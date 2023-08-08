Тренер костромского «Спартака» отобрал у судьи красную карточку и бросил в него в матче Второй лиги

Теги премьер-лига Россия дисквалификации судьи Динамо Брянск Спартак Кострома Владимир Тункин Вторая лига А Футбол

Главный тренер костромского «Спартака» вступил в стычку с судьей в матче Второй лиги.

Матч LEON Второй лиги А между брянским «Динамо» и костромским «Спартаком» 6 августа заввершился победой команды из Брянска со счетом 1:0.

Во время матча главный тренер костромского «Спартака» Владимир Тункин оскорбил арбитра нецензурной бранью, после чего вырвал из его рук красную карточку и бросил в него.

После этого Тункин был удален со скамейки.

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27 комментариев

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Aleksey Yashin
Похоже на выход на поле в конфронтационной манере.
У Семака понабрался
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+32
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Барыга блинами
Вот вам и дядя с добрыми глазами))
+7
0
+7
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Cap Obvious
Ответ Дмитрий Чадаев
Ну выиграли же, какая разница каким путем?)
Его команда проиграла)
+8
-2
+6
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Russian Horse
Old school 😎
+5
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Спартак Гордость России
Ответ Честный контроль
Лукойл отправил в помощь судье тонну чая
А конюшне тонну овса
+4
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+4
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Alexander Rakhilkin
Хорошо, что не Широков, а то... ну, сами знаете
+2
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Все: что-то давно не было скандалов со Спартаком. Тренер Костромского Спартака: подержи ка моё пиво…
+1
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trick00
Ответ Mihail0910
Сейчас прибежит вся Нева и начнёт доказывать, что снова спартаковцы всех купили и многое себе позволяют.
Заговор:)
+2
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sd4fmwrvz8
Так и надо с ними 😁в РПЛ особенно , все равно судить не умеют , может так дойдет
+1
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general main
"Спартак Соболева начал рассматривать Спартак тренера, бросившего красную карточку в судью, как увеличение популярности клуба в стране"
+3
-2
+1
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Roman Pavlenko
ну вообще это серьёзная дисквалификация, матча на 4
+1
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Lionel Andres Messi 10
Тизер нового супергеройского фильма Сарика Андреасяна «Гамбит».
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бесдомный понь
Учись, Семак, а не траву жуй!
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Сергей Беспалов
блин, такой заголовок мог получиться
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НАВАЛЬНЫЙ
Новость в разделе «футбол», но это не футбол 😆
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jwbmwbqvih
Ой ой ой ой ой ой ой ой ёй
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krealpmoney
uno reverse card
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Vladvenk
Ответ Mihail0910
Сейчас прибежит вся Нева и начнёт доказывать, что снова спартаковцы всех купили и многое себе позволяют.
одно "но": в матче против Динамо. Так что заговор не клеется.
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savik-A.M.
заголовки школьники пишут на каникулах , или таджики ? Как можно так безграмотно написать ?
+3
-3
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Алексей Игоревич
Ответ savik-A.M.
заголовки школьники пишут на каникулах , или таджики ? Как можно так безграмотно написать ?
Что за неадекватная привычка привычка привязывать орфографические ошибки к какой-то нации? Тем более, для которой русский язык не родной 🤦🏻‍♂️
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savik-A.M.
Ответ Babangida Katar
Радуют меня такие комментарии. Сам бы сначала за собой проверил.
В матче Второй лиги тренер костромского «Спартака» отобрал у судьи красную карточку и бросил в него - по тому что правильно пишется именно так
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Бродяга-симпатяга
В сифу играет
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