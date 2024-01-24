ЦСКА объявил о сотрудничестве с сильнейшей академией Ирана. Три ее игрока пройдут просмотр в московском клубе

Теги ЦСКА премьер-лига Россия детский футбол высшая лига Иран Футбол

ЦСКА начал сотрудничать с сильнейшей футбольной академией Ирана KIA Academy.

Сотрудники ЦСКА по приглашению KIA Academy посетили Тегеран. В ходе мероприятия вместе с сотрудниками Future Lab были протестированы все игроки академии по методике, разработанной армейским клубом и Сеченовским университетом.

По итогам проведения тестов и анализа выступлений во внутреннем чемпионате и за сборные Ирана три лучших футболиста с 11 февраля пройдут просмотр в молодежной команде ЦСКА.

Между сторонами достигнута договоренность о долговременном сотрудничестве, включая внедрение в академии решений для аналитики, разработанных в ЦСКА, обучение тренеров академии на базе ЦСКА, проведение товарищеских игр и приглашение воспитанников академии в ЦСКА по достижении 18-летнего возраста.

Отмечается, что руководство KIA Academy посетит Москву с ответным визитом весной.

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9 комментариев
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А как же северная Корея и товарищ Пухлик? Тоже надо подключать...
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Следующий партнёр будет Пешмерга Юнайтед
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Все ниже, и ниже, и ниже Стремим мы полет наших птиц
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