«Спартак» попросил ЭСК оценить работу судьи Кукуляка в матче с «Рубином»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Спорт-Экспресс Евгений Кукуляк ЭСК РФС Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть судейство Евгения Кукуляка в матче с «Рубином».

Московский клуб одержал победу со счетом 4:1 в матче 3-го тура Мир РПЛ

Свой единственный гол в этом матче «Рубин» забил после того, как главный арбитр Евгений Кукуляк назначил штрафной удар, усмотрев нарушение правил после подката полузащитника Руслана Литвинова.

«Да, мы обратились в ЭСК», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Спартак» пропустил из-за штрафного, которого не было. Литвинов точно сыграл в мяч

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50 комментариев

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Ответ damondiamond
а чё толку? арбитр смотрел на эпизод под определенным углом и будь хоть 100 раз этот эпизод, он всегда бы поставил штрафной, потому что с такого ракурса он видел фол
В том, чтобы не замалчивать судейские ошибки, а стремиться делать их максимально публичными

Профилактическая работа
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-2
+80
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Ответ artem saribekyan
Комментарий скрыт
Тебе в соседнюю новость про просьбу "Зенита" отменить красную Барриосу
+56
-3
+53
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правильно, если увидели ошибку обязательно надо писать в комитет, так бы на нуль вообще отыграли, в сухую
+31
-2
+29
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Всё правильно.Нельзя оставлять безнаказанным этого крота,ибо в следующий раз на равном месте он что то ещё придумает
+19
-4
+15
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Ответ Дмитрий Чадаев
правильно, если увидели ошибку обязательно надо писать в комитет, так бы на нуль вообще отыграли, в сухую
Согласен. И не только в счёте дело, ошибка судьи может изменить ход матча
+14
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+14
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Ответ damondiamond
да сам арбитр на повторе увидит свою ошибку, но в тот момент он находится на поле и видит фол, как ещё это объяснить?
Публичность довольно успешно лечит слепоту
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+5
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Поставил штрафной, что бы не смотреть вар, так как вар штрафные не смотрит, очевидно, что нарушение было в штрафной, если бы поставил пеналь вар отменил бы, это единственный вариант помочь.
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Ответ Кирилл Ковругин
Тебе в соседнюю новость про просьбу "Зенита" отменить красную Барриосу
Это другое
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Нормальное обращение. всё что нужно от ЭСК это попунктам действия. Кукуляк ставит фол. ВАР должен сказать, что дело в штрафной было. Он должен ставить пенальти. Потом вар зовёт посмотреть, что фола нет и отмена первого фола. Да, звучит как идиотизм, как хитрая магия из пошаговой стратегии, ищущая лазейки в правилах. Другое дело, интересна оценка при 1) если бы две бригады исполнили всё, как выше 2) по факту, т.е. при результативной ошибке случившейся.
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Ответ reDShuhov
Началась война клубов с судьями... Давно конечно началась, но сейчас просто каждый шаг начинает оспариваться... Ну капец позор... У нас не лучшие судьи на свете, но и клубы говно, откровенно говоря... Просто цирк... Как же надоело эта срань...
это его работа и он за нее денег получает, причем тут война? во-первых он ошибся дважды, если нарушение было по его мнению, то это пенальти, ведь все происходило в штрафной и такое не заметил бы только слепой! но пенальти он очканул дать, ведь было понятно что фола нет, мяч полетел в другую сторону, что указывало на факт что защитник в него сыграл. ну или просто слепой судья, в любом случае ошибка на лицо
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Ответ Дмитрий Чадаев
правильно, если увидели ошибку обязательно надо писать в комитет, так бы на нуль вообще отыграли, в сухую
Кто знает, как было бы? Может, если бы не этот гол, то и не заколотили бы ещё три. А то и пропустили бы, но позже и уже не отыграли.
Это уже история, причем с хорошим концом.
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Ответ SMART789
Локальное давление на арбитров продолжается, излюбленная тактика Ошибки в пользу Спартака всячески замалчиваются и игнорируются, потом при подсчетах выясняется, что из чуть ли не больше всех https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/3121743.html#supertop Стоит арбитру где то недоглядеть ошибку в сторону соперника и его будут травить и есть в карманных сми Цель оправдывает средства
Ага, только странно,что именно Кукуляки из раза в раз в очевидных моментах,странным образом не в пользу Спартака принимают решение.А если бы Спартак после пропущенного гола из-за неверного штрафного недосчитался очков?Кукуляков Газпромовских нужно "душить"в зародыше.
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Ответ damondiamond
а чё толку? арбитр смотрел на эпизод под определенным углом и будь хоть 100 раз этот эпизод, он всегда бы поставил штрафной, потому что с такого ракурса он видел фол
если он увидел фол,то должен был ставить пенальти,это он не мог не видеть с любого ракурса,причина может быть только одна,этот штрафной вар отменить не мог,а если пенальти то смотрели бы вар и отменили
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Ответ Александр Семенов
А мне было бы интересно узнать порядок действий арбитров на вар. Как по мне эпизод был в штрафной, вар вроде как должен подсказать это. При этом вроде всем очевидно что фола не было. Если бы все это было за штрафной то вопросов не возникло, ошибся и ошибся с кем не бывает.
если бы кукуляк зафиксировал фол в штрафной, тогда вар мог вмешаться и отменить зв неимением оснований. Но судья фол зафиксирован за штрафной, и вар только мог поменять его на пенальти, но нарушения не было, следовательно, пенальти не поставить и штрафной не отменить
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Ответ Redwhite heart
Всё правильно.Нельзя оставлять безнаказанным этого крота,ибо в следующий раз на равном месте он что то ещё придумает
А он и так всё время придумывает🤣🤣
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Ответ Captain_Noname
Публичность довольно успешно лечит слепоту
причём здесь слепота? арбитр на поле находится и смотрит на эпизод только с одного ракурса, даже если вы ему 10 очков оденете и проведёте операцию на коррекцию зрения, он все равно не увидит, потому что он находится под определенным углом, с которого для него есть фол
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Ответ damondiamond
а чё толку? арбитр смотрел на эпизод под определенным углом и будь хоть 100 раз этот эпизод, он всегда бы поставил штрафной, потому что с такого ракурса он видел фол
А мне было бы интересно узнать порядок действий арбитров на вар. Как по мне эпизод был в штрафной, вар вроде как должен подсказать это. При этом вроде всем очевидно что фола не было. Если бы все это было за штрафной то вопросов не возникло, ошибся и ошибся с кем не бывает.
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Кукуляк это тот который удалил Семака и не зафиксировал фол на Клаудиньо.
В следующей игре он дает левейший штрафной с которого забивает Рубин
не судья , а одно название
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Ответ Кирилл Ковругин
Тебе в соседнюю новость про просьбу "Зенита" отменить красную Барриосу
только был ваши там
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Ответ damondiamond
вар может исправить только очевидные ошибки по регламенту, для арбитра на вар это была пограничная ситуация, поэтому оставил решение главного
Очевидно же что чисто сыграл в подкате. Хотите сказать что если бы главный постал пенку то вар не вмешался бы?
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Ответ Александр Семенов
Очевидно же что чисто сыграл в подкате. Хотите сказать что если бы главный постал пенку то вар не вмешался бы?
вмешался бы и отменил скорее всего, но судья назначил штрафной, а штрафные вар не отменяет
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Ответ damondiamond
а чё толку? арбитр смотрел на эпизод под определенным углом и будь хоть 100 раз этот эпизод, он всегда бы поставил штрафной, потому что с такого ракурса он видел фол
Похоже у вас вообще котелок не варит.
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Ответ Valery McCane
Нормальное обращение. всё что нужно от ЭСК это попунктам действия. Кукуляк ставит фол. ВАР должен сказать, что дело в штрафной было. Он должен ставить пенальти. Потом вар зовёт посмотреть, что фола нет и отмена первого фола. Да, звучит как идиотизм, как хитрая магия из пошаговой стратегии, ищущая лазейки в правилах. Другое дело, интересна оценка при 1) если бы две бригады исполнили всё, как выше 2) по факту, т.е. при результативной ошибке случившейся.
глупость какая, почитайте что такое вар, они вмешиваются если кк, пенальти или гол, а вы придумали цирк какой то.
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Если это единственная претензия к судье, то Кукуляк отсудил на оценку хорошо.
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Вобще нарушения конечно не было, он в мяч сыграл. Но если судья посчитал нарушение, то оно в штрафной было, тогда пенальти. Логики ноль в эпизоде.
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