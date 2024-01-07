«Наденьте очки🤓». Себальос о 4,5 балла из 10 за матч с «Арандиной» от Marca – худшей оценке среди игроков «Реала»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании рейтинги Арандина Дани Себальос соцсети Браим Диас ахахаха Арда Гюлер Футбол

Дани Себальос выразил недовольство оценкой за матч с «Арандиной» от Marca.

Вчера «Реал» обыграл «Арандину» из 4-й лиги Испании в 1/16 финала Кубка (3:1). Себальос провел на поле весь матч.

Издание Marca оценило игру полузащитника «Реала» на 4,5 балла из 10 – это худшая оценка среди игроков мадридского клуба. Самые высокие оценки получили Браим Диас (8,5 из 10) и дебютировавший за «Реал» Арда Гюлер (7,5 из 10).

Себальос выразил недовольство своей оценкой в твиттере.

«Наденьте очки», – написал испанец, процитировав твит Marca с анонсом статьи.

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4 комментария
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Вот нельзя раньше времени каждый раз перехваливать, надо дождаться полноценного сезона.
+7
0
+7
Марка рофл

Себальос легко был как минимум вторым лучшим игроком на поле.. был везде, дирижировал игрой отдал под полторы сотни передач, куча разрезающих, длинных передач и тд
+4
-3
+1
Хорошо отыграл, не понятно почему такая оценка
0
0
0
Дани вместо того, чтобы отвечать на эти оценки, замучил бы рукава и работал над собой. Дани не был худшим, но и лучшим его было не назвать. Пусть берет пример с Браима, который пользуется каждой предоставленной минуткой и отлично себя проявляет.
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