Беллингем отдал плед замерзшему болбою «Арандины» во время матча Кубка Испании

Джуд Беллингем отдал болбою плед во время матча с «Арандиной».

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» обыграл «Арандину» из 4-й лиги Испании (3:1). Беллингем провел весь матч на скамейке запасных.

Во время матча полузащитник «Реала» заметил, что стоящий рядом со скамейкой болбой пытается согреться, и отдал ему свой плед, набросив его на плечи мальчика.

«Джуд Беллингем – мой любимый игрок. Я не понял, что он мне сказал. Было очень приятно, это лучший день в моей жизни», – сказал болбой после матча.

«Реал» как Дед мороз – привез соперникам футболки на заказ, Джуд согрел болбоя, девушка-босс стала звездой. Выезд к 4-й лиге наполнен добром!

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