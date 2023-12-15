ФИФА удовлетворила иск «Ростова» к «Роме» из-за неполучения солидарных выплат при переходе Шомуродова из «Дженоа»

ФИФА удовлетворила иск «Ростова» к «Роме» по Эльдору Шомуродову.

«Футбольный клуб «Ростов» в сентябре текущего года подал иск в футбольный трибунал ФИФА к итальянскому клубу «Рома» в связи с переходом нападающего Эльдора Шомуродова.

«Ростов» не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из «Дженоа». Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объеме», – сообщили в «Ростове».

Напомним, сейчас Шомуродов выступает за «Кальяри» на правах аренды из «Ромы».

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