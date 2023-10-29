Главред France Football не опроверг, что Лионель Месси получит «Золотой мяч».

– Господин Гарсия, Месси якобы получит «Золотой мяч». Вас раздражают эти утечки?

– Слухи были всегда. Это игра медиа. Мы понимаем желание заранее объявить обладателя «Золотого мяча», но не всегда стоит верить слухам. Ведь мало кто знает [правду].

– В этом году фавориты Месси и Холанд. Вы, как футбольный эксперт, как считаете, кто из них лучше?

– Я оставляю эксклюзивность своего голоса за France Football. Церемония награждения состоится в понедельник. А все подробности голосования жюри будут опубликованы в газете France Football и на сайте L’Équipe в субботу 4 ноября, – сказал Винсент Гарсия.

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