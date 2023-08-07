Вратарь «Шахтера» Трубин близок к переходу в «Бенфику» за 10+1 млн евро и 40% при перепродаже

Анатолий Трубин, скорее всего, перейдет в «Бенфику».

Как сообщает инсайдер , португальский клуб официально предложил « » 10 млн евро и еще 1 млн в качестве бонусов, а также 40% от суммы перепродажи. Стороны близки к тому, чтобы заключить сделку.

На голкипера также претендовал « », который был готов заплатить 12 млн евро.

В прошлом сезоне провел в чемпионате 28 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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