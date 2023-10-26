ЦСКА встретится с «Краснодаром». Команде нужна ваша поддержка на стадионе!

В 13 туре РПЛ ЦСКА принимает «Краснодар». Матч пройдет в воскресенье 29 октября, в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена»

ЦСКА не проигрывает в 9 из 10 последних матчей. Армейцы с 18 очками занимают 6 место в таблице. «Краснодар» лидирует в чемпионате, имея в своем активе 28 очков.

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.