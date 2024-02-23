Форвард «Челси» Джексон: «Бензема упускал много моментов, а потом взял «Золотой мяч». Так что я не беспокоюсь»

Николас Джексон привел в пример Карима Бензема, говоря о критике.

– Вас волнует критика?

– Сначала волновала. не такая, так что, когда я только перешел, меня это немного беспокоило. Но теперь, поговорив с тренером и осознав, что команда – это самое важное, я больше не беспокоюсь об этих вещах.

Иногда перед сном я просматриваю одни и те же видео, постоянно думая, что должен был сыграть лучше. Но когда я был молод, то видел, как в « » играет . В детстве я болел за «Мадрид», и Бензема упускал много моментов. Но знаете, потом он выиграл « ». Я не говорю, что я на таком уровне. Сейчас я еще не могу находиться на этом уровне.

Но я уже видел такое, так что я не беспокоюсь, а просто стараюсь прогрессировать каждый день и быть там, где хочу, – сказал нападающий «Челси».

В этом сезоне 22-летний центрфорвард забил девять голов и сделал три результативные передачи в 27 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.