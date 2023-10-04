Игнашевич об 1:2 от «Зенита»: «Через два на третий день тяжело играть. Лучшего футбола «Балтика» не показала»

Сергей Игнашевич оценил поражение «Балтики» от «Зенита» (1:2).

Команды встречались в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

— Тяжелая игра для нас по многим причинам. Через два на третий день тяжело играть. Лучшего футбола мы не показали, при таких условиях тяжело побеждать.

— Рассчитываете ли вы на ?

— Конечно, рассчитываем. Он усилил нашу бригаду, помогает в тренировочном процессе. Уверен, он еще поможет нам. Выбор вратарей на игру — прерогатива тренера вратарей, – сказал главный тренер «Балтики».

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