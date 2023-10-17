Тренер Афганистана отказался заполнять заявку на матч с Монголией и добивался технического поражения для своей команды из-за конфликта с игроками. Футболисты вышли на поле и победили 1:0

Теги происшествия сборная Афганистана чемпионат мира сборная Монголии Фаршад Нур Абдулла Аль-Мутайри Футбол

Сборная Афганистана без тренера обыграла команду Монголии в квалификации ЧМ-2026.

Как передает BNN со ссылкой на фотожурналиста Фируза Машуфа, футболисты отказались работать под руководством Абдуллы Аль-Мутайри.

Капитан Фаршад Нур и еще несколько игроков сказали кувейтскому специалисту, что не хотят, чтобы он вел тренировки, находился на скамейке запасных во время матча и руководил командой. В качестве причин называются создание раскола среди игроков, низкий уровень знаний и прочие. Утверждается, что футболисты неоднократно жаловались в федерацию, но никаких мер принято не было.

Football Afghan France передает, что после этого Аль-Мутайри отказался заполнять заявку на игру и добивался технического поражения для Афганистана. Однако футболистам удалось выйти на поле и одержать победу со счетом 1:0.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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Ебздрогыч
Как будто описали первый матч Мостового после получения лицензии
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Leon Petov
Ответ igls54
Наши будущие соперники по отбору на ЧМ
Наши многоуважаемые партнёры, адекватные ребята
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igls54
Наши будущие соперники по отбору на ЧМ
+8
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Jurgen Klinsmann
тед лассо 4 сезон. приключения теда в афганистане.
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Константин Эсперов
Игроки обвинили тренера в низком уровне знаний бросания камней ?
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Матвей Суицидин
Ответ igls54
Наши будущие соперники по отбору на ЧМ
угу, на спартакиаду народов мира
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Lisic
Ответ igls54
Наши будущие соперники по отбору на ЧМ
На Чемпионат Третьего Мира?
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сервисник
Ещё и против команды действовал, какой он тренер... Молорики, что смогли решить вопрос без него.
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Agent Smith
Поставил хату на Монголию⚽️
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