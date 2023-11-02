«Торино» может вернуть Миранчука зимой. Клуб рассматривает и аренду, и покупку хавбека «Аталанты» (Sport24)

Алексей Миранчук может вернуться в «Торино».

По информации Sport24, туринский клуб сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты». «Торино» рассматривает вариант как с арендой, так и с полноценным трансфером игрока зимой.

Сделку усложняют сумма, которую « » требует за трансфер, и запросы самого хавбека по зарплате. Отмечается, что клуб из Бергамо еще не принял решение относительно будущего .

В прошлом сезоне Миранчук играл за « » на правах аренды – он провел 29 матчей в рамках Серии А. В текущем сезоне хавбек провел 4 игры за «Аталанту».

Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!