Мюллер о том, что только он дал интервью после 1:5 от «Айнтрахта»: «Когда в команде есть пенальтист, на точку отправляют его. Было бы неразумно, если бы здесь стояли 19-летние парни»
Томас Мюллер объяснил, почему молодые игроки «Баварии» не высказались после поражения.
Мюнхенская команда была разгромлена «Айнтрахтом» в матче 14-го тура Бундеслиги – 1:5. Томас Мюллер стал единственным игроком «Баварии», который дал интервью после этой игры.
– На самом деле вы не имели никакого отношения к пяти пропущенным голам. Но вы всегда подходите и объясняетесь. Иногда это раздражает, не так ли?
– Нет, совсем нет. Это часть работы. Вы задаете вопросы 5, 10 или 15 лет – неважно, каков будет результат. Мы оба любим свою работу, и это ее часть. Хотя, конечно, мы не любим проигрывать.
– Но в работу партнеров по команде также входит отвечать на вопросы и объяснять сложные вещи.
– Они делают это достаточно часто. Но, конечно, если у вас в команде есть пенальтист, который очень уверенно реализует пенальти, то на точку отправляют его. Что касается интервью, то мы с Мануэлем Нойером здесь самые опытные, вот почему я продолжаю появляться [перед камерами].
Было бы неразумно, если бы 19-летние парни сейчас стояли здесь и, возможно, позволили увести себя на скользкий лед», – сказал Мюллер в эфире Ran.
Мюллер после 1:5 с «Айнтрахтом»: «Бавария» вернется. Двигатель гнева должен включиться»
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Ты на каждой ветке добавляешь,что то про Барселону
У тебя личные обиды?
Вероятно будет одним из следующих гендиров клуба когда-нибудь