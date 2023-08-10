«Челси» отдал вратаря Слонину бельгийскому «Эйпену» в аренду на год

Вратарь Габриэль Слонина перешел из «Челси» в «Эйпен».

19-летний футболист будет выступать за бельгийскую команду на правах аренды в сезоне-2023/24.

еще не провел ни одного матча за основную команду « ». Он присоединился к лондонскому клубу в 2023 году.

В январе этого года 19-летний вратарь дебютировал за сборную США.

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