Игнашевич об 1:2 от «Зенита»: «Через два на третий день тяжело играть. Лучшего футбола «Балтика» не показала»

Теги Зенит Сергей Игнашевич ФОНБЕТ Кубок России Балтика Сослан Джанаев Футбол

Сергей Игнашевич оценил поражение «Балтики» от «Зенита» (1:2).

Команды встречались в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

— Тяжелая игра для нас по многим причинам. Через два на третий день тяжело играть. Лучшего футбола мы не показали, при таких условиях тяжело побеждать.

— Рассчитываете ли вы на Джанаева?

— Конечно, рассчитываем. Он усилил нашу бригаду, помогает в тренировочном процессе. Уверен, он еще поможет нам. Выбор вратарей на игру — прерогатива тренера вратарей, – сказал главный тренер «Балтики».

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