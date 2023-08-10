Буну – фаворит на замену Куртуа, но при условии, что «Севилья» согласится продать вратаря за 20 млн евро

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Севилья Ла Лига возможные трансферы Давид Де Хеа Яссин Буну Футбол

Яссин Буну является фаворитом на замену Тибо Куртуа в «Реале».

Как сообщает Managing Madrid со ссылкой на As и Marca, Буну – фаворит, но при условии, что «Севилья» будет готова продать игрока за 20 млн евро. «Реал» также готов взять футболиста в аренду.

Другим приоритетным вариантом назывался Давид Де Хеа, поскольку в «Реале» не были уверены, что Буну продадут за такую сумму.

При этом Карло Анчелотти и другие члены тренерского штаба сообщили совету директоров, что Буну был бы лучшим вратарем для «Реала», чем Де Хеа.

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35 комментариев

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андрей быцюк
Ответ GuruFutbola
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ну не знаю за 20 млн в наше время топаря можно взять, например Дембелешку🤣🤣🤣😂😂
+21
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+18
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dreamstep
Жека Фролов на скамейке КС прозябает, дайте шанс!
+15
-1
+14
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Любезный Коссутий
Ответ St.7
Де Хеа по интереснее будет.
Де Хеа пойдет в Севилью. от безысходности
+10
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+9
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мимоКрокодил
Ответ St.7
Де Хеа по интереснее будет.
Буну лучше, плюс адаптирован в ла лиге
+8
-3
+5
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Любезный Коссутий
объективно, лучше ДДХ и Кепы
+8
-5
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Седесим Куиндесимов
Как-то дешево за Буну, даже если у него остается год по контракту с Севильей. Он ведь не сдал после ЧМ. Один из лучших киперов на данный момент, в оптимальном возрасте. А Реал, ослабляя к тому же конкурента, при всем вышеперечисленном предлагает 20 млн. Королевский клуб превращается в Милан 2010-ых гг.(
Какого еще конкурента?
+6
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soldat2212
Ответ мимоКрокодил
Буну лучше, плюс адаптирован в ла лиге
Адаптирован лучше, чем Испанец, вырасший в Мадриде?)) а ты молодец ))))
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Егор Кириллов
Ответ Direct free kick
Севилья скорее в сегунду отправится
Параллельно взяв ле
+2
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Mr. Galacticos
хоть я и не поклонник Буну,но за 20ку его взять - довольно выгодно!
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ponso
А они таки ровесники с Де Хеа оказывается. Севилье не принципиально с кем в воротах играть - деньги нужны как воздух, плюс есть Дмитрович.
Сложный выбор: ДДХ придёт бесплатно, но Буну сейчас стабильнее и адаптирован к ЛЛ.
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RokeSantaCruz
Буну хорош, его надо брать, а то на Лунине далеко не уедешь, сколько бы матчей с ним не видел, никогда особо не выручал
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Собиратель хаоса
20 млн за основного вратаря Севильи. В АПЛ списанных лавочников на позицию второго номера дороже покупают.
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MURA
Надо признать Де Хея сдал, тому подтверждение что не было ни одной новости об интересе к нему от клубов топ 5 европейских чемпионатов.
А арабы ща везде как грибы после дождя.
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Ярик Крутой
Ответ мимоКрокодил
Буну лучше, плюс адаптирован в ла лиге
а де Хеа вообще там родился
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камикадзе
Отлично
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Yuriy Chistyakov
Зачем Буну приходить на полгода-год, а потом сидеть на лавке? Уж лучше быть основным в Севилье, чем на лавке в реале
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Manu Maks
Ответ мимоКрокодил
Буну лучше, плюс адаптирован в ла лиге
Если финансы позволяют надо обоих подписать, Лунина продать! С ДЕ хеа надо подписать контракта на 1+1! Если выиграет конкуренцию можно и оставить!
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Богдан Трач
Ответ soldat2212
Адаптирован лучше, чем Испанец, вырасший в Мадриде?)) а ты молодец ))))
Де Хеа бездарь который в сезоне запомнился только привозами и после того как МЮ его опрокинули - оказался буквально никому не нужен в европейском топ футболе, но запросы остались на уровне топ киперов, и зачем он в Реале:?
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Кудри Гендузи
Ответ Granero-24
Поторопился Э.Менди с переходом в Аль-Ахли...
Разве что в Аль Хиляль бы звали?
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nurikkkk
Ответ rigobersong
Вот тут я с тобой согласен, ведь с ним реал мог собрать черный флеш рояль:))
Да ты еще и расист оказывается)
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Granero-24
Поторопился Э.Менди с переходом в Аль-Ахли...
+3
-3
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Direct free kick
Ответ Седесим Куиндесимов
За место в ЛЧ, если угодно
Севилья скорее в сегунду отправится
+3
-3
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