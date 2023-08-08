Тренер костромского «Спартака» отобрал у судьи красную карточку и бросил в него в матче Второй лиги
Главный тренер костромского «Спартака» вступил в стычку с судьей в матче Второй лиги.
Матч LEON Второй лиги А между брянским «Динамо» и костромским «Спартаком» 6 августа заввершился победой команды из Брянска со счетом 1:0.
Во время матча главный тренер костромского «Спартака» Владимир Тункин оскорбил арбитра нецензурной бранью, после чего вырвал из его рук красную карточку и бросил в него.
После этого Тункин был удален со скамейки.
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