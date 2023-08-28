«Милан» предложит меньше 20 млн евро за Тареми. Итальянцы надеются, что «Порту» снизит требования, чтобы не потерять форварда бесплатно

Теги Милан высшая лига Португалия Порту серия А Италия возможные трансферы Мехди Тареми Футбол

«Милан» хочет подписать Мехди Тареми до закрытия трансферного окна.

Итальянский клуб продолжает переговоры с «Порту» о трансфере нападающего. Ранее стало известно, что португальцы хотят больше 25 миллионов евро за игрока, но «россонери» не намерены платить столько.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, «Милан» надеется, что «Порту» снизит требования, чтобы не потерять форварда бесплатно летом 2024 года. Итальянцы сделают последнее предложение – на сумму менее 20 миллионов евро. 

В 33 матчах прошлого сезона чемпионата Португалии Тареми забил 22 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.

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6 комментариев

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Schiaff1no
Больше 15 Милан напряд ли предложит, но и Порту бессмысленно упираться, через год уйдет бесплатно
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aleksandrsemizorov
Умно
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Любезный Коссутий
Милан единственный покупатель - Порту упираться бессмысленно
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Mykytka
Ответ Schiaff1no
Больше 15 Милан напряд ли предложит, но и Порту бессмысленно упираться, через год уйдет бесплатно
Та он и не стоит больше, особенно с годом контракта.
Однако Милану помочь должен, опытный игрок.
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Schiaff1no
Ответ Mykytka
Та он и не стоит больше, особенно с годом контракта. Однако Милану помочь должен, опытный игрок.
С нынешним рынком может и стоит.
Просто совпало так, что абы-куда он не хочет, а кроме Милана уже никому и не нужен.
Прямо очень интересно на него посмотреть в Милане, он и в завершении хорош, и поле на топовом уровне видит.
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