Форвард «Челси» Джексон: «Бензема упускал много моментов, а потом взял «Золотой мяч». Так что я не беспокоюсь»
Николас Джексон привел в пример Карима Бензема, говоря о критике.
– Вас волнует критика?
– Сначала волновала. Ла Лига не такая, так что, когда я только перешел, меня это немного беспокоило. Но теперь, поговорив с тренером и осознав, что команда – это самое важное, я больше не беспокоюсь об этих вещах.
Иногда перед сном я просматриваю одни и те же видео, постоянно думая, что должен был сыграть лучше. Но когда я был молод, то видел, как в «Реале» играет Карим Бензема. В детстве я болел за «Мадрид», и Бензема упускал много моментов. Но знаете, потом он выиграл «Золотой мяч». Я не говорю, что я на таком уровне. Сейчас я еще не могу находиться на этом уровне.
Но я уже видел такое, так что я не беспокоюсь, а просто стараюсь прогрессировать каждый день и быть там, где хочу, – сказал нападающий «Челси».
В этом сезоне 22-летний центрфорвард забил девять голов и сделал три результативные передачи в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
У француза самый неоспоримый ЗМ за последние лет 5)
А у Челси есть только Мудрик, так что Джексону бы лучше начать забивать регулярно, положиться не на кого :)