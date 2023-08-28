«Милан» предложит меньше 20 млн евро за Тареми. Итальянцы надеются, что «Порту» снизит требования, чтобы не потерять форварда бесплатно
«Милан» хочет подписать Мехди Тареми до закрытия трансферного окна.
Итальянский клуб продолжает переговоры с «Порту» о трансфере нападающего. Ранее стало известно, что португальцы хотят больше 25 миллионов евро за игрока, но «россонери» не намерены платить столько.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, «Милан» надеется, что «Порту» снизит требования, чтобы не потерять форварда бесплатно летом 2024 года. Итальянцы сделают последнее предложение – на сумму менее 20 миллионов евро.
В 33 матчах прошлого сезона чемпионата Португалии Тареми забил 22 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Однако Милану помочь должен, опытный игрок.
Просто совпало так, что абы-куда он не хочет, а кроме Милана уже никому и не нужен.
Прямо очень интересно на него посмотреть в Милане, он и в завершении хорош, и поле на топовом уровне видит.