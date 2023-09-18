Энрике о «ПСЖ» и ЛЧ: «Одержимость – это плохо в любой сфере. Наша цель – выиграть все турниры»

Луис Энрике ответил на вопрос об одержимости «ПСЖ» победой в Лиге чемпионов.

– Когда клуб одержим чем-то, это нельзя назвать хорошим знаком. Можно иметь цели, но одержимость – это плохо в любой сфере жизни.

Нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация в турнире. Футбол – чудесный вид спорта, в нем возможен любой результат. Можно провести прекрасный матч и проиграть, сыграть плохо и победить.

«ПСЖ» играет во всех турнирах, чтобы выиграть их. Это цель. Это очень амбициозно, но необходимо.

– Может ли Мбаппе помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов?

– Для этого нужен большой состав. Даже не 11 игроков, а 23. Нужно сохранять скромность в моменты, когда это необходимо, но при этом быть амбициозными и едиными на поле, – сказал главный тренер «ПСЖ».

Завтра « » стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против дортмундской «Боруссии». Начало – в 22:00 по московскому времени.

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