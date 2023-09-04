«Локомотив» отклонил третье предложение по Изидору. Форварда не продали «Марселю» и «Метцу»
«Локомотив» в третий раз отказался продавать Вильзона Изидора.
Напомним, Изидор покинул расположение «Локомотива» без разрешения и улетел во Францию, где самостоятельно прошел медосмотр для одной из команд. Нападающий сообщил руководству клуба, что не хочет возвращаться в Россию.
Ранее «Локомотив» отклонил предложения по Изидору от «Марселя» и «Метца».
«Вчера мы направили в «Локомотив» новое предложение по Вильзону. Оно было отклонено точно так же, как и предыдущие два», – сказал новый агент форварда Гарольд Ичбиа.
Агент Изидора: «Локо» не хочет нормальных переговоров. Вильзон почти плакал, умоляя отпустить, его жена беременна. Но Ульянов сказал: «Это бизнес, мы хотим денег»
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
...
«Марсель» предлагал 1 млн евро + опцию выкупа в 5 млн евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы.
...
«Локомотив» просит 2 млн евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн евро, если клуб примет предложение
Кулёк семок сейчас, а деньги - может быть, потом. Аренда с ПРАВОМ выкупа - это смешно.
Но:
"Как отметил Ичбиа, Изидор...подписывал с «Локомотивом» соглашение о том, что он не будет разрывать контракт в одностороннем порядке, несмотря на разрешение ФИФА."
То есть он подписал бумагу, что не будет разрывать контракт и получил за это какие-то бонусы, видимо денежные, и права на расторжение контракта лишился.
Брали его за 3 млн из третьей лиги (!) после чего он забивает на уровне лучших игроков лиги выходя на замену на 20-30 минут и не на позицию форварда, а крайка.
Более того, он забивал в матчах 9-10 подряд, выходя с замены - это чуть ли не рекорд топ-20 лиг в мире.
Поезд все правильно делает, что не ведется на это и не унижается. А сейчас это уже будет проблемой Изидора, играть то во Франции нельзя, есть контракт