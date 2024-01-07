Беллингем отдал плед замерзшему болбою «Арандины» во время матча Кубка Испании
Джуд Беллингем отдал болбою плед во время матча с «Арандиной».
В матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» обыграл «Арандину» из 4-й лиги Испании (3:1). Беллингем провел весь матч на скамейке запасных.
Во время матча полузащитник «Реала» заметил, что стоящий рядом со скамейкой болбой пытается согреться, и отдал ему свой плед, набросив его на плечи мальчика.
«Джуд Беллингем – мой любимый игрок. Я не понял, что он мне сказал. Было очень приятно, это лучший день в моей жизни», – сказал болбой после матча.
«Реал» как Дед мороз – привез соперникам футболки на заказ, Джуд согрел болбоя, девушка-босс стала звездой. Выезд к 4-й лиге наполнен добром!
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https://twitter.com/YashRMFC/status/1743775791677382933?t=ENfLDyzyWoEjU63a70E3Ag&s=19
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Побольше бы таких, не только в Реале, но и вообще в современном спорте