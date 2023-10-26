ЦСКА встретится с «Краснодаром». Команде нужна ваша поддержка на стадионе!

Теги ЦСКА Футбол

В 13 туре РПЛ ЦСКА принимает «Краснодар». Матч пройдет в воскресенье 29 октября, в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена»

ЦСКА не проигрывает в 9 из 10 последних матчей. Армейцы с 18 очками занимают 6 место в таблице. «Краснодар» лидирует в чемпионате, имея в своем активе 28 очков.

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовал Sports.ru

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    8 комментариев

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    Александр Тимошенко
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    +17
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    Mihamoscow
    Файзулаев уже на обложке , лицо команды …
    Ай да новичок за пол миллиона всего ..)
    +7
    0
    +7
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    RSI
    Не пойду. Неохота смотреть на очередную героическую ничью. Или поражение с треском.
    +2
    0
    +2
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    Kirkorofff
    «ЦСКА не проигрывает в 9 из 10 матчей»
    Промо-топ👍
    От создателей «российские клубы не проигрывают в еврокубках два года»
    +2
    0
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    Sergey_Ilin
    Ответ Александр Тимошенко
    Фан id отменяйте и будет вам поддержка фэнов
    полностью поддерживаю. отмените собачий паспорт
    +1
    0
    +1
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    apossym
    Как-будто это поможет
    +2
    -2
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    seversever
    ЦСКА не проигрывает в 9 из 10 последних матчей, хорошо конечно звучит, но ЦСКА не выигрывает в 10 из 11 последних матчей.
    0
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    Санжарбек Чойбеков
    стоить купить за 100 тысяч Алыкулова из немана. точно не хуже Облякова
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