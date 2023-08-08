«Спартак» попросил ЭСК оценить работу судьи Кукуляка в матче с «Рубином»

«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть судейство Евгения Кукуляка в матче с «Рубином».

Московский клуб одержал победу со счетом 4:1 в матче 3-го тура Мир .

Свой единственный гол в этом матче « » забил после того, как главный арбитр назначил штрафной удар, усмотрев нарушение правил после подката полузащитника Руслана Литвинова.

«Да, мы обратились в ЭСК», – сказал руководитель пресс-службы « » .

«Спартак» пропустил из-за штрафного, которого не было. Литвинов точно сыграл в мяч

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