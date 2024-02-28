Мэрия Парижа о краже ноутбука: «Сотрудник не владел никакой информацией, касающейся организации правопорядка во время Олимпийских игр»

В мэрии Парижа прокомментировали кражу ноутбука с планами обеспечения безопасности Игр-2024.

Ранее издание Inside the Games сообщило, что 26 февраля сотрудника парижской мэрии ограбили в поезде. Пропала сумка, в которой находились ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпиады-2024 и два USB-накопителя.

«Мэрия Парижа тесно сотрудничает с префектурой полиции. Первоначальная проверка показала, что сотрудник не владел никакой информацией, касающейся организации и размещения сил правопорядка во время Олимпийских и Паралимпийских игр.

На оборудовании сотрудника хранились записи для внутреннего пользования, связанные с его работой в отделе информационных технологий в дирекции дорожно-транспортной сети.

Была проведена необходимая реинициализация для перекрытия доступа к информационной системе», – заявили в мэрии.

По просьбе мэра столицы Анн Идальго генеральная инспекция Парижа приступила к проверкам в связи с выявленными рисками информационной безопасности. В зависимости от результатов проверок будут приняты соответствующие меры.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.