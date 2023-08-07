Вратарь «Шахтера» Трубин близок к переходу в «Бенфику» за 10+1 млн евро и 40% при перепродаже

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Анатолий Трубин, скорее всего, перейдет в «Бенфику».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, португальский клуб официально предложил «Шахтеру» 10 млн евро и еще 1 млн в качестве бонусов, а также 40% от суммы перепродажи. Стороны близки к тому, чтобы заключить сделку.

На голкипера также претендовал «Интер», который был готов заплатить 12 млн евро.

В прошлом сезоне Трубин провел в чемпионате Украины 28 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Влаходимос уходит?
Трубина на лавку что ли берут?
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В любом случае для Трубина должно быть проще конкурировать с Влаходимосом чем Лунину с Куртуа. Но и в его случае, несмотря на очевидный талант, если перейдет скорее всего начнет сезон в ранге второго вратаря Бенфики, ну а там по дистанции сезона уже видно будет.
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Ответ Дмитрий Калашников
Слава богу, главное, не в Интер!
Почему ?
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