«Торино» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты» с обязательным выкупом в случае попадания в еврокубки

«Торино» хочет вновь арендовать Алексея Миранчука.

Как сообщает TMW со ссылкой на Tuttosport, туринский клуб пытается взять Миранчука в аренду с правом выкупа, которые станет обязательным в случае попадания «Торино» в еврокубки.

В прошлом сезоне Миранчук забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 29 матчах Серии А за «Торино». Его контракт с «Аталантой» действует до 30 июня 2024 года.

Миранчук не вписывается в половину клубов Серии А, которым интересен. Идеальный вариант – уже не «Торино»

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