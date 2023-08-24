«Торино» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты» с обязательным выкупом в случае попадания в еврокубки

Теги Аталанта Торино серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Футбол

«Торино» хочет вновь арендовать Алексея Миранчука.

Как сообщает TMW со ссылкой на Tuttosport, туринский клуб пытается взять Миранчука в аренду с правом выкупа, которые станет обязательным в случае попадания «Торино» в еврокубки.

В прошлом сезоне Миранчук забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 29 матчах Серии А за «Торино». Его контракт с «Аталантой» действует до 30 июня 2024 года.

Миранчук не вписывается в половину клубов Серии А, которым интересен. Идеальный вариант – уже не «Торино»

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3 комментария

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Roman
Сезон уже начался, а Миранчук до сих пор в подвешенном состоянии
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Ivas715
Надеюсь все удачно сложится и Леха останется в Европе. Главное иметь постоянную игровую практику. А как показывают некоторые примеры и в 33-35 можно попасть в топ клубы. Вон Арнаутовича списывали по сути, а он на стрости лет еще и в Интер заскочил).
А вернуться в РПЛ всегда можно успеть.
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Николай Васильков
Хитрые конечно, знают же что никуда не попадут и выкупать не придётся.
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