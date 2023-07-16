Мендеш предлагал «ПСЖ» Феликса. Парижане отказались и сосредоточены на запросах Энрике
«ПСЖ» не захотел подписывать Жоау Феликса.
Как передает Notícias ao Minuto со ссылкой на L’Equipe, агент Жорже Мендеш, чье влияние на президента парижан Нассера Аль-Хелайфи постепенно растет, предлагал ему приобрести нападающего «Атлетико».
Глава клуба не планирует договариваться о трансфере португальца. Сейчас «ПСЖ» сосредоточен на том, чтобы удовлетворить кадровые запросы Луиса Энрике, нового главного тренера.
Ранее сообщалось, что сам Феликс хочет перейти в состав чемпионов Франции, но они с ним еще не связывались.
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