Личка считает, что «Зенит» мог бы победить «Бенфику» или «Брагу» в ЛЧ: «Они ментально сильные, проходили тяжелые игры»

Теги Зенит Бенфика Брага премьер-лига Россия Славия Прага Спарта Прага Динамо Москва Марцел Личка Футбол

Марцел Личка порассуждал о том, как «Зенит» выступил бы в Лиге чемпионов.

– Нынешний «Зенит» смог бы выйти из группы в Лиге чемпионов?

– Год назад «Зенит» был сильнее. У них сейчас тоже неплохой состав, но все будет зависеть, в какую группу они попали бы. Если в Лиге чемпионов выпадает группа с «Барселоной», «Интером» и «Тоттенхэмом», то очень тяжело.

Я не вижу проблем, например, «Зениту» обыграть «Брагу» или «Бенфику» – они бы могли обыграть эти команды в отдельно взятом матче. Я не особо слежу за португальской лигой, но несколько матчей смотрел, поэтому не вижу проблем для «Зенита» – они ментально сильные, проходили тяжелые игры.

– С каким европейским клубом можно сопоставить по уровню «Динамо»?

– Пока что – Лига Европы, было бы хорошо (смеется). Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно еще добавлять. Я бы хотел, чтобы мы играли, как пражские «Славия» или «Спарта» – две хорошие команды, достойно выступающие в Лиге Европы. Когда уровень «Динамо» станет как у этих двух команд, я буду рад, – сказал главный тренер московской команды. 

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60 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ JENNINGS
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Статистика личных встреч с 12-го года,побед Зенита-5,побед Бенфики-3.
+31
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Кирилл.С-Пб
Жалко, что Боашу тогда не дали привезти тех, кого он хотел и уже договорился пригласить. Вот это была бы бомба ...
+14
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Антимосковский
Ответ JENNINGS
Есть другая проблема: регрессировал весь российский футбол. В последние годы до конфликта и «Зенит», и ЦСКА стабильно занимали 4 места во всех своих группах, другие - вылетали в квалификациях. Сейчас так вообще сборная катает ничьи с африканцами
стабильно - это 2 раза за всю историю?
+6
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JENNINGS
Ответ Дмитрий9779
Статистика личных встреч с 12-го года,побед Зенита-5,побед Бенфики-3.
Сколько раз «Зенит» проходил «Бенфику» в плей-офф ЛЧ? Правильно, НОЛЬ
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Дмитрий9779
Ответ JENNINGS
Есть другая проблема: регрессировал весь российский футбол. В последние годы до конфликта и «Зенит», и ЦСКА стабильно занимали 4 места во всех своих группах, другие - вылетали в квалификациях. Сейчас так вообще сборная катает ничьи с африканцами
Зенит а последней ЛЧ занял третье место, в группе,после победителя предыдущей ЛЧ Челси и Ювентуса.При чем играли неплохо.
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Sunnyboy
Да и с Баварией пободались бы, есть опыт!))
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Дмитрий9779
Ответ Кирилл.С-Пб
Жалко, что Боашу тогда не дали привезти тех, кого он хотел и уже договорился пригласить. Вот это была бы бомба ...
Так лимит изменили за две недели до начала чемпионата, злыдни.
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Celsius
Ответ Максим Столбов
Твое мнение забыл спросить. Семак в Европе свой уровень показал. Он только в России герой.
Таки и твоего мнения никто не спрашивал.
Когда какой-то интернет-ноунейм оскорбляет уважаемого и заслуженного человека по принципу "Моська, знать она сильна, коль лает на слона", то это выглядит предельно убого.
Тебе уже 30 лет, а ты ведешь себя, как подросток пубертатного возраста.
Впрочем, некоторые с возрастом не умнеют, а только стареют.
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Benjamin
Да уж, Брюгге не даст соврать
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Александр Жердин
Ответ Дмитрий9779
Так лимит изменили за две недели до начала чемпионата, злыдни.
И все прекрасно знают кто именно продавил этот лимит. Не озвучил, а именно продавил.
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Дважды_Герой
Ответ TheSportNik
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Ну конечно на века..
А не подскажете место, которое занял ЦСКА "с Ганчаренко и детьми в составе" после этих титанических подвигов, а "прибитый" Реал какое место в группе занял?
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Celsius
Ответ JENNINGS
Никогда не проходил. «Зенит» никогда даже в 1/4 ЛЧ не играл. Победы в группе - да, но никогда не проходил в плей-офф
"но никогда не проходил в плей-офф"
Это что - вести из параллельной вселенной?
Плей-офф ЛЧ, 1/8
2011/2012 Зенит - Бенфика
2013/2014 Зенит - Боруссия
2015/2016 Зенит - Бенфика
этих игр в твой вселенной не было?
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Дмитрий9779
Ответ JENNINGS
Сколько раз «Зенит» проходил «Бенфику» в плей-офф ЛЧ? Правильно, НОЛЬ
Кто-то от Бенфики в квалификации отлетает,но это другая история))
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Дмитрий9779
Ответ TheSportNik
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Чёт кбклуб не смог в квалификации Бенфику пройти,но это же надо бревно из глаза вытащить.
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Дмитрий9779
Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий удален модератором
Трудно не согласиться,газпромлига же.И если бы в 2011 не ввели фейер-плей то собрали бы приличную команду.
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Killiannnn
Ответ Дмитрий9779
Статистика личных встреч с 12-го года,побед Зенита-5,побед Бенфики-3.
Проверили 8 матчей между собой: 4 победы Зенит, 4 победы Бенфика.
10.12.19 ЛЧ Бенфика Зенит 3-0
02.10.19 ЛЧ Зенит Бенфика 3-1
09.03.16 ЛЧ Зенит Бенфика 1-2
16.02.16 ЛЧ Бенфика Зенит 1-0
26.11.14 ЛЧ Зенит Бенфика 1-0
16.09.14 ЛЧ Бенфика Зенит 0-2
06.03.12 ЛЧ Бенфика Зенит 2-0
15.02.12 ЛЧ Зенит Бенфика 3-2
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Дмитрий9779
Ответ Яков Фридман
Мы, сгб, рекордсмены по количеству четвёртых мест в группах.
Бггг и ахахаха:

https://m.sports.ru/tribuna/blogs/zenitfacts/2816259.html
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Semen B
Ответ Михаил Хромаков
а другие чем лучше? лажали в еврокубках в последние годы все дружно
Зенит, по сути, только в ковидный сезон лажанул. В другие сезоны вполне нормально играли.
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Михаил Хромаков
Ответ градус ненависти
Не мы, а конкретно динамо москва, это команда уровня примерно топ-3 чемпионата Кипра
а другие чем лучше? лажали в еврокубках в последние годы все дружно
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Дмитрий9779
Ответ Ковид 07.10.52
И Васюки переезжают в Москву.
Так у вас итак все кроме Газпрома.
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Celsius
Ответ Максим Столбов
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Ivan Petrov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Александр Жердин
И все прекрасно знают кто именно продавил этот лимит. Не озвучил, а именно продавил.
И кто?
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Дмитрий9779
Ответ Slavnov
Комментарий удален модератором
Со знанием квалификации Спартак-Бенфика знаком хорошо,пять.
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Дмитрий9779
Ответ Pushka Zotova
Ну если будут судить судьи из РФС, то почему бы Зениту и не победить какую-нибудь Брагу. Даже на Барсу можно замахнуться. С такой-то "ментальной" мощью.
Ну а теперь, чтобы не слыть на сайте балаболом ты нам всем расскажешь как помогали судьи Зениту,не "все знают",а со скринами и видео,начинай.
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Pushka Zotova
Ответ Дмитрий9779
Статистика личных встреч с 12-го года,побед Зенита-5,побед Бенфики-3.
Да, были у Зенита хорошие времена, когда команда играла и побеждала сама, на поле, без чьей-либо помощи. И Зенит тогда представлял реальную силу в еврокубках, 1 место в группе ЛЧ как два пальца об асфальт, приятно вспомнить.
Жаль только, что это было давно, ещё до гения Семака. Не напомните дату последней победы Зенита над Бенфикой?
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