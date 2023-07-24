Аршавин, Семак, Медведев и еще 6 человек вошли в состав правления «Зенита»

«Зенит» объявил о включении Андрея Аршавина в состав правления клуба.

«В него вошли девять человек: председатель правления , главный тренер , заместитель генерального директора – исполнительный директор Максим Погорелов, директор юридического департамента Олег Задубровский, заместитель генерального директора по безопасности и защите информации Александр Васильев, заместитель генерального директора по инфраструктуре Владимир Литвинов, директор по коммуникациям Жанна Дембо, директор коммерческого департамента Алексей Пак, заместитель генерального директора по спортивному развитию », – сказано в заявлении клуба.

Отмечается, что задачей новой структуры является систематизация и упорядочение процесса выработки коллегиальных решений, а также обеспечение «большего горизонта планирования и большей вовлеченности управленцев в деятельность клуба».

Ранее сообщалось, что Аршавин продолжит курировать молодежный сектор.