Боруссия Д — РБ Лейпциг: прогноз на матч 9 декабря 2023, Чемпионат Германии

9 декабря в Дортмунде состоится матч 14 тура Чемпионата Германии. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени.

Один из центральных матчей тура будет сыгран в Дортмунде, где сойдутся соседи по турнирной таблице из ТОП-5 чемпионата. Обеим командам очень нужно набирать очки, чтобы приблизиться к первой тройке и не отпустить их вперед. Сможет ли «Боруссия Д» прервать свою безвыигрышную серию из 2 матчей, или же «Лейпциг» сможет продолжить свою, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, Ф2 (0), ОЗ (да).

Боруссия Д

В текущем сезоне Бундеслиги «шмели» пока идут за бортом заветной лигачемпионской четверки. А занимают они 4 позицию и в активе имеют 25 баллов после 13 сыгранных туров. Но при этом они отстают всего на 1 очко от четвертого «Лейпцига» и в 5 баллах от третьего «Штутгарта». И имеют при этом гандикап в 5 очков от преследующего ниже в таблице «Хоффенхайма». До 10 тура дортмундская команда шла без поражений и имела 6 побед в активе, в в последующих 4 турах им удалось выиграть лишь 1 раз. «Боруссия Д» показывает неплохую результативность и на их счету 26 забитых мячей, из которых по 4 гола на счету Брандта, Фуллкруга и Малена. Но и много они пропускают пока в этом сезоне (20 голов).

В последних 5 турах немецкого чемпионата у дортмундцев в активе лишь 1 победа в домашней встрече 12 тура над «Боруссией М» (4:2). В этом матче удалось совершить камбэк со счета (0:2), который был уже на 28 минуте. Но к концу первого тайма «Боруссия Д» уже вышла вперед забив в промежутке 15 минут 3 безответных мяча усилиями Забитцера, Фуллкруга и Байноу-Гиттенса Дж. Да и в этой встрече у дортмундцев было колоссальное преимущество по основным игровым компонентам и победа получилась заслуженной.

Было же и 2 проигрыша, первый из которых получился разгромным от «Баварии» (0:4) в рамках 10 тура Бундеслиги. Играя на домашней арене порадовать своих болельщиков с заклятым соперником не удалось. Атаки редко завершались ударами, а в обороне был проходной двор, отсюда и по 2 пропущенных гола в каждом из таймов. Следом же в 11 туре чемпионата случилось гостевое поражение от «Штутгарта» (1:2). Дортмундцы забили первыми, но не смогли удержать победный счет. Хозяева быстро ответили на их гол а в концовке встречи после удара с пенальти и вовсе вышли вперед.

Было же и 2 ничьи в последних 5 турах Бундеслиги. Была голевая перестрелка с «Айнтрахтом» и (3:3) на табло. В этой встрече дортмундцы большую ее часть проигрывали в счете, но все же нашли в себе силы сначала отыграться с (0:2), а потом и с (2:3) в концовке матча.

А в последнем сыгранном туре немецкого чемпионата удалось набрать 1 очко в гостевом матче против лидера таблицы первенства «Байера», сыграв с ними (1:1). Благо дортмундам удалось забить быстрый мяч, на который хозяева долго не могли ответить, хотя имели колоссальное количество моментов. Но все же в концовке встречи им удалось отыграться после гола на 79 минуте Бонифаце.

Свою последнюю встречу команда из Дортмунда проводила в рамках плей-офф 1/8 финала Кубка Германии со «Штутгартом», где уступила в счете (0:2) и покинула турнир. Команда из Штутгарта выглядел в матче более выразительной в атаке и добилась своего после бурного натиска на ворота дортмундцев, те же не смогли ничем ответить.

В предстоящем матче не сыграют у дортмундской команды: Дюранвиль, Нмеча, Халлер из-за травм и Лотка из-за красной карточки в прошлом туре. А также под вопросом участие Рейны и Зюле из-за проблем со здоровьем.

Результаты «Боруссии Д» в 5 последних сыгранных матчах:

06.12.23 «Штутгарт» — «Боруссия Д» 2 :0;

— «Боруссия Д» :0; 03.12.23 «Байер» — «Боруссия Д» 1:1;

29.11.23 «Милан» — «Боруссия Д» 1: 3 ;

1: ; 25.11.23 «Боруссия Д» — «Боруссия М» 4 :2;

— «Боруссия М» :2; 11.11.23 «Штутгарт» — «Боруссия Д» 2:1.

Интересные статические факты «Боруссии Д»:

У дортмундцев лишь 2 победы в последних 5 матчах;

В последних 2 домашних матчах была виктория;

В 4 из 5 последних встречах дортмундского клуба забивают обе команды;

В 4 из 6 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 5 поединках команда в среднем забивает около 2 мячей;

Команда отличается голом в 5 последних поединках.

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РБ Лейпциг

«РБ Лейпциг» в текущем сезоне Чемпионата Германии пока идет на 4 строчке и в активе имеет 26 баллов после 13 сыгранных туров. Имея 1 балл отрыва от ближайшего преследователя «Боруссии Д», до третьего «Штутгарта» пока 4 балла отставания. Команде из Лейпцига удалось одержать 8 побед в чемпионате и отличиться уже 31 раз, что является четвертым показателем в Бундеслиге. Пропустили же они всего 13 мячей, а это третий показатель в лиге. Неплохо в этом сезоне в атаке себя проявляет Лои Опенда, который сейчас является третьим голеадором Бундеслиги и имеет в активе 10 забитых голов и 3 голевые передачи.

У «РБ» в последних 5 турах 3 победы и 2 поражения. Уступили же они в рамках 10 тура скромному «Майнцу», который плетется на дне таблицы (0:2), показав беззубую игру, как в атаке так и обороне. А в 12 туре случился проигрыш от «Вольфсбурга» (1:2), но здесь команда из Лейпцига имела очень много голевых моментов и доминировала на всех участках поля, только вот мяч не залетал в ворота соперника. А 2 их ошибки привели к голам в свои ворота, в этом матче явно удача была не на их стороне, ведь по игре они должны были уверенно побеждать оппонента.

Победы же удалось добиться сначала в 9 туре над «Кельном» (6:0). При колоссальном преимуществе по всем игровым компонентам «Лейпциг» успешно реализовал много своих моментов в заветные голы. При этом практически ничего не дали создать у своих ворот сопернику – отсюда и уверенная разгромная победа.

В 11 туре была домашняя виктория над «Фрайбургом» (3:1). Эта победа не выдалась простой и соперника удалось дожать лишь в концовке матча, когда на 79 и 80 минуте удалось забить дважды и вырвать победу.

А в последнем 13 туре чемпионата был бит в домашних стенах новичок текущего сезона «Ханденхайм» (2:1). Несмотря на такой счет, хозяева выглядели на голову интереснее и сильнее своего соперника, но много мячей просто-напросто не залетало в сетку.

Из Кубка Германии команда из Лейпцига уже вылетела, проиграв в 1/16 финала на выезде «Вольфсбургу» (0:1). Они пропустили быстрый гол уже на 14 минуте встречи, который их застал в расплох. много владея мячом, им не хватало остроты в атаке и мало удалось создать голевых моментов. Плюс к этому еще и на 56 минуте игры они схлопотали удаление и доигрывали остаток матча в меньшинстве. Поульсен получил вторую. желтую карточку за грубый фол и подвел команду.

В предстоящей встрече не сыграют у «РБ Лейпциг»: Вернер, Ольмо и Орбан из-за серьезных повреждений. А также под вопросом участие Битшиабу, из-за травмы колена.

Результаты «РБ Лейпциг» в 5 последних сыгранных матчах:

02.12.23 «РБ Лейпциг» — «Хайденхайм» 2 :1;

— «Хайденхайм» :1; 29.11.23 «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» 3 :2;

— «РБ Лейпциг» :2; 25.11.23 «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг» 2 :1;

— «РБ Лейпциг» :1; 12.11.23 «РБ Лейпциг» — «Фрайбург» 3 :1;

— «Фрайбург» :1; 08.11.23 «Црвена Звезда» — «РБ Лейпциг» 1:2.

Интересные статические факты «РБ Лейпциг»:

В 5 последних матчах у команды 3 победы в активе;

Последние 2 гостевых матчи были проигрышными;

В последних 5 играх команда пропускает гол;

В 5 последних матчах «РБ» забивают обе команды;

В 5 последних встречах было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 2 гола;

Команда отличается голом в 5 последних поединках.

Боруссия Д – РБ Лейпциг: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 16 очных поединков. 8 из них стали победными для «Боруссии», а у «Лейпцига» в активе 6 побед. А 2 игры закончились ничейным результатом.

Дортмундцы в этих матчах забивали в среднем 1.75 голов (28 мячей), а «РБ» 1.56 (25 мячей).

Самый разгромный счет в этих встречах был (4:1), так удавалось побеждать обеим командам, а дортмундцам дважды. С разницей в 3 мяча со счетом (3:0) один раз удалось победить «Лейпцигу».

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

05.04.23 «РБ Лейпциг» – «Боруссия Д» ( 2 :0).

– «Боруссия Д» ( :0). 03.03.23 «Боруссия Д» – «РБ Лейпциг» ( 2 :1).

– «РБ Лейпциг» ( :1). 10.09.22 «РБ Лейпциг» – «Боруссия Д» ( 3: 0).

– «Боруссия Д» ( 0). 02.04.22 «Боруссия Д» – «РБ Лейпциг» (1: 4 ).

(1: ). 06.11.21 «РБ Лейпциг» – «Боруссия Д» (2:1).

«РБ Лейпциг» в 4 из 5 последних встречах обыгрывал «Боруссию Д». Но в последнем домашнем матче дортмундцы одержали викторию.

В 6 из 8 последних очных матчах обе команды забивали друг другу. И в 7 из 8 этих последних встречах было забито 3 и более мяча за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Боруссия Д – РБ Лейпциг

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Лейпциг» с минимальной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Боруссия Д» — 2.57;

Ничья — 3.90;

Победа «Лейпциг» — 2.52;

1X — 1.55;

12 — 1.27;

X2 — 1.52;

Ф1 (0) — 1.94;

Ф2 (0) — 1.90;

ТБ (2,5) — 1.42;

ТМ (3,5) — 1.75;

ТБ (3) — 1.66;

ОЗ (да) — 1.37;

ОЗ (нет) — 3.11.

«Боруссия» не может победить уже в двух матчах кряду и в последнем из матчей и вовсе проиграла. В текущем сезоне им не удается пока найти свою лучшую игру и показать стабильность в результатах. «Лейпциг» тоже пока не идеален, но выглядит пока более выразительнее в чемпионате и немного лучше демонстрирует результаты. При этом команда из Лейпцига побеждала дортмундцев в 4 из 5 последних очных встречах и является для них очень неудобным оппонентом, поэтому я все же гостям отдам предпочтение.

Здесь можно взять ставку X2 за хороший коэффициент 1.52, или же Ф2 (0), за еще более приличный кэф 1.90.

В последних своих матчах оппоненты выдают достаточно результативную игру. Да и в 6 из 8 последних очных встречах обе команды забивали друг. Здесь можно и заключить пари на ОЗ (да), за неплохой коэффициент для экспресс-ставки — 1.37.

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