Буну – фаворит на замену Куртуа, но при условии, что «Севилья» согласится продать вратаря за 20 млн евро
Яссин Буну является фаворитом на замену Тибо Куртуа в «Реале».
Как сообщает Managing Madrid со ссылкой на As и Marca, Буну – фаворит, но при условии, что «Севилья» будет готова продать игрока за 20 млн евро. «Реал» также готов взять футболиста в аренду.
Другим приоритетным вариантом назывался Давид Де Хеа, поскольку в «Реале» не были уверены, что Буну продадут за такую сумму.
При этом Карло Анчелотти и другие члены тренерского штаба сообщили совету директоров, что Буну был бы лучшим вратарем для «Реала», чем Де Хеа.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS
Сложный выбор: ДДХ придёт бесплатно, но Буну сейчас стабильнее и адаптирован к ЛЛ.
А арабы ща везде как грибы после дождя.