«Наденьте очки🤓». Себальос о 4,5 балла из 10 за матч с «Арандиной» от Marca – худшей оценке среди игроков «Реала»

Дани Себальос выразил недовольство оценкой за матч с «Арандиной» от Marca.

Вчера «Реал» обыграл «Арандину» из 4-й лиги в 1/16 финала Кубка (3:1). Себальос провел на поле весь матч.

Издание Marca оценило игру полузащитника « » на 4,5 балла из 10 – это худшая оценка среди игроков мадридского клуба. Самые высокие оценки получили (8,5 из 10) и дебютировавший за «Реал» (7,5 из 10).

выразил недовольство своей оценкой в твиттере.

«Наденьте очки», – написал испанец, процитировав твит Marca с анонсом статьи.

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