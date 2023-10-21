Умерла Анфиса Резцова, бан Папу Гомеса за сироп ребенка, ВОР-комната в Испании для контроля ВАР, Игудала завершил карьеру и другие новости

1. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла в возрасте 58 лет. Бывшая биатлонистка и лыжница с 15 октября находилась в реанимации без сознания, 19 октября у нее остановилось сердце. Соболезнования среди прочих выразили президент IBU Олле Далин, Александр Тихонов и Василий Уткин.

2. Чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины Папу Гомес отстранен на 2 года за допинг – он выпил сироп ребенка. Положительная проба сдана незадолго до победного чемпионата мира и не повлияет на результат турнира.

3. Судейский скандал в Испании: появилась информация, что с сезона-2021/22 в Испании есть ВОР-комната, из которой контролируют решения ВАР и могут связаться с судьями, а это противоречит международным правилам. Комитет судей Испании опроверг, что из этой комнаты можно связаться с судьями ВАР, и заявил, что она нужна для информирования о технических проблемах.

4. НХЛ

5. Четырехкратный чемпион НБА Андре Игудала завершил карьеру после 19 сезонов в лиге.

6. В КХЛ «Сибирь» обыграла «Ак Барс» в овертайме, «Северсталь» уступила «Салавату Юлаеву», «Авангард» проиграл «Ладе». Все результаты – здесь.

7. Новая Зеландия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка мира по регби-2023 – 44:6.

8. Дисциплинарный совет ИИХФ рассмотрит дело против ФХР из-за выхода ЦСКА на раскатку в форме с буквой Z и элементами эмблемы батальона «Эспаньола». Еще ЦСКА поздравил Владимира Соловьева с 60-летием: «Вы рассказываете правду о происходящем в России и мире. Любой журналист мечтает добиться такого мастерства».

9. Олимпийский комитет России приостановил финансирование программ на 3,5 млрд рублей. Дефицит финансирования на спортивную подготовку в России составил почти 4 млрд рублей.

10. За сутки до турнира UFC 294 состоялось взвешивание. Махачев оказался тяжелее Волкановски. Также прошла битва взглядов бойцов. Хамзат Чимаев заключил новый долгосрочный контракт с UFC.

11. Состоялась квалификация к Гран-при «Формулы-1» в США. Леклер выиграл поул, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 6-й.

12. Фигуристка Вероника Жилина снялась с этапа Гран-при России в Омске из-за травмы.

13. ФИФА и AFC запретили Палестине проводить матчи в Алжире. Сборная должна играть в своей зоне – в Азии.

14. Абаскаль намерен включить Соболева в заявку на «Пари НН». Тренер не хочет убирать его из состава, несмотря на разногласия.

15. «Локомотив» снял ролик со словами «жесткое дзюбалити» перед дерби. «Динамо» ответило: «Вся страна видела это «дзюбалити» 🫣».

16. Житель Снежинска усмотрел пропаганду ЛГБТ во флаге команды детского сада «Радуга» и написал в правоохранительные органы.

Цитаты дня.

«Россия – не банановая республика, не филиал ФИФА и УЕФА, а одно из самых великих государств. На колени никогда не встанем». Замминистра спорта РФ об отстранении

Пеп о «Золотом мяче»: «Нужны две версии: для Месси и остальных. Холанд должен победить – у него требл и 50 млн голов. Но худший сезон Лео – лучший для всех остальных»

МОК о словах Путина про этническую дискриминацию: «Участие в Олимпийских играх не является правом человека»

Тони Кроос: «В Саудовскую Аравию едут ради денег, и это против футбола. Роналду сделал это под конец карьеры, но туда переходят на пике, и для игры, которую мы любим, все усложняется»

Льюис Хэмилтон: «Разрывается сердце из-за потерянных невинных жизней в Израиле и Палестине. Нет оправдания намеренным нападениям на мирных людей, особенно детей»

Ротенберг о словах Путина про отъезд молодежи: «Нечистоплотные агенты вкладывают в голову юным игрокам сомнительную идею, что в России их талант потухнет»

Алина Загитова: «Благодаря актерскому мастерству я начинаю больше познавать и лучше понимать себя»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию