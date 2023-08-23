Хавбек ЦСКА Здьелар о России: «Нам с семьей комфортно. Скоро стану отцом, сын родится в Москве»

Саша Здьелар рассказал, почему решил сыграть свадьбу в Москве.

– Поздравляю со свадьбой. Почему решили праздновать в Москве?

– Так сложилось: я сделал своей любимой предложение, мы ждем малыша, поэтому город для свадьбы был очевиден – Москва. Скоро я стану отцом, у меня будет мальчик, который родится тоже в столице России.

– Не боялись играть свадьбу в России?

– Нет, абсолютно. Мне и моей семье комфортно в России, – сказал полузащитник ЦСКА.

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