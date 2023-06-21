Власти Великобритании призвали ФИФА поддержать команду беженок из Афганистана

Теги премьер-лига Англия женский футбол ФИФА сборная Афганистана Джанни Инфантино Политика Футбол

Власти Великобритании призвали ФИФА поддержать сборную беженок из Афганистана.

По информации The Guardian, более 100 парламентариев страны подписались под письмом президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой поддержать команду беженок из Афганистана и позволить им выступать на международной арене.

«Право играть в футбол и соревноваться должно быть защищено. ФИФА должна выполнять свои обязательства по обеспечению равенства, и я считаю, что нужно делать гораздо больше для поддержки этих женщин, чтобы вернуть им место на мировой арене.

Поддержка, которую это письмо получило от коллег по парламенту и по всему миру, свидетельствует о широкой поддержке женщин Афганистана, как покинувших страну, так и все еще живущих на ее территории, и их права жить так, как они хотят», – сказала автор письма Джули Эллиотт.

В данный момент женщинам в Афганистане запрещено заниматься спортом, а женская сборная Афганистана не допущена до участия в международных турнирах. После прихода к власти талибов в 2021 году женская команда Афганистана была эвакуирована в Австралию. Некоторым футболисткам молодежных сборных удалось уехать в Италию, Португалию и Англию.

ФИФА считает политику в отношении игроков и команд внутренним делом футбольных федераций стран.

18 комментариев

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rigobersong
Просто напомню нашим псевдолибералам, что США потратила около триллиона долларов за время нахождения в Афганистане, и ничего там не сделав, а точнее приведя страну к гуманитарной катастрофе, отдали власть в руки Талибов:)) И это только Афганистан, а сколько таких стран по всему миру, куда заходила демократия:))
+44
-6
+38
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Фут.Боль
Право играть в футбол и соревноваться должно быть защищено.В то же время Великобритания призывает к бойкоту российских спортсменов.
+19
-2
+17
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Абдулла Расулулаев
равные права ? это США которая разбомбила пол мира и которая везде играет и не кто ей не запрещает, и Россия которая защищает свои интересы
+23
-8
+15
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IceBear27
Ответ Фут.Боль
Право играть в футбол и соревноваться должно быть защищено.В то же время Великобритания призывает к бойкоту российских спортсменов.
Афганистан разбомбили кто надо, а Украину кто не надо. Понимать надо!
+9
-2
+7
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S. A.
Какие же лицемеры. Тьфу!
+6
-1
+5
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Marat_NJL
Ответ Владимир Владимирович
Не знаю как преподносят нынешнюю власть в Афганистане сми, но талибы в данный момент прилично в стране навели порядок , лучше пусть Талибы рулят на своей земле , чем американцы . Не тех назвали террористической организацией, американцы этот ярлык на них повесили, мол талибан террористы, а на самом деле Бог видит чьих рук столько крови в этом государстве. Талибы в переводе с языка на котором разговаривают афганцы это - студенты . «Талиба́н», или тали́бы (пушту طالبان‎ — «студенты, учащиеся в университете»)
А почему эти студенты признаны в России террористической организацией?
+3
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+3
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rigobersong
Ответ Абдулла Расулулаев
равные права ? это США которая разбомбила пол мира и которая везде играет и не кто ей не запрещает, и Россия которая защищает свои интересы
Свободу Асанжу!:)
+4
-2
+2
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Metalloid
На вопрос кто же привёл Афганистан к текущему положению представитель великобритании потупил глазки и пожал плечами.
+2
-1
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Владимир Владимирович
Ответ rigobersong
Просто напомню нашим псевдолибералам, что США потратила около триллиона долларов за время нахождения в Афганистане, и ничего там не сделав, а точнее приведя страну к гуманитарной катастрофе, отдали власть в руки Талибов:)) И это только Афганистан, а сколько таких стран по всему миру, куда заходила демократия:))
Не знаю как преподносят нынешнюю власть в Афганистане сми, но талибы в данный момент прилично в стране навели порядок , лучше пусть Талибы рулят на своей земле , чем американцы . Не тех назвали террористической организацией, американцы этот ярлык на них повесили, мол талибан террористы, а на самом деле Бог видит чьих рук столько крови в этом государстве. Талибы в переводе с языка на котором разговаривают афганцы это - студенты . «Талиба́н», или тали́бы (пушту طالبان‎ — «студенты, учащиеся в университете»)
+7
-6
+1
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Metalloid
Ответ Владимир Владимирович
Не знаю как преподносят нынешнюю власть в Афганистане сми, но талибы в данный момент прилично в стране навели порядок , лучше пусть Талибы рулят на своей земле , чем американцы . Не тех назвали террористической организацией, американцы этот ярлык на них повесили, мол талибан террористы, а на самом деле Бог видит чьих рук столько крови в этом государстве. Талибы в переводе с языка на котором разговаривают афганцы это - студенты . «Талиба́н», или тали́бы (пушту طالبان‎ — «студенты, учащиеся в университете»)
Ага, сколько казней по религиозным и иным причинам провели твои любимые талибы? Это терр.организация, вскормленная американцами. как и алькаида и ничего хорошего они не делают. И чтоб такой порядок у тебя в доме наводили. как онги в афгане.
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0
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IceBear27
Ответ Абдулла Расулулаев
равные права ? это США которая разбомбила пол мира и которая везде играет и не кто ей не запрещает, и Россия которая защищает свои интересы
Как США запретят играть сами себе?)
+2
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blaugrano
Право играть в футбол и соревноваться должно быть защищено. Выборочно. Нами.
+4
-4
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Dan Kennedy
Ответ Владимир Владимирович
Не знаю как преподносят нынешнюю власть в Афганистане сми, но талибы в данный момент прилично в стране навели порядок , лучше пусть Талибы рулят на своей земле , чем американцы . Не тех назвали террористической организацией, американцы этот ярлык на них повесили, мол талибан террористы, а на самом деле Бог видит чьих рук столько крови в этом государстве. Талибы в переводе с языка на котором разговаривают афганцы это - студенты . «Талиба́н», или тали́бы (пушту طالبان‎ — «студенты, учащиеся в университете»)
Американцы сами создали террористов - сами же с ними и боролись 20 лет. Классные ребята, ничего не скажешь.

А говоря про Талибан, то вроде пока все спокойно, хоть что-то.
+1
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