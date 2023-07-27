«Рома» отдала Шомуродова в аренду «Кальяри» за 1 млн евро с правом выкупа за 9 млн

Теги Рома Кальяри серия А Италия трансферы Джанлука Ди Марцио Эльдор Шомуродов Футбол

Эльдор Шомуродов перешел в «Кальяри».

«Рома» объявила о переходе нападающего в состав красно-синих на правах аренды. У «Кальяри» есть право выкупа игрока сборной Узбекистана.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Кальяри» заплатит 1 млн евро за аренду Эльдора, а выкупить сможет его за 9 млн. Во время аренды римляне будут платить 50% зарплаты футболиста.

Шомуродов перешел в «Рому» из «Дженоа» в 2021 году. Вторую часть прошлого сезона форвард провел в «Специи» на правах аренды, забив 1 гол в 16 матчах Серии А.

Подробную статистику бывшего игрока «Ростова» можно найти здесь.

Фото: cagliaricalcio.com

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старый Волк
Шоме хочется от всего сердца пожелать удачи и сказать спасибо за немногочисленные, но порой очень важные голы в футболке «Ромы»! Надеюсь в «Кальяри» у него все получится.
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevillafan
зато на курортах Сардинии отдохнет
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Metallov
Да, что-то не получилось у него в Роме. Ну, хотя бы просто поиграть в командах серии А из второй половины таблицы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамаль Хайдаров
Молодец, мы желаем тебе удачи, единственный футболист из Узбекистана, который смог зацепиться в Европе.
Красава!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dottore
Удачи, Шоме!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lvov88
забивной форвард
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий