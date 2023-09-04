«Локомотив» отклонил третье предложение по Изидору. Форварда не продали «Марселю» и «Метцу»

Теги Локомотив Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Метц агенты Вильзон Изидор Футбол

«Локомотив» в третий раз отказался продавать Вильзона Изидора.

Напомним, Изидор покинул расположение «Локомотива» без разрешения и улетел во Францию, где самостоятельно прошел медосмотр для одной из команд. Нападающий сообщил руководству клуба, что не хочет возвращаться в Россию.

Ранее «Локомотив» отклонил предложения по Изидору от «Марселя» и «Метца».

«Вчера мы направили в «Локомотив» новое предложение по Вильзону. Оно было отклонено точно так же, как и предыдущие два», – сказал новый агент форварда Гарольд Ичбиа.

Агент Изидора: «Локо» не хочет нормальных переговоров. Вильзон почти плакал, умоляя отпустить, его жена беременна. Но Ульянов сказал: «Это бизнес, мы хотим денег»

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34 комментария

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Caerly
Позиция клуба "Это бизнес, мы хотим денег" - единственно верная. Или за фуллпрайс, или пусть до 2026 тренируется в одиночку.
+51
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+49
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Simplicissimus
Ну хоть бы цифры для полноты картины. Если там предлагают кулек семок и вчерашний круассан бонусом если забьет 20 за сезон никаких вопросов к Локо
+45
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Caerly
Ответ Simplicissimus
Ну хоть бы цифры для полноты картины. Если там предлагают кулек семок и вчерашний круассан бонусом если забьет 20 за сезон никаких вопросов к Локо
«Метц» предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 млн евро опцию выкупа, который станет обязательным, если «Метц» останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали.
...
«Марсель» предлагал 1 млн евро + опцию выкупа в 5 млн евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы.
...
«Локомотив» просит 2 млн евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн евро, если клуб примет предложение

Кулёк семок сейчас, а деньги - может быть, потом. Аренда с ПРАВОМ выкупа - это смешно.
+30
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[ADO]
Молодцы, паровозы! Уважаю. За такие выходки сгноить негодяя, чтобы другим не повадно было. Даже в ущерб экономике. Честь дороже. А то взяли моду бросать клуб и уезжать когда захотят, пользуясь тем, что у России сейчас некоторые трудности, скажем так.
+26
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Prise
Так трансферное окно в Европе закрыто)
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Фут.Боль
Сам факт очередного предложения ни о чем не говорит, если условия далеки от того, что хочет Локо.Новый агент преподносит это так,что мол смотрите, уже 3 предложения сделали,а клуб уперся и не хочет идти навстречу, какой же нехороший клуб.
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ДМ-1чемпион
Решили показательно наказать. Ну в принципе имеют полное право. У Локо выигрышная позиция. Изидора сейчас никто подписывать не будут, а сам он нарвется на огромный штраф.
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Михаил1970
Ответ Prise
Так трансферное окно в Европе закрыто)
Изидор звонил в УЕФА, плакал и ему сделали исключение.
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Adjusted
Ответ PrivateJoker
Дураки, что сказать. 6 лямов от Марселя это дело. У Марселя сейчас один из лучших тренеров лиги и неплохой состав, в ЛЧ зайдут
Как первое предложение связано по смыслу со вторым и почему Локомотив должно хоть как-то волновать второе? Им-то какая разница куда зайдёт Марсель и какой у них состав и тренер?
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timerassl
Ответ Sarumian
Локомотив погружает свою репутацию ниже плинтуса. В краткосрочной перспективы может и правильно, но в долгосрочную это провал. Слухи о том, что из Локо сложно уйти и клуб всеми способами препятствует переходу в другой ещё долгие годы будет ходить в футбольных кругах. Понятно, что в РФ репутация это "пшик". Во всём мире репутация это серьезный "показатель" и при прочих равных выбор делается в пользу организации с более надёжной репутацией. Понятно, что в РФ ещё лет 10 всем будет пофиг, но как только организации захотят выйти на мировой рынок, то тут же "сядут в лужу". Такие истории тому подтверждение. «Марсель» предлагал 1 млн евро + опцию выкупа в 5 млн «Метц» предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 млн евро опцию выкупа Хорошие предложения. За него «Локо» заплатил «Монако» три миллиона евро.
С другой стороны выглядит как под конец окна решили подешевле взять игрока, который поставил клуб перед фактом того, что он не намерен возвращаться и локомотиву ничего не остается как получить то, что дают
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viktorpavlov70
Ответ ERNST
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должен, но не может
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ДМ-1чемпион
Ответ Руслан Узденов
Видимо в Локо решили гнобить парня до последней слезы.
Не гнобить, а выполнять условия контракта! Это разные вещи. Он подписал контракт. Остальное лирика.
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Celsius
Ответ Lindeman
Изидор перешёл в Локо до СВО, вроде как по правилу УЕФА может расторгнуть контракт. Если не так, то поправьте.
Если бы мог расторгнуть, так и вопроса бы не было - расторг и уехал, и клуб не имел бы прав ему воспрепятствовать.
Но:
"Как отметил Ичбиа, Изидор...подписывал с «Локомотивом» соглашение о том, что он не будет разрывать контракт в одностороннем порядке, несмотря на разрешение ФИФА."
То есть он подписал бумагу, что не будет разрывать контракт и получил за это какие-то бонусы, видимо денежные, и права на расторжение контракта лишился.
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Serzhique
Ответ Caerly
Позиция клуба "Это бизнес, мы хотим денег" - единственно верная. Или за фуллпрайс, или пусть до 2026 тренируется в одиночку.
Соглашусь, у него просто сумасшедшая статистика - примерно 0,5 голов за матч, притом, что в большинстве матчей он выходил на замену. В переводе голы за минуту у него результат схожий с Малкомом и Промесом, а дают за него жалкие 5 млн. Если за Захяряна (почти ровесника) дают 12-15 млн, за Малкома отдали то ли 40, то ли 60 млн, то 5 млн за Изидора с паспортом Евросоюза - просто смех. За него легко можно просить те же 10-12 млн и это не будет переплатой.

Брали его за 3 млн из третьей лиги (!) после чего он забивает на уровне лучших игроков лиги выходя на замену на 20-30 минут и не на позицию форварда, а крайка.

Более того, он забивал в матчах 9-10 подряд, выходя с замены - это чуть ли не рекорд топ-20 лиг в мире.
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Андрей Макакаревич
Ответ Олег Сагайдачный
В "Ленте" стало много грязи.
Ходи в "Пятёрочку"
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Caerly
Ответ ltkmaby
В принципе 1лям за аренду цена не плохая, но право выкупа штука с двойным дном. Неужели в нем так неуверенны во Франции, что не хотят сразу покупать.
Нет, просто хотят сильного игрока сейчас, и так, чтобы можно было соскочить потом)
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DVS1
Ответ ERNST
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Нет таких правил уже давно, вылазь уже из пещеры
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Плацкарт Вагоныч
Ответ Caerly
«Метц» предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 млн евро опцию выкупа, который станет обязательным, если «Метц» останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали. ... «Марсель» предлагал 1 млн евро + опцию выкупа в 5 млн евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы. ... «Локомотив» просит 2 млн евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн евро, если клуб примет предложение Кулёк семок сейчас, а деньги - может быть, потом. Аренда с ПРАВОМ выкупа - это смешно.
Ну вот пусть посмеются, пока Изидор плачет и ведет себя как капризная барышня.
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ltkmaby
Ответ Caerly
«Метц» предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 млн евро опцию выкупа, который станет обязательным, если «Метц» останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали. ... «Марсель» предлагал 1 млн евро + опцию выкупа в 5 млн евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы. ... «Локомотив» просит 2 млн евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн евро, если клуб примет предложение Кулёк семок сейчас, а деньги - может быть, потом. Аренда с ПРАВОМ выкупа - это смешно.
В принципе 1лям за аренду цена не плохая, но право выкупа штука с двойным дном. Неужели в нем так неуверенны во Франции, что не хотят сразу покупать.
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DVS1
Ответ Назар Игорь
Обиделись. Теперь уйдëт бесплатно.
Как?
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DVS1
Ответ Sarumian
Он давно хотел уйти. Локо выставлял неадекватные требования. Его всё равно надо продавать Игрок без мотивации - деньги на ветер.
Ну то есть эти предложения от французов были адекватными и нисколько не похожими на шантаж?
Поезд все правильно делает, что не ведется на это и не унижается. А сейчас это уже будет проблемой Изидора, играть то во Франции нельзя, есть контракт
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Ярик01
Ответ Prise
Так трансферное окно в Европе закрыто)
При расторжении контракта в течении 3х недель после закрытия, можно подписывать
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