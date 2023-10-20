Хамзат Чимаев переподписал контракт с UFC
Боец UFC Хамзат Чимаев заключил новый контракт с организацией.
Об этом менеджер Чимаева Махди Шаммас рассказал ESPN. По словам Шаммаса, речь идет о долгосрочном соглашении.
В последний раз Чимаев дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.
21 октября боец встретится с Камару Усманом. Поединок пройдет в соглавном событии UFC 294.
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