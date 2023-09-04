«Локомотив» отклонил третье предложение по Изидору. Форварда не продали «Марселю» и «Метцу»

«Локомотив» в третий раз отказался продавать Вильзона Изидора.

Напомним, Изидор покинул расположение « » без разрешения и улетел во Францию, где самостоятельно прошел медосмотр для одной из команд. Нападающий сообщил руководству клуба, что не хочет возвращаться в Россию.

Ранее «Локомотив» отклонил предложения по Изидору от « » и « ».

«Вчера мы направили в «Локомотив» новое предложение по . Оно было отклонено точно так же, как и предыдущие два», – сказал новый агент форварда Гарольд Ичбиа.

Агент Изидора: «Локо» не хочет нормальных переговоров. Вильзон почти плакал, умоляя отпустить, его жена беременна. Но Ульянов сказал: «Это бизнес, мы хотим денег»

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