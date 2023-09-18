Энрике о «ПСЖ» и ЛЧ: «Одержимость – это плохо в любой сфере. Наша цель – выиграть все турниры»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике ответил на вопрос об одержимости «ПСЖ» победой в Лиге чемпионов.

– Когда клуб одержим чем-то, это нельзя назвать хорошим знаком. Можно иметь цели, но одержимость – это плохо в любой сфере жизни.

Нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация в турнире. Футбол – чудесный вид спорта, в нем возможен любой результат. Можно провести прекрасный матч и проиграть, сыграть плохо и победить.

«ПСЖ» играет во всех турнирах, чтобы выиграть их. Это цель. Это очень амбициозно, но необходимо.

– Может ли Мбаппе помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов?

– Для этого нужен большой состав. Даже не 11 игроков, а 23. Нужно сохранять скромность в моменты, когда это необходимо, но при этом быть амбициозными и едиными на поле, – сказал главный тренер «ПСЖ».

Завтра «ПСЖ» стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против дортмундской «Боруссии». Начало – в 22:00 по московскому времени.

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14 комментариев

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ArnoNeputevy
Сначала надо начать обыгрывать "Ниццы".
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Vatikan
Теперь не получится. Нет Месси, нет Неймара...
А они разве помогли выиграть ЛЧ?
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леннорыч-абрамович
Луис Саламович Энрике
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Сергей Перевалов
Сказать так, чтобы ничего не сказать. Это ж надо уметь
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Барыга блинами
Ответ ArnoNeputevy
Сначала надо начать обыгрывать "Ниццы".
В прошлом сезоне стали чемпионами при 7-ми поражениях, в этом сезоне конечно одно поражение от Ниццы разрушит все планы на титул. Ведь 3 очка отрыва от первого места это так МНОГО. P.S. Сарказм
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Ilya Chistyakov
В этом сезоне псг не выиграет НИЧЕГО, скриньте)
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FortMinor
ниццу сначала обыграй
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Святослав Степанов
Ответ Vatikan
Теперь не получится. Нет Месси, нет Неймара...
Неймар в плей-офф ЛЧ как помогал? держал в тонусе медицинский штаб? Месси в ЛЧ за ПСЖ как вообще себя проявил? Если бы речь шла об этих игроках времён Барсы, это была бы большая потеря в ЛЧ. Месси выиграл всё. Хотел бы ЛЧ взять ушёл бы бесплатно в условные Сити или Баварию.
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Я Гражданин Мира
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А они разве помогли выиграть ЛЧ?
К большому сожалению не помог Месси
А про неймара я помолчу, так как он не на что не способен
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che kaif
Ответ Vatikan
Теперь не получится. Нет Месси, нет Неймара...
Ней понятно когда в форме тащил.но при чем тут пешеход из млс
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Я Гражданин Мира
Ответ Vatikan
В Барселоне да. Надо было их в Париже просто любить и уважать
Они не женшины и не замуж вышли за Париж
К большому моему сожалению у Месси не получилось по хорошему помочь Парижу
И это было не возможно сделать с Солером или С Этиките
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