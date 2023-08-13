«Реал» давал 5 млн евро за аренду Мамардашвили с опцией выкупа за 25 млн. «Валенсия» отказалась

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига возможные трансферы Георгий Мамардашвили Футбол

«Валенсия» не отпустила Георгия Мамардашвили в «Реал».

По информации Deportes COPE Valencia, «лос чес» отклонили предложение мадридского клуба о переходе 22-летнего вратаря.

«Реал» предлагал 5 миллионов евро за аренду голкипера. Также предложение подразумевало опцию выкупа прав на футболиста, в таком случае «Реал» заплатил бы «Валенсии» свыше 25 миллионов.

Подробную статистику Мамардашвили можно посмотреть здесь.

Сообщалось, что «Реал» согласовал сделку по аренде вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги.

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4 комментария

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Вильгельм де Геннин
Прочитал «за Марадишвили»…. Думаю, ничего себе не в цене поднялся после вчерашнего гола Крыльям
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Jadie James
Спасибо Валенсии за это
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Оливер Кан удаляет Роберту
Валенсианская желтизна пиарит свое полено, якобы им Реал интересовался. Поверить в это могут поверить разве что гуры из секты.
0
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