Личка считает, что «Зенит» мог бы победить «Бенфику» или «Брагу» в ЛЧ: «Они ментально сильные, проходили тяжелые игры»
Марцел Личка порассуждал о том, как «Зенит» выступил бы в Лиге чемпионов.
– Нынешний «Зенит» смог бы выйти из группы в Лиге чемпионов?
– Год назад «Зенит» был сильнее. У них сейчас тоже неплохой состав, но все будет зависеть, в какую группу они попали бы. Если в Лиге чемпионов выпадает группа с «Барселоной», «Интером» и «Тоттенхэмом», то очень тяжело.
Я не вижу проблем, например, «Зениту» обыграть «Брагу» или «Бенфику» – они бы могли обыграть эти команды в отдельно взятом матче. Я не особо слежу за португальской лигой, но несколько матчей смотрел, поэтому не вижу проблем для «Зенита» – они ментально сильные, проходили тяжелые игры.
– С каким европейским клубом можно сопоставить по уровню «Динамо»?
– Пока что – Лига Европы, было бы хорошо (смеется). Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно еще добавлять. Я бы хотел, чтобы мы играли, как пражские «Славия» или «Спарта» – две хорошие команды, достойно выступающие в Лиге Европы. Когда уровень «Динамо» станет как у этих двух команд, я буду рад, – сказал главный тренер московской команды.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Когда какой-то интернет-ноунейм оскорбляет уважаемого и заслуженного человека по принципу "Моська, знать она сильна, коль лает на слона", то это выглядит предельно убого.
Тебе уже 30 лет, а ты ведешь себя, как подросток пубертатного возраста.
Впрочем, некоторые с возрастом не умнеют, а только стареют.
А не подскажете место, которое занял ЦСКА "с Ганчаренко и детьми в составе" после этих титанических подвигов, а "прибитый" Реал какое место в группе занял?
Это что - вести из параллельной вселенной?
Плей-офф ЛЧ, 1/8
2011/2012 Зенит - Бенфика
2013/2014 Зенит - Боруссия
2015/2016 Зенит - Бенфика
этих игр в твой вселенной не было?
10.12.19 ЛЧ Бенфика Зенит 3-0
02.10.19 ЛЧ Зенит Бенфика 3-1
09.03.16 ЛЧ Зенит Бенфика 1-2
16.02.16 ЛЧ Бенфика Зенит 1-0
26.11.14 ЛЧ Зенит Бенфика 1-0
16.09.14 ЛЧ Бенфика Зенит 0-2
06.03.12 ЛЧ Бенфика Зенит 2-0
15.02.12 ЛЧ Зенит Бенфика 3-2
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/zenitfacts/2816259.html
Жаль только, что это было давно, ещё до гения Семака. Не напомните дату последней победы Зенита над Бенфикой?