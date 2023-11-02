«Торино» может вернуть Миранчука зимой. Клуб рассматривает и аренду, и покупку хавбека «Аталанты» (Sport24)
Алексей Миранчук может вернуться в «Торино».
По информации Sport24, туринский клуб сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты». «Торино» рассматривает вариант как с арендой, так и с полноценным трансфером игрока зимой.
Сделку усложняют сумма, которую «Аталанта» требует за трансфер, и запросы самого хавбека по зарплате. Отмечается, что клуб из Бергамо еще не принял решение относительно будущего Алексея.
В прошлом сезоне Миранчук играл за «Торино» на правах аренды – он провел 29 матчей в рамках Серии А. В текущем сезоне хавбек провел 4 игры за «Аталанту».
Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
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Но, видимо, для этого Алексею придётся пойти на снижение своих запросов по зарплате (если он хочет играть, а не эпизодически появляться на поле)...