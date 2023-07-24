Шомуродов уходит из «Ромы» в «Кальяри» на правах аренды с опцией выкупа (Николо Скира)

Теги Рома Кальяри серия А Италия возможные трансферы Эльдор Шомуродов Футбол

Эльдор Шомуродов переходит из «Ромы» в «Кальяри».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны согласовали сделку. Нападающий присоединится к новой команде на правах аренды с опцией выкупа.

28-летний игрок подпишет контракт на год, и в том случае, если сардинцы решат сохранить его на постоянной основе, договор будет продлен до 2027-го.

Вторую половину сезона-2022/23 Шомуродов провел в «Специи» и забил 1 гол за 16 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Рома» не взяла Шомуродова в турне по Португалии. Форвард не входит в планы Моуринью

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Ну всё правильно.
Рому не тянет, а 10-15 команды серии А без проблем.
Главное не возвращаться в наше болото.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ростов за Элдора! Удачи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
Еврокубковый узбек пошёл на понижение. Жаль, неплохо начинал в Италии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий