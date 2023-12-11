Мюллер о том, что только он дал интервью после 1:5 от «Айнтрахта»: «Когда в команде есть пенальтист, на точку отправляют его. Было бы неразумно, если бы здесь стояли 19-летние парни»

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Мануэль Нойер бундеслига Германия Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер объяснил, почему молодые игроки «Баварии» не высказались после поражения.

Мюнхенская команда была разгромлена «Айнтрахтом» в матче 14-го тура Бундеслиги – 1:5. Томас Мюллер стал единственным игроком «Баварии», который дал интервью после этой игры.

– На самом деле вы не имели никакого отношения к пяти пропущенным голам. Но вы всегда подходите и объясняетесь. Иногда это раздражает, не так ли?

– Нет, совсем нет. Это часть работы. Вы задаете вопросы 5, 10 или 15 лет – неважно, каков будет результат. Мы оба любим свою работу, и это ее часть. Хотя, конечно, мы не любим проигрывать.

– Но в работу партнеров по команде также входит отвечать на вопросы и объяснять сложные вещи.

– Они делают это достаточно часто. Но, конечно, если у вас в команде есть пенальтист, который очень уверенно реализует пенальти, то на точку отправляют его. Что касается интервью, то мы с Мануэлем Нойером здесь самые опытные, вот почему я продолжаю появляться [перед камерами].

Было бы неразумно, если бы 19-летние парни сейчас стояли здесь и, возможно, позволили увести себя на скользкий лед», – сказал Мюллер в эфире Ran. 

Мюллер после 1:5 с «Айнтрахтом»: «Бавария» вернется. Двигатель гнева должен включиться»

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9 комментариев
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какой же Мюллер командный)
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Миллер - образец! Такие игроки становятся легендами!
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Мюллер мировой пример типлея для футболистов.
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Ответ Стахович
Тогда Хави это Жоржиньо из мира пенальтистов.Ему не надо давать микрофон
Причем тут Хави?
Ты на каждой ветке добавляешь,что то про Барселону
У тебя личные обиды?
+3
-1
+2
Вот и как строить сборную Германии, когда в главном клубе страны такое отношение, всем на все пофиг, кроме Мюллера, а потом этих дятлов вызывать Нагельсманну приходится, потому что они в этой водокачке набили стату, ноль профессионализма. Надо положить болт на всех эти Сане, Гнабри, может в целом это будет средняя сборная по именам, но зато надёжная, у которой КПД выше будет в два раз
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Игрочище по всем компонентам.
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Аплодисменты...
Вероятно будет одним из следующих гендиров клуба когда-нибудь
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А почему же тогда Нойер не прокомментировал ничего? Особенно второй гол!
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