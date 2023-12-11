Мюллер о том, что только он дал интервью после 1:5 от «Айнтрахта»: «Когда в команде есть пенальтист, на точку отправляют его. Было бы неразумно, если бы здесь стояли 19-летние парни»

Томас Мюллер объяснил, почему молодые игроки «Баварии» не высказались после поражения.

Мюнхенская команда была разгромлена «Айнтрахтом» в матче 14-го тура Бундеслиги – 1:5. стал единственным игроком «Баварии», который дал интервью после этой игры.

– На самом деле вы не имели никакого отношения к пяти пропущенным голам. Но вы всегда подходите и объясняетесь. Иногда это раздражает, не так ли?

– Нет, совсем нет. Это часть работы. Вы задаете вопросы 5, 10 или 15 лет – неважно, каков будет результат. Мы оба любим свою работу, и это ее часть. Хотя, конечно, мы не любим проигрывать.

– Но в работу партнеров по команде также входит отвечать на вопросы и объяснять сложные вещи.

– Они делают это достаточно часто. Но, конечно, если у вас в команде есть пенальтист, который очень уверенно реализует пенальти, то на точку отправляют его. Что касается интервью, то мы с здесь самые опытные, вот почему я продолжаю появляться [перед камерами].

Было бы неразумно, если бы 19-летние парни сейчас стояли здесь и, возможно, позволили увести себя на скользкий лед», – сказал Мюллер в эфире Ran.

Мюллер после 1:5 с «Айнтрахтом»: «Бавария» вернется. Двигатель гнева должен включиться»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!