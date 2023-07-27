«Рома» отдала Шомуродова в аренду «Кальяри» за 1 млн евро с правом выкупа за 9 млн

Эльдор Шомуродов перешел в «Кальяри».

« » объявила о переходе нападающего в состав красно-синих на правах аренды. У « » есть право выкупа игрока сборной Узбекистана.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Кальяри» заплатит 1 млн евро за аренду Эльдора, а выкупить сможет его за 9 млн. Во время аренды римляне будут платить 50% зарплаты футболиста.

перешел в «Рому» из «Дженоа» в 2021 году. Вторую часть прошлого сезона форвард провел в «Специи» на правах аренды, забив 1 гол в 16 матчах Серии А.

Подробную статистику бывшего игрока «Ростова» можно найти здесь.

Фото: cagliaricalcio.com