никакой информацией, касающейся организации правопорядка во время Олимпийских игр»

Теги происшествия Париж-2024 Легкая атлетика

В мэрии Парижа прокомментировали кражу ноутбука с планами обеспечения безопасности Игр-2024.

Ранее издание Inside the Games сообщило, что 26 февраля сотрудника парижской мэрии ограбили в поезде. Пропала сумка, в которой находились ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпиады-2024 и два USB-накопителя.

«Мэрия Парижа тесно сотрудничает с префектурой полиции. Первоначальная проверка показала, что сотрудник не владел никакой информацией, касающейся организации и размещения сил правопорядка во время Олимпийских и Паралимпийских игр.

На оборудовании сотрудника хранились записи для внутреннего пользования, связанные с его работой в отделе информационных технологий в дирекции дорожно-транспортной сети.

Была проведена необходимая реинициализация для перекрытия доступа к информационной системе», – заявили в мэрии.

По просьбе мэра столицы Анн Идальго генеральная инспекция Парижа приступила к проверкам в связи с выявленными рисками информационной безопасности. В зависимости от результатов проверок будут приняты соответствующие меры.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну конечно, планы обеспечения безопасности Олимпиады к правопорядку никак не относятся))
Даже врать хреново стали.
+9
-2
+7
Ответ Чебурашка от Гены
Чётко просматривается след Кремля. 😁
Хитрый план по устранению конкурентов: все побоятся ехать на ОИ, кроме россиян.
+4
-2
+2
Комиссар Жибер спешит на помощь)
+1
0
+1
Так не сотрудника украли, а ноутбук. А он как раз владел)
0
0
0
Вряд ли на ноуте есть какая-либо чувствительная информация, все же к удаленным серверам подключаются.
Да и воры обычные сразу диск наверняка отформатируют, нафиг им палится.
0
0
0
Судя по тому что стало известно - сотрудник просто хранил информацию по безопасности на ноутбуке, но не изучил ее. Потому и потерял ноутбук.
0
0
0
шушан !
0
0
0
И смех, и грех)
0
0
0
А что так все всполошились то?Российским спортсменам ничего не угрожает.)
0
0
0
Ответ Al561
Вряд ли на ноуте есть какая-либо чувствительная информация, все же к удаленным серверам подключаются. Да и воры обычные сразу диск наверняка отформатируют, нафиг им палится.
Даже обычным ворам нынче железо не особо нужно, нужна как раз инфа на этом железе.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий