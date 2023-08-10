Буну – фаворит на замену Куртуа, но при условии, что «Севилья» согласится продать вратаря за 20 млн евро

Яссин Буну является фаворитом на замену Тибо Куртуа в «Реале».

Как сообщает Managing Madrid со ссылкой на As и Marca, Буну – фаворит, но при условии, что « » будет готова продать игрока за 20 млн евро. «Реал» также готов взять футболиста в аренду.

Другим приоритетным вариантом назывался , поскольку в «Реале» не были уверены, что Буну продадут за такую сумму.

При этом и другие члены тренерского штаба сообщили совету директоров, что был бы лучшим вратарем для « », чем Де Хеа.

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