«Реал» давал 5 млн евро за аренду Мамардашвили с опцией выкупа за 25 млн. «Валенсия» отказалась

«Валенсия» не отпустила Георгия Мамардашвили в «Реал».

По информации Deportes COPE Valencia, «лос чес» отклонили предложение мадридского клуба о переходе 22-летнего вратаря.

«Реал» предлагал 5 миллионов евро за аренду голкипера. Также предложение подразумевало опцию выкупа прав на футболиста, в таком случае «Реал» заплатил бы «Валенсии» свыше 25 миллионов.

Подробную статистику можно посмотреть здесь.

Сообщалось, что «Реал» согласовал сделку по аренде вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги.

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