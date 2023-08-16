«Челси» купит 18-летнего форварда «Сантоса» Вашингтона за 16+4 млн евро. Бразилец успешно прошел медосмотр и подписал контракт

Теги Челси Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Футбол

«Челси» купит 18-летнего форварда «Сантоса» Дейвида Вашингтона за 16+4 млн евро.

Бразилец успешно прошел медосмотр в клубе и подписал с ним контракт, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 

Официальное объявление последует после подписания соглашения с «Сантосом». Лондонцы заплатят за игрока 16 миллионов евро, еще 4 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

Вашингтон является воспитанником «Сантоса». В этом сезоне в 22 матчах он забил 2 гола.

«Челси» согласовал трансфер 18-летнего форварда «Сантоса» Вашингтона за 15+5 млн евро и может отдать его «Страсбуру» в аренду

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10 комментариев

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DolJun
ну наконец-то новости про трансферы челси
+20
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Mark Safa
Ответ DolJun
ну наконец-то новости про трансферы челси
Согласен, первый трансфер за этот день
+12
0
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Montenegro Serbian
Мне кажется если бы сейчас были так распространенны журналы с наклейками про футболистов как раньше от Panini.....то болельщики Сантоса даже бесплатно бы их не брали)
Смысл кого-то там печатать и вклеивать, когда твой клуб каждый год пылесосят как на ярмарке.
+5
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+5
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0:4 на спотифай камп ноу
Бразилец Вашингтон? Эта будет самая эффектная покупка Челси, им бы ещё научится делать эффективные покупки
+3
0
+3
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Arima Baki
ему ж целых восемнадцать лет, какие 16 миллионов, дай 50 Боули имей совесть
+4
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Vatikan
Обычно Реал из Бразилии покупает игроков...
+1
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Aktan
Усиление для Страсбура прибыло
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deadjoker
Андрей, Вашингтон, Анжела. Челси коллекционирует бразильцев с необычными именами :))
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Пароль Логинов
и надо искать клуб для аренды
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kokakoka
Ну хоть кого-то купили, а то совсем некому играть
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