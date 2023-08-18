Рико выписали из больницы. Вратарь «ПСЖ» провел там 82 дня после падения с лошади
Серхио Рико выписан из больницы спустя 82 дня после несчастного случая.
Голкипер «ПСЖ» 28 мая получил черепно-мозговую травму во время катания на лошади в Испании. Он упал с лошади, а она лягнула его. У 29-летнего испанца случилось кровоизлияние в мозг, футболист провел в коме около трех недель.
Утверждалось, что возвращение Рико в футбол маловероятно. За время, проведенное в больнице, Серхио похудел более чем на 20 кг и потерял мышечную массу, у него возникли проблемы с речью.
Сегодня, 18 августа, Рико был выписан из севильского госпиталя Вирхен-дель-Росио.
Жена вратаря, Альба Силва, сообщила в соцсетях, что они возвращаются домой, а мужа ждет длительное восстановление.
Рико в последний раз выходил на поле в мае 2022 года, когда играл за «Мальорку» на правах аренды. Его контракт с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2024-го.
У вратаря «ПСЖ» кровоизлияние в мозг – критическое состояние. Упал с лошади, а она лягнула в шею
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Главное, что жив
Для меня навсегда будет ассоциироваться с той Севильей, победителем ЛЕ
Здоровья!
Я думаю, клуб и так поможет со всем необходимым, как и делал до этого, но если ты про возобновление карьеры, то три недели в коме практически гарантируют её окончание. Тут бы просто человек нормальной жизнью жить начал +/-