Хавбек ЦСКА Здьелар о России: «Нам с семьей комфортно. Скоро стану отцом, сын родится в Москве»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Саша Здьелар Футбол

Саша Здьелар рассказал, почему решил сыграть свадьбу в Москве.

– Поздравляю со свадьбой. Почему решили праздновать в Москве?

– Так сложилось: я сделал своей любимой предложение, мы ждем малыша, поэтому город для свадьбы был очевиден – Москва. Скоро я стану отцом, у меня будет мальчик, который родится тоже в столице России.

– Не боялись играть свадьбу в России?

– Нет, абсолютно. Мне и моей семье комфортно в России, – сказал полузащитник ЦСКА.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Вообще на всех ресурсах и на сайте ЦСКА он Зделар. Но почему у вас он Здьелар? Ну бред же.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
parfumer.01
Ответ Aleksandr Dubovik
Хорошо, что роды не в тверской области
Очень остроумно 🤦‍♂️
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий