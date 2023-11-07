Личка считает, что «Зенит» мог бы победить «Бенфику» или «Брагу» в ЛЧ: «Они ментально сильные, проходили тяжелые игры»

Марцел Личка порассуждал о том, как «Зенит» выступил бы в Лиге чемпионов.

– Нынешний « » смог бы выйти из группы в Лиге чемпионов?

– Год назад «Зенит» был сильнее. У них сейчас тоже неплохой состав, но все будет зависеть, в какую группу они попали бы. Если в Лиге чемпионов выпадает группа с «Барселоной», «Интером» и «Тоттенхэмом», то очень тяжело.

Я не вижу проблем, например, «Зениту» обыграть «Брагу» или «Бенфику» – они бы могли обыграть эти команды в отдельно взятом матче. Я не особо слежу за португальской лигой, но несколько матчей смотрел, поэтому не вижу проблем для «Зенита» – они ментально сильные, проходили тяжелые игры.

– С каким европейским клубом можно сопоставить по уровню «Динамо»?

– Пока что – Лига Европы, было бы хорошо (смеется). Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно еще добавлять. Я бы хотел, чтобы мы играли, как пражские « » или « » – две хорошие команды, достойно выступающие в Лиге Европы. Когда уровень « » станет как у этих двух команд, я буду рад, – сказал главный тренер московской команды.

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