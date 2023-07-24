Шомуродов уходит из «Ромы» в «Кальяри» на правах аренды с опцией выкупа (Николо Скира)
Эльдор Шомуродов переходит из «Ромы» в «Кальяри».
Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны согласовали сделку. Нападающий присоединится к новой команде на правах аренды с опцией выкупа.
28-летний игрок подпишет контракт на год, и в том случае, если сардинцы решат сохранить его на постоянной основе, договор будет продлен до 2027-го.
Вторую половину сезона-2022/23 Шомуродов провел в «Специи» и забил 1 гол за 16 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Рому не тянет, а 10-15 команды серии А без проблем.
Главное не возвращаться в наше болото.