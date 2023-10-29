Главред France Football об инсайдах, что Месси получит «Золотой мяч»: «Это игра медиа. Не всегда стоит верить слухам»
Главред France Football не опроверг, что Лионель Месси получит «Золотой мяч».
– Господин Гарсия, Месси якобы получит «Золотой мяч». Вас раздражают эти утечки?
– Слухи были всегда. Это игра медиа. Мы понимаем желание заранее объявить обладателя «Золотого мяча», но не всегда стоит верить слухам. Ведь мало кто знает [правду].
– В этом году фавориты Месси и Холанд. Вы, как футбольный эксперт, как считаете, кто из них лучше?
– Я оставляю эксклюзивность своего голоса за France Football. Церемония награждения состоится в понедельник. А все подробности голосования жюри будут опубликованы в газете France Football и на сайте L’Équipe в субботу 4 ноября, – сказал Винсент Гарсия.
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Там Кальяри, проигрывая к 72-й минуте 0:3, умудрился выиграть 4:3 у Фрозиноне.
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🎖 «Золотая бутса» ЛЧ
🎖 «Золотая бутса» АПЛ
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Лично я считаю, что Холанн даже без ЗМ добился большого успеха. В будущем желаю, чтобы не пропадал в важных матчах. Ну а Месси желаю кайфовать в Майами.
Просто возмущены фанаты кринжа, их кумир потерпел крах, вот они каждый год и меняют своих фаворитов.
ЗБ не престижный, ведь у Месси больше.
Даже ЧМ стал не престижным, ведь Месси чемпион.
Что важнее всего, так это ЛЧ, хотя тоже нет, у Месси ведь 4 титула. Значит важнее всего кубок арабских чемпионов, во!
Вот.
Кстати, по его сторис можно понять что Лео вылетел в Париж.https://www.instagram.com/p/CpBK1P0M2kU/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Ты видел как разгромно на сайте Франс Футбол выиграл Лео?
Более 100 миллионов голосовало.
А ты все + крутишь вертишь, пытаясь создать иллюзию)
А потом всю ночь будет пыхтеть крутя, вертя +, как будто это на что то влияет🤣
Лучший бомбардир ЛИГА НАЦИЙ 🏅
Лучший г+а🏅
Значит у него должно было быть 10-12 ЗМ.
Не нужно изобретать велосипед.
Даже любому хейтеру ясно, что Месси уникум и такого нет.