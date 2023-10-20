Тихонов об Анфисе Резцовой: «Запомнилась мне своей прямотой, откровенностью. Я ей все прощал – она заслужила говорить то, что считала нужным»

Александр Тихонов выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

«Чемпионка Олимпийских игр в двух видах спорта, стала великой спортсменкой и вписала свое имя в историю мирового спорта. Она нарожала достойных детей, ей бы еще жить и жить.

Она запомнилась мне и своими результатами, и своей прямотой, откровенностью – говорила, что Тихонов не должен быть президентом СБР. Но я ей все прощал – она заслужила говорить то, что считала нужным. Потом она просила у меня прощения, на что я ей ответил: «Анфиса, я такой же».

Ее отмечали и критические высказывания в адрес подрастающего поколения, она говорила: «Запомните: чтобы добиться результата, надо тренироваться, а не пахать». Она это всегда подчеркивала. Мои соболезнования ее родным и близким», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х