ЦСКА встретится с «Краснодаром». Команде нужна ваша поддержка на стадионе!
В 13 туре РПЛ ЦСКА принимает «Краснодар». Матч пройдет в воскресенье 29 октября, в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена»
ЦСКА не проигрывает в 9 из 10 последних матчей. Армейцы с 18 очками занимают 6 место в таблице. «Краснодар» лидирует в чемпионате, имея в своем активе 28 очков.
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
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От создателей «российские клубы не проигрывают в еврокубках два года»