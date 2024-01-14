Посредник предложил Жиго перейти в «Локо», но игрок и «Марсель» отказались. Агент это опроверг и заявил, что защитник привязан к «Спартаку»

Теги Спартак Локомотив Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы агенты Самюэль Жиго Спорт-Экспресс Футбол

«Локомотив» пытался подписать экс-защитника «Спартака» Самюэля Жиго.

По информации «Спорт-Экспресса», один из российских посредников предлагал 30-летнему центральному защитнику и «Марселю» организовать трансфер в «Локомотив», который ищет футболиста этого амплуа.

Однако ни игрок, ни французский клуб не стали рассматривать подобный вариант — он не показался им интересным.

Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника, заявил, что такой трансфер невозможен: «Самюэль очень привязан к московскому «Спартаку», и подписать его в другой российский клуб будет практически невозможно. Он очень хорошо себя чувствует в «Марселе». Что касается «Локомотива», то со мной никто не связывался. Ни один посредник со мной также не связывался, а мы избегаем посредников».

Жиго выступал за «Спартак» с 2018-го по 2022-й и выиграл с командой Кубок России, а также стал серебряным призером чемпионата России.

В этом сезоне Жиго забил 2 гола в 19 матчах за «Марсель» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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8 комментариев
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Жиго, и правда, был хорош. Тот редкий случай, когда Спартаку повезло
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Зачем ему уезжать из Марселя
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Если Жиго и вернётся в Россию, то только в Спартак, он настоящий гладиатор ...было бы хорошо...
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привязан эмоционально или веревкой?
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