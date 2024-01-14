Посредник предложил Жиго перейти в «Локо», но игрок и «Марсель» отказались. Агент это опроверг и заявил, что защитник привязан к «Спартаку»

«Локомотив» пытался подписать экс-защитника «Спартака» Самюэля Жиго.

По информации « », один из российских посредников предлагал 30-летнему центральному защитнику и «Марселю» организовать трансфер в «Локомотив», который ищет футболиста этого амплуа.

Однако ни игрок, ни французский клуб не стали рассматривать подобный вариант — он не показался им интересным.

Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника, заявил, что такой трансфер невозможен: « очень привязан к московскому «Спартаку», и подписать его в другой российский клуб будет практически невозможно. Он очень хорошо себя чувствует в « ». Что касается « », то со мной никто не связывался. Ни один посредник со мной также не связывался, а мы избегаем посредников».

Жиго выступал за « » с 2018-го по 2022-й и выиграл с командой Кубок России, а также стал серебряным призером чемпионата России.

В этом сезоне Жиго забил 2 гола в 19 матчах за «Марсель» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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