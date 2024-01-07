«Наденьте очки🤓». Себальос о 4,5 балла из 10 за матч с «Арандиной» от Marca – худшей оценке среди игроков «Реала»
Дани Себальос выразил недовольство оценкой за матч с «Арандиной» от Marca.
Вчера «Реал» обыграл «Арандину» из 4-й лиги Испании в 1/16 финала Кубка (3:1). Себальос провел на поле весь матч.
Издание Marca оценило игру полузащитника «Реала» на 4,5 балла из 10 – это худшая оценка среди игроков мадридского клуба. Самые высокие оценки получили Браим Диас (8,5 из 10) и дебютировавший за «Реал» Арда Гюлер (7,5 из 10).
Себальос выразил недовольство своей оценкой в твиттере.
«Наденьте очки», – написал испанец, процитировав твит Marca с анонсом статьи.
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Себальос легко был как минимум вторым лучшим игроком на поле.. был везде, дирижировал игрой отдал под полторы сотни передач, куча разрезающих, длинных передач и тд