Беллингем отдал плед замерзшему болбою «Арандины» во время матча Кубка Испании

Теги Реал Мадрид Кубок Испании Арандина Джуд Беллингем болбои Футбол

Джуд Беллингем отдал болбою плед во время матча с «Арандиной».

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» обыграл «Арандину» из 4-й лиги Испании (3:1). Беллингем провел весь матч на скамейке запасных.

Во время матча полузащитник «Реала» заметил, что стоящий рядом со скамейкой болбой пытается согреться, и отдал ему свой плед, набросив его на плечи мальчика.

«Джуд Беллингем – мой любимый игрок. Я не понял, что он мне сказал. Было очень приятно, это лучший день в моей жизни», – сказал болбой после матча.

«Реал» как Дед мороз – привез соперникам футболки на заказ, Джуд согрел болбоя, девушка-босс стала звездой. Выезд к 4-й лиге наполнен добром!

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9 комментариев
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Джуд - это прямо сын маминой подруги )) идеален во всем)
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В целом - насыщенный день вышел у парня, кроме того, что получил презент от Джуда, там еще со скамейки ему Рюдигер во время матча что-то кричал, показывал, в своем стиле, конечно! 😁

https://twitter.com/YashRMFC/status/1743775791677382933?t=ENfLDyzyWoEjU63a70E3Ag&s=19

Почитайте еще и комменты к твиту))
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Так еще потом Джуд сфотографировался с ним после матча, да и со всеми игроками этого скромного клуба. Хоть и звезда, а остается простым человеком, так держать!
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Ответ corazn blanco
Так еще потом Джуд сфотографировался с ним после матча, да и со всеми игроками этого скромного клуба. Хоть и звезда, а остается простым человеком, так держать!
Парень конечно поражает своей адекватностью и, прежде всего, приземленностью.

Побольше бы таких, не только в Реале, но и вообще в современном спорте
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Джуд походу сам был болбоем, понял пацана
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Хороший человек Белингем .
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Этого все ещё пиарят...
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Ответ tankist231
Джуд походу сам был болбоем, понял пацана
Ну так болбои - это же и есть парни из академии, которых привлекают к матчам. Поэтому не исключено, что и Джуд также подавал мячи.
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