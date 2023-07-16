Мендеш предлагал «ПСЖ» Феликса. Парижане отказались и сосредоточены на запросах Энрике

«ПСЖ» не захотел подписывать Жоау Феликса.

Как передает Notícias ao Minuto со ссылкой на L’Equipe, агент , чье влияние на президента парижан постепенно растет, предлагал ему приобрести нападающего « ».

Глава клуба не планирует договариваться о трансфере португальца. Сейчас « » сосредоточен на том, чтобы удовлетворить кадровые запросы , нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что сам Феликс хочет перейти в состав чемпионов Франции, но они с ним еще не связывались.