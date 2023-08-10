«Челси» отдал вратаря Слонину бельгийскому «Эйпену» в аренду на год

Теги Челси премьер-лига Англия высшая лига Бельгия возможные трансферы Эйпен Габриэль Слонина Футбол

Вратарь Габриэль Слонина перешел из «Челси» в «Эйпен».

19-летний футболист будет выступать за бельгийскую команду на правах аренды в сезоне-2023/24. 

Слонина еще не провел ни одного матча за основную команду «Челси». Он присоединился к лондонскому клубу в 2023 году. 

В январе этого года 19-летний вратарь дебютировал за сборную США. 

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6 комментариев

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Магомед Жабиев
Ответ Ебздрогыч
Я когда вижу эту фамилию, не могу забыть стишок из старших классов школы: Был я маленький слоненок, Жил я с мамой в зоопарке, Меня любили даже дети, Они кидали мне конфеты. И вот теперь я стал слонищем, С огромным розовым ######, Меня не любят больше дети И не кидают мне конфеты. Простите)
Человек в своем собственном миру )
+6
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yrok77
Была же эта новость уже
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Русский в Шоке
Там было отдаст, а тут уже отдал.
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Ебздрогыч
Я когда вижу эту фамилию, не могу забыть стишок из старших классов школы:

Был я маленький слоненок,
Жил я с мамой в зоопарке,
Меня любили даже дети,
Они кидали мне конфеты.

И вот теперь я стал слонищем,
С огромным розовым ######,
Меня не любят больше дети
И не кидают мне конфеты.

Простите)
+3
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NaGLiY
Ответ Ебздрогыч
Я когда вижу эту фамилию, не могу забыть стишок из старших классов школы: Был я маленький слоненок, Жил я с мамой в зоопарке, Меня любили даже дети, Они кидали мне конфеты. И вот теперь я стал слонищем, С огромным розовым ######, Меня не любят больше дети И не кидают мне конфеты. Простите)
Это ж песня. Нетленка юности)
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