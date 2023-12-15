ФИФА удовлетворила иск «Ростова» к «Роме» из-за неполучения солидарных выплат при переходе Шомуродова из «Дженоа»

Теги Ростов Рома Кальяри премьер-лига Россия серия А Италия ФИФА Дженоа Эльдор Шомуродов Футбол

ФИФА удовлетворила иск «Ростова» к «Роме» по Эльдору Шомуродову.

«Футбольный клуб «Ростов» в сентябре текущего года подал иск в футбольный трибунал ФИФА к итальянскому клубу «Рома» в связи с переходом нападающего Эльдора Шомуродова.

«Ростов» не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из «Дженоа». Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объеме», – сообщили в «Ростове».

Напомним, сейчас Шомуродов выступает за «Кальяри» на правах аренды из «Ромы».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хотел бы я послушать перепалку Жозе с Валерой)
+26
-3
+23
Оплатить солидарные выплаты за Шомуродова, "хоть он и узбек", - добавили в ФИФА.
(С) Орлов
+17
-2
+15
Ответ Andrey Maximkin
ох уж эти "западные партнеры", своими непоследовательными решениями все методички заставляют переписывать. нет, чтобы все решения принимать против скрепной державы...
лишние прецеденты и законодательные джунгли никому не нужны, особенно в денежных вопросах
+6
-2
+4
Ответ Ростовский
Ростов топ!
Обоснуй.
+8
-5
+3
молодцы
+2
-1
+1
Ответ Spaten
Хотел бы я послушать перепалку Жозе с Валерой)
Жозе еще в бытность тренером МЮ закорешил с Калачевым, может через него и порешали)
+1
0
+1
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
И всё? Каким образом здесь, в данном случае, "КС", когда "Ростову" удалось положительно решить финансовый вопрос по Шомуродову? Причём этим вопросом занимались вовсе не футболисты и гл.тренер, а руководство клуба.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий