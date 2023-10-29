Главред France Football об инсайдах, что Месси получит «Золотой мяч»: «Это игра медиа. Не всегда стоит верить слухам»

Теги МЛС Лионель Месси Золотой мяч Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Главред France Football не опроверг, что Лионель Месси получит «Золотой мяч».

– Господин Гарсия, Месси якобы получит «Золотой мяч». Вас раздражают эти утечки?

– Слухи были всегда. Это игра медиа. Мы понимаем желание заранее объявить обладателя «Золотого мяча», но не всегда стоит верить слухам. Ведь мало кто знает [правду].

– В этом году фавориты Месси и Холанд. Вы, как футбольный эксперт, как считаете, кто из них лучше?

– Я оставляю эксклюзивность своего голоса за France Football. Церемония награждения состоится в понедельник. А все подробности голосования жюри будут опубликованы в газете France Football и на сайте L’Équipe в субботу 4 ноября, – сказал Винсент Гарсия.

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38 комментариев

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vincere
Хоть на минуту отвлекитесь от кликбейтных новостей про ЗМ и Месси.
Там Кальяри, проигрывая к 72-й минуте 0:3, умудрился выиграть 4:3 у Фрозиноне.
+46
-4
+42
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Cruel Snake
Тогда абсолютно логично будет если его получит человек, который в свой дебютный сезон

🏆 Лига чемпионов
🏆 Премьер-лига
🏆 Кубок Англии
🎖 «Золотая бутса» ЛЧ
🎖 «Золотая бутса» АПЛ
🎖 Лучший игрок сезона АПЛ
🎖 Лучший молодой игрок сезона АПЛ
🆕 Игрок года по версии ПФА
+56
-27
+29
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Илья Мурашов
Одного не пойму. Который год многие говорят, что ЗМ уже не тот, но все же возмущаются, когда получает не тот, которого они считают достойным. Если награда не та, проходите мимо. Либо ЗМ всё также самая престижная и желанная награда, либо вы лицемеры.
+16
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+14
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Илья Мурашов
Месси не поехал бы в Париж, если бы не он. Так что победитель он. Холанн тоже будет. Он получит приз лучшему бомбардиру. + зимой ФИФА даст ему The Best. Так что никто без наград не останется.

Лично я считаю, что Холанн даже без ЗМ добился большого успеха. В будущем желаю, чтобы не пропадал в важных матчах. Ну а Месси желаю кайфовать в Майами.
+11
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+8
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ddddan 2
Ответ Cruel Snake
Тогда абсолютно логично будет если его получит человек, который в свой дебютный сезон 🏆 Лига чемпионов 🏆 Премьер-лига 🏆 Кубок Англии 🎖 «Золотая бутса» ЛЧ 🎖 «Золотая бутса» АПЛ 🎖 Лучший игрок сезона АПЛ 🎖 Лучший молодой игрок сезона АПЛ 🆕 Игрок года по версии ПФА
по мнению некоторых людей это "бездарный замыкатель,даже альварес больше пользы приносит"
+16
-8
+8
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S. A.
Ответ ddddan 2
по мнению некоторых людей это "бездарный замыкатель,даже альварес больше пользы приносит"
Альварес это мега-топ. Вероятно, скоро так и будет)
+10
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Oleg
Ответ Илья Мурашов
Одного не пойму. Который год многие говорят, что ЗМ уже не тот, но все же возмущаются, когда получает не тот, которого они считают достойным. Если награда не та, проходите мимо. Либо ЗМ всё также самая престижная и желанная награда, либо вы лицемеры.
Конечно самая престижная и желанная.
Просто возмущены фанаты кринжа, их кумир потерпел крах, вот они каждый год и меняют своих фаворитов.
+11
-5
+6
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cektor
у Месси будет 8 мяч, знак бесконечности
+12
-7
+5
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Джимми
Месси 8 ЗМ!!! Феномен на все времена наверно
+9
-4
+5
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Экспертное мнение
Ответ Oleg
Конечно самая престижная и желанная. Просто возмущены фанаты кринжа, их кумир потерпел крах, вот они каждый год и меняют своих фаворитов.
ЗМ не престижный, ведь у Месси больше.
ЗБ не престижный, ведь у Месси больше.
Даже ЧМ стал не престижным, ведь Месси чемпион.

Что важнее всего, так это ЛЧ, хотя тоже нет, у Месси ведь 4 титула. Значит важнее всего кубок арабских чемпионов, во!
+4
0
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Oleg
ML26, ты просил ссылку, но зачем то спрятался в ЧС.
Вот.
Кстати, по его сторис можно понять что Лео вылетел в Париж.https://www.instagram.com/p/CpBK1P0M2kU/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
+8
-4
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Смысл опровергать, если и так уже всё понятно?
Больно, обидно, да Артем?)
Ты видел как разгромно на сайте Франс Футбол выиграл Лео?
Более 100 миллионов голосовало.

А ты все + крутишь вертишь, пытаясь создать иллюзию)
+9
-6
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Vladiator88
Отдайте Холланду, если это слухи 😁
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Bazilic
Ответ ddddan 2
по мнению некоторых людей это "бездарный замыкатель,даже альварес больше пользы приносит"
Кто вообще спорит с утверждением, что Альварес приносит больше пользы?
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Вальдано
Ответ Oleg
Больно, обидно, да Артем?) Ты видел как разгромно на сайте Франс Футбол выиграл Лео? Более 100 миллионов голосовало. А ты все + крутишь вертишь, пытаясь создать иллюзию)
Он готовит лекцию : И так, что мы имеем. 😄🤭
+1
0
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Oleg
Ответ Вальдано
Он готовит лекцию : И так, что мы имеем. 😄🤭
Это да🤣
А потом всю ночь будет пыхтеть крутя, вертя +, как будто это на что то влияет🤣
+1
0
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Вальдано
Ответ Oleg
Это да🤣 А потом всю ночь будет пыхтеть крутя, вертя +, как будто это на что то влияет🤣
Но на другом сайте он более "дисциплинирован". Иногда даже Месси великим называет. Но те же : И так, что мы имеем - визитная карточка этого хамелеона. Этого Штирлица я уже для всех раскусил. 😄
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Adrenaline Z
слухи не слухи, однозначно Месси получит 8 й золотой рекордный мяч
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Муслим адам
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Если месси получит будет грустно но одной кстати у холанд премия УЕФА а зимой 100% будет зе Бест так что не кто не останется без награды 👍
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Илья Мурашов
Ответ ddddan 2
по мнению некоторых людей это "бездарный замыкатель,даже альварес больше пользы приносит"
Бездарный? Холанн хоть и замыкатель, но свою работу делает. Нельзя быть бездарным с 50 голами за сезон.
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Муслим адам
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Cruel Snake
Тогда абсолютно логично будет если его получит человек, который в свой дебютный сезон 🏆 Лига чемпионов 🏆 Премьер-лига 🏆 Кубок Англии 🎖 «Золотая бутса» ЛЧ 🎖 «Золотая бутса» АПЛ 🎖 Лучший игрок сезона АПЛ 🎖 Лучший молодой игрок сезона АПЛ 🆕 Игрок года по версии ПФА
Лучший бомбардир Сезона🏅
Лучший бомбардир ЛИГА НАЦИЙ 🏅
Лучший г+а🏅
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Экспертное мнение
Ответ speakingforall
Человеку дали ЗМ за Копу, а тут ЧМ!!! Они должны следовать своей логике, которая многим не понятна.
Все понятно, Месси лучше всех играет в футбол.
Значит у него должно было быть 10-12 ЗМ.
Не нужно изобретать велосипед.
Даже любому хейтеру ясно, что Месси уникум и такого нет.
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Stewart D.
Ответ vincere
Хоть на минуту отвлекитесь от кликбейтных новостей про ЗМ и Месси. Там Кальяри, проигрывая к 72-й минуте 0:3, умудрился выиграть 4:3 у Фрозиноне.
спорц как в пьяном угаре щас, им в принципе не до этого.
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Groznyi2024
Ответ vincere
Хоть на минуту отвлекитесь от кликбейтных новостей про ЗМ и Месси. Там Кальяри, проигрывая к 72-й минуте 0:3, умудрился выиграть 4:3 у Фрозиноне.
Зумеры, которые не видели 3:4 Зенита в Израиле в ЛЕ
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Вальдано
Ответ Илья Мурашов
Месси не поехал бы в Париж, если бы не он. Так что победитель он. Холанн тоже будет. Он получит приз лучшему бомбардиру. + зимой ФИФА даст ему The Best. Так что никто без наград не останется. Лично я считаю, что Холанн даже без ЗМ добился большого успеха. В будущем желаю, чтобы не пропадал в важных матчах. Ну а Месси желаю кайфовать в Майами.
Мартинес, Холанд, Месси. Перчатка, лучший нап, ЗМ. Это из мужчин.
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