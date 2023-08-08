«Спартак» попросил ЭСК оценить работу судьи Кукуляка в матче с «Рубином»
«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть судейство Евгения Кукуляка в матче с «Рубином».
Московский клуб одержал победу со счетом 4:1 в матче 3-го тура Мир РПЛ.
Свой единственный гол в этом матче «Рубин» забил после того, как главный арбитр Евгений Кукуляк назначил штрафной удар, усмотрев нарушение правил после подката полузащитника Руслана Литвинова.
«Да, мы обратились в ЭСК», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
«Спартак» пропустил из-за штрафного, которого не было. Литвинов точно сыграл в мяч
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Профилактическая работа
Это уже история, причем с хорошим концом.
В следующей игре он дает левейший штрафной с которого забивает Рубин
не судья , а одно название