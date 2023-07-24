Аршавин, Семак, Медведев и еще 6 человек вошли в состав правления «Зенита»

Теги Зенит Андрей Аршавин Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Максим Погорелов Жанна Дембо Футбол

«Зенит» объявил о включении Андрея Аршавина в состав правления клуба.

«В него вошли девять человек: председатель правления Александр Медведев, главный тренер Сергей Семак, заместитель генерального директора – исполнительный директор Максим Погорелов, директор юридического департамента Олег Задубровский, заместитель генерального директора по безопасности и защите информации Александр Васильев, заместитель генерального директора по инфраструктуре Владимир Литвинов, директор по коммуникациям Жанна Дембо, директор коммерческого департамента Алексей Пак, заместитель генерального директора по спортивному развитию Андрей Аршавин», – сказано в заявлении клуба.

Отмечается, что задачей новой структуры является систематизация и упорядочение процесса выработки коллегиальных решений, а также обеспечение «большего горизонта планирования и большей вовлеченности управленцев в деятельность клуба».

Ранее сообщалось, что Аршавин продолжит курировать молодежный сектор.

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ Заремыч
Алексей Пак, это не тот которому Кокорин стулом приложился?
Да, а Александр Васильев это мужик из Сплина, сын ведущего Модного Приговора.
+113
-6
+107
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заремыч
Алексей Пак, это не тот которому Кокорин стулом приложился?
+41
-4
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grishkevich
Медведев и на этой должности еще зп получает😂
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимофей Барсуков
правильное решение включить легенду клуба
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartak Zenit
у Заремы приступ ща будет
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Ответ prus_3
При всем уважении к Аршавину, что он может дать клубу на этом месте, кроме пиарщины? Там нужен человек, который собаку съел на организации юношеского футбола, знает все тонкости, все подводные камни. Андрюха только на ТВ штаны протирает и отпускает пошлые шуточки. Такое у нас в клубе молодежное направление.
Насколько я в курсе, Зенит и Краснодар сейчас собирают все молодежные и юношеские первенства, даже у Локомотива и Спартака. Потому с направлением проблем нет, основные проблемы начинаются при переходе во взрослый футбол.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy
не ну это точно заговор
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sundance
привет, Андрей!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заремыч
Ответ Oleg Olegov
Да, а Александр Васильев это мужик из Сплина, сын ведущего Модного Приговора.
Хаха, точно
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шатанледс 12
🤡 Егорову-отцу привет!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Ковид 07.10.52
Еще раз переставили кровати в "публичном доме"...изобретатели велосипедов...
Теперь Зобнин и Медина соседи?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Егор
Ответ Jovana Jovičić
Насколько я в курсе, Зенит и Краснодар сейчас собирают все молодежные и юношеские первенства, даже у Локомотива и Спартака. Потому с направлением проблем нет, основные проблемы начинаются при переходе во взрослый футбол.
Буквально в позапрошлом сезоне в топ-3 не было ни Зенита, ни Краснодара в молодежной лиге - в контексте молодежек это все еще актуальные результаты. И что значит "даже у Спартака и Локо"? Вы просто таблицу U-19 посмотрели 22-23 что ли?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заремыч
Ответ Спартак сила
развалят зеньку
Даже не удивляют всякие влажные мечты от розовых, о крахе Зенита. Но чем больше мечтают тем хуже дела в борщивике.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PsichoEscape
Ответ .ru
систематизация и упорядочение процесса выработки коллегиальных решений, а также обеспечение «большего горизонта планирования и большей вовлеченности управленцев в деятельность клуба... чем размытей формулировка тем размытей ответственность...
Просто москвичам такое тяжело даётся. Привыкли, что один владелец или его сожительница всё решают.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Ответ KKA
Погорелов в шубе на правлении будет хорошо смотреться )
Это его брат, по идее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KKA
Погорелов в шубе на правлении будет хорошо смотреться )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
abdulakushev@yandex.ru
Андрей Сергеевич будущий президент клуба.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Интересно, в чем именно заключается работа Васильева и его подчиненных. То есть, из названия понятно в общих чертах, но интересно на практике. Без шуток, особенно в плане защиты информации
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Ответ Gornostaev
Комментарий удален пользователем
Для нас это действительно что то новое. Но в АПЛ в клубах может быть главный тренер, а может быть менеджер, там эти понятия четко разграничивают. Все зависит от зоны ответственности и влияния. Видимо если упрощать и искать аналогии, то теперь Семак не ГТ, а именно менеджер с более широким функционалом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ jss
Погугли, зачем нужен совет директоров в компаниях, что из идиотские вопросы?
речь шла о конкретном подразделении, а не про совет директоров. Прежде чем обвинять в такой форме, неплохо было бы бы прочитать мои слова
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заремыч
Ответ Grishkevich
Медведев и на этой должности еще зп получает😂
Наш поспел, везде пострел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael_the_creator
Ответ Заремыч
Алексей Пак, это не тот которому Кокорин стулом приложился?
Пак Джи Сун
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрос Кот
Девять человек на сундук мертвеца ( деньги за трансфер Малкома), йо хо хо и бутылка рома!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Ермаков
коллегиально,, киса,,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rt Simpson
Ответ Burel
А Кукуян и Грозовский
Про убитую Нечаеву не хочешь поговорить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий