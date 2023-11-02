«Торино» может вернуть Миранчука зимой. Клуб рассматривает и аренду, и покупку хавбека «Аталанты» (Sport24)

Теги Аталанта Торино серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук может вернуться в «Торино».

По информации Sport24, туринский клуб сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты». «Торино» рассматривает вариант как с арендой, так и с полноценным трансфером игрока зимой.

Сделку усложняют сумма, которую «Аталанта» требует за трансфер, и запросы самого хавбека по зарплате. Отмечается, что клуб из Бергамо еще не принял решение относительно будущего Алексея.

В прошлом сезоне Миранчук играл за «Торино» на правах аренды – он провел 29 матчей в рамках Серии А. В текущем сезоне хавбек провел 4 игры за «Аталанту».

Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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8 комментариев

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KMR
У него ещё и запросы появились 🤦
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Crosser
В Торино будет в основе! Нужно переходить!!!
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GtSwan
Хорошо, если бы его всё же выкупили.
Но, видимо, для этого Алексею придётся пойти на снижение своих запросов по зарплате (если он хочет играть, а не эпизодически появляться на поле)...
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Three Days Grace
Ответ KMR
У него ещё и запросы появились 🤦
так он один из лучших был в их составе за прошлый год. Без него креатива там не оч много.
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teddy10
По данным трансфермаркт, когда Миранчук переходил в Аталанту, стоил 18 млн. (это пиковая для него цифра держалась с декабря 2019 по декабрь 2020 гг.) Летом 2022 г., когда уходил в аренду в Торино, стоимость упала до 10 млн., за сезон в Торино подросла до 12, а сейчас упала до 9 (ниже, чем было в период Локо образца 2017 г.), а если будет продолжать сидеть на лавке, еще снизится. Поэтому, если хочет играть, надо, конечно, соглашаться на снижение зарплаты и договариваться с Торино
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Kit244098
Схема с арендой и с последующим выкупом, она для Аталанты оптимальна. Только я думаю, что не в Торино его сплавят. Туринцы на его позицию игроков еще осенью набрали. Думаю, что отправят Леху или в Германию или во Францию.
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