Хамзат Чимаев переподписал контракт с UFC

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Хамзат Чимаев заключил новый контракт с организацией.

Об этом менеджер Чимаева Махди Шаммас рассказал ESPN. По словам Шаммаса, речь идет о долгосрочном соглашении.

В последний раз Чимаев дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.

21 октября боец встретится с Камару Усманом. Поединок пройдет в соглавном событии UFC 294.

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