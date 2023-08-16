«Челси» купит 18-летнего форварда «Сантоса» Вашингтона за 16+4 млн евро. Бразилец успешно прошел медосмотр и подписал контракт

«Челси» купит 18-летнего форварда «Сантоса» Дейвида Вашингтона за 16+4 млн евро.

Бразилец успешно прошел медосмотр в клубе и подписал с ним контракт, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Официальное объявление последует после подписания соглашения с «Сантосом». Лондонцы заплатят за игрока 16 миллионов евро, еще 4 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

Вашингтон является воспитанником «Сантоса». В этом сезоне в 22 матчах он забил 2 гола.

«Челси» согласовал трансфер 18-летнего форварда «Сантоса» Вашингтона за 15+5 млн евро и может отдать его «Страсбуру» в аренду

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