Власти Великобритании призвали ФИФА поддержать команду беженок из Афганистана
Власти Великобритании призвали ФИФА поддержать сборную беженок из Афганистана.
По информации The Guardian, более 100 парламентариев страны подписались под письмом президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой поддержать команду беженок из Афганистана и позволить им выступать на международной арене.
«Право играть в футбол и соревноваться должно быть защищено. ФИФА должна выполнять свои обязательства по обеспечению равенства, и я считаю, что нужно делать гораздо больше для поддержки этих женщин, чтобы вернуть им место на мировой арене.
Поддержка, которую это письмо получило от коллег по парламенту и по всему миру, свидетельствует о широкой поддержке женщин Афганистана, как покинувших страну, так и все еще живущих на ее территории, и их права жить так, как они хотят», – сказала автор письма Джули Эллиотт.
В данный момент женщинам в Афганистане запрещено заниматься спортом, а женская сборная Афганистана не допущена до участия в международных турнирах. После прихода к власти талибов в 2021 году женская команда Афганистана была эвакуирована в Австралию. Некоторым футболисткам молодежных сборных удалось уехать в Италию, Португалию и Англию.
ФИФА считает политику в отношении игроков и команд внутренним делом футбольных федераций стран.
А говоря про Талибан, то вроде пока все спокойно, хоть что-то.