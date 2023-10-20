Боец UFC Хамзат Чимаев заключил новый контракт с организацией.

Об этом менеджер Махди Шаммас рассказал . По словам Шаммаса, речь идет о долгосрочном соглашении.

В последний раз Чимаев дрался в сентябре-2022, когда победил удушающим приемом в первом раунде.

21 октября боец встретится с . Поединок пройдет в соглавном событии UFC 294.

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