Мендеш предлагал «ПСЖ» Феликса. Парижане отказались и сосредоточены на запросах Энрике

Теги ПСЖ Атлетико лига 1 Франция возможные трансферы Жорже Мендеш Луис Энрике Нассер Аль-Хелайфи агенты Жоау Феликс Футбол

«ПСЖ» не захотел подписывать Жоау Феликса.

Как передает Notícias ao Minuto со ссылкой на L’Equipe, агент Жорже Мендеш, чье влияние на президента парижан Нассера Аль-Хелайфи постепенно растет, предлагал ему приобрести нападающего «Атлетико».

Глава клуба не планирует договариваться о трансфере португальца. Сейчас «ПСЖ» сосредоточен на том, чтобы удовлетворить кадровые запросы Луиса Энрике, нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что сам Феликс хочет перейти в состав чемпионов Франции, но они с ним еще не связывались.

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8 комментариев

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Манковский
Ответ Эль Иберико
Источник мусорный. Давайте дождемся саги с Мбаппе, если он уйдет то шансы на подписание Феликса вырастают в разы.
Так и игрок мусорный.
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Фут.Боль
Ответ Никита Алексеев
Феликс хороший игрок, который вообще никак не вписывается в футбол Симеоне, это было понятно еще в 2019 году. Но его стоимость это главное препятствие
Он после Бенфики куда-то всписывается вообще?
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0
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Эль Иберико
Источник мусорный. Давайте дождемся саги с Мбаппе, если он уйдет то шансы на подписание Феликса вырастают в разы.
+1
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BZB
Феликс всем все доказал. Величайший провал матрасов.
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Hans Castorp
В Челси неплохо смотрелся , по крайней мере по тем матчам что я видел , правда были проблемы с реализацией. Он обычно старается сразу вперед играть , без 67 передач назад и поперек , так что для Энрике вряд ли подойдет
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Эль Иберико
Ответ Манковский
Так и игрок мусорный.
Смешно слышать подобные заявления от манка )
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takehiko
Ответ Фут.Боль
Он после Бенфики куда-то всписывается вообще?
в Челси смотрелся неплохо
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