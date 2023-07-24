Шомуродов уходит из «Ромы» в «Кальяри» на правах аренды с опцией выкупа (Николо Скира)

Эльдор Шомуродов переходит из «Ромы» в «Кальяри».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны согласовали сделку. Нападающий присоединится к новой команде на правах аренды с опцией выкупа.

28-летний игрок подпишет контракт на год, и в том случае, если сардинцы решат сохранить его на постоянной основе, договор будет продлен до 2027-го.

Вторую половину сезона-2022/23 Шомуродов провел в «Специи» и забил 1 гол за 16 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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