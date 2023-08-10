«Челси» отдал вратаря Слонину бельгийскому «Эйпену» в аренду на год
Вратарь Габриэль Слонина перешел из «Челси» в «Эйпен».
19-летний футболист будет выступать за бельгийскую команду на правах аренды в сезоне-2023/24.
Слонина еще не провел ни одного матча за основную команду «Челси». Он присоединился к лондонскому клубу в 2023 году.
В январе этого года 19-летний вратарь дебютировал за сборную США.
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Был я маленький слоненок,
Жил я с мамой в зоопарке,
Меня любили даже дети,
Они кидали мне конфеты.
И вот теперь я стал слонищем,
С огромным розовым ######,
Меня не любят больше дети
И не кидают мне конфеты.
Простите)