Посредник предложил Жиго перейти в «Локо», но игрок и «Марсель» отказались. Агент это опроверг и заявил, что защитник привязан к «Спартаку»
«Локомотив» пытался подписать экс-защитника «Спартака» Самюэля Жиго.
По информации «Спорт-Экспресса», один из российских посредников предлагал 30-летнему центральному защитнику и «Марселю» организовать трансфер в «Локомотив», который ищет футболиста этого амплуа.
Однако ни игрок, ни французский клуб не стали рассматривать подобный вариант — он не показался им интересным.
Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника, заявил, что такой трансфер невозможен: «Самюэль очень привязан к московскому «Спартаку», и подписать его в другой российский клуб будет практически невозможно. Он очень хорошо себя чувствует в «Марселе». Что касается «Локомотива», то со мной никто не связывался. Ни один посредник со мной также не связывался, а мы избегаем посредников».
Жиго выступал за «Спартак» с 2018-го по 2022-й и выиграл с командой Кубок России, а также стал серебряным призером чемпионата России.
В этом сезоне Жиго забил 2 гола в 19 матчах за «Марсель» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам