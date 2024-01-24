ЦСКА объявил о сотрудничестве с сильнейшей академией Ирана. Три ее игрока пройдут просмотр в московском клубе

ЦСКА начал сотрудничать с сильнейшей футбольной академией Ирана KIA Academy.

Сотрудники ЦСКА по приглашению KIA Academy посетили Тегеран. В ходе мероприятия вместе с сотрудниками Future Lab были протестированы все игроки академии по методике, разработанной армейским клубом и Сеченовским университетом.

По итогам проведения тестов и анализа выступлений во внутреннем чемпионате и за сборные Ирана три лучших футболиста с 11 февраля пройдут просмотр в молодежной команде ЦСКА.

Между сторонами достигнута договоренность о долговременном сотрудничестве, включая внедрение в академии решений для аналитики, разработанных в ЦСКА, обучение тренеров академии на базе ЦСКА, проведение товарищеских игр и приглашение воспитанников академии в ЦСКА по достижении 18-летнего возраста.

Отмечается, что руководство KIA Academy посетит Москву с ответным визитом весной.