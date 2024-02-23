Форвард «Челси» Джексон: «Бензема упускал много моментов, а потом взял «Золотой мяч». Так что я не беспокоюсь»

Теги Карим Бензема Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Николас Джексон Футбол

Николас Джексон привел в пример Карима Бензема, говоря о критике.

– Вас волнует критика?

– Сначала волновала. Ла Лига не такая, так что, когда я только перешел, меня это немного беспокоило. Но теперь, поговорив с тренером и осознав, что команда – это самое важное, я больше не беспокоюсь об этих вещах.

Иногда перед сном я просматриваю одни и те же видео, постоянно думая, что должен был сыграть лучше. Но когда я был молод, то видел, как в «Реале» играет Карим Бензема. В детстве я болел за «Мадрид», и Бензема упускал много моментов. Но знаете, потом он выиграл «Золотой мяч». Я не говорю, что я на таком уровне. Сейчас я еще не могу находиться на этом уровне.

Но я уже видел такое, так что я не беспокоюсь, а просто стараюсь прогрессировать каждый день и быть там, где хочу, – сказал нападающий «Челси».

В этом сезоне 22-летний центрфорвард забил девять голов и сделал три результативные передачи в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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29 комментариев
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Такого перфоменса как у Бензема в ЛЧ не было ни у кого
У француза самый неоспоримый ЗМ за последние лет 5)
+49
-5
+44
Ответ Mihail0910
Бензема играл в Реале, а не в клубе, которому еврокубки не светят
в 22 года он только перешёл в Реал, путь до ЗМ был очень долгим. Джекосну сейчас тоже 22 и вся карьера ещё впереди
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+21
В Реале не беспокоились, потому что когда Бензема порол моменты у них всегда был Роналду, который забьёт.

А у Челси есть только Мудрик, так что Джексону бы лучше начать забивать регулярно, положиться не на кого :)
+15
-3
+12
В какой то момент Игуин предпочтительнее Бензема смотрелся, у Джексона еще есть время улучшать игру.
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-1
+7
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Аура кретинизма в комментариях поддерживается дристаном и его друзьями по больнице
+5
-1
+4
Его мудрик покусал что-ли. Откуда столько пафоса при посредственной игре.
+4
-1
+3
Ответ rigoberka
Бензема провёл потрясающий сезон, снимая поочередно скальпы со всех ТОП клубов в том сезоне, считаю вполне заслуженно он получил ЗМ
А с этим кто спорит-то??
+2
0
+2
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
А кроме этого спорные моменты были у Бензема ?
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Ну не знаю, по-моему Игуаин был транжирой в Реале, а Бензема не особо «славился» тем, что губил моменты раз за разом
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Ответ Tristan...
Вот до чего доводит людей боление за Реал
🤡🤡🤡🤡
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0
+1
Ответ Мертвый
На 100 процентов уверен что этот чудик не добьётся половину Бензема, про золотого мяча вообще промолчу, ибо этот бездар слишком тупой и никакого креатива.
По сравнению с тем, что писали про Бензема в начале-середине десятых это ерунда, шансы есть.
+2
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+1
Бензема играл в Реале, а не в клубе, которому еврокубки не светят
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-9
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…. Быть там, где хочу…. И прикурил сигару стофунтовой купюрой)
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Что за тенденция такая? Я- ноунейм из кризисного Челси. Как бы мне оправдать низкую результативность? Сравню-ка я себя с многократным победителем ЛЧ, Ла Лиги, Кубка и Суперкубка, одним из лучших бомбардиров мадридского Реала, обладателем Золотого мяча! Вот, PROFIT!!!
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Все бы можно было понять,если бы он не приплетал сюда Бензема. Ты пройди сначала такой путь,как Карим,добейся чего он добился и потом рассуждай. А пока это мелкий шантаж и принижение футбольной фигуры Бензема,да еще и на фоне своей безалаберной игры. Обычно такие мысли в голову молодым игрокам вбивают либо плохие зажравшиеся агенты,либо их бабы.
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Ответ Mihail0910
Бензема играл в Реале, а не в клубе, которому еврокубки не светят
Как Ливерпулю до Клоппа?
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Бензема провёл потрясающий сезон, снимая поочередно скальпы со всех ТОП клубов в том сезоне, считаю вполне заслуженно он получил ЗМ
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Кто это?
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