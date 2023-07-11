«ПСЖ» готов на все ради продления контракта с Мбаппе. Клуб может увеличить Килиану зарплату и прописать продажу в 2024-м

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» не отказывается от намерения продлить контракт с Килианом Мбаппе.

Как утверждает RMC Sport, руководство парижан готово рассмотреть любые варианты, способные помочь убедить форварда не уходить свободным агентом в 2024 году.

В клубе считают, что пролонгация договора до 2025-го была бы оптимальным решением для обеих сторон. Футболист получил бы все причитающиеся ему деньги, а клуб заработал бы на его продаже.

Активация опции продления контракта на год, заключение нового соглашения, в том числе с пересмотром финансовых условий в пользу игрока и включением пункта о его продаже в 2024-м, – «ПСЖ» готов обсуждать любое решение.

Руководство хочет поскорее пообщаться с представителями нападающего, но пока встреча не запланирована.

Боссы парижан рассчитывают повлиять на Мбаппе через Зиада Хаммуда, хорошего знакомого Нассера Аль-Хелайфи (президента «ПСЖ»). 44-летний менеджер в ближайшее время будет назначен исполнительным директором компании KEWJF, которой принадлежат имиджевые права футболиста.

Карьерой Мбаппе рулит мама. Давала 200 евро в месяц, когда он зарабатывал полмиллиона

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49 комментариев

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Ophiomorph
Как же ПСЖ унижается из-за Черепахи.
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ПравдоРуб
Позорище
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Demyan Grachev
хочу увидеть как шейхи встают на колени перед пресмыкающимся)))
+13
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LinkLin
Ультиматумы ПСЖ - не продлишь контракт, повысим зарплату.
+7
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Ovi174
Сами черепаху избаловали и продолжают еще больше унижаться!
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Marina_Greta
Ответ Olympiq
Зачем так унижаться перед Мбаппе, пускай идет куда хочет, скатертью ему дорога. Насильно удерживать не лучшее решение
Вот и я не поняла.. У них есть деньги, чтобы купить замену, того же Осимхена, Кейна.. Да Мбаппе крутой игрок, но они больше потратят на него денег и всяких бонусов, чем он им даст в ответ на поле... Наверняка он уже уйти задумал.
+6
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Olympiq
Зачем так унижаться перед Мбаппе, пускай идет куда хочет, скатертью ему дорога. Насильно удерживать не лучшее решение
+3
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+3
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Marcus-light
Каждый год готовы на всё?
+2
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Edwin_Hubble
Ответ Человек1991
100 лимонов подписной бонус и 100 лимонов чистыми ЗП и думаю не устоит Мбаблопе )
Поллярда
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CHELSEA_2008
Сколько бы не повышали всё равно будет меньше чем у Месси было в Барселоне. 😃
+1
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Farhat Sabitov
Ну вот, вновь развели мешка на бабки.
Немного позаигрывали с Реалом (типа мечта всей жизни и трофеи важнее всего) и выдоили очередной более жирный оферт.
+1
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Olympiq
Ответ Marina_Greta
Вот и я не поняла.. У них есть деньги, чтобы купить замену, того же Осимхена, Кейна.. Да Мбаппе крутой игрок, но они больше потратят на него денег и всяких бонусов, чем он им даст в ответ на поле... Наверняка он уже уйти задумал.
Вот вот, пусть продаст Мбаппе а на вырученные деньги могут купить Осимхена, он пришел бы ко двору парижанам, Кейн тоже хороший вариант, но он возрастной
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Кашшай Чакырович
Может наследным принцем Катара его сделают ))
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LinkLin
Ну наконец-то деньги, а то я не пойму, вроде новости про Мбаппе... Душить мечту каждый год не дешево стоит. Душа болит, дайте парню больше зп и бонус.
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Манковский
Черепаха на клубном уровне ничерта не выиграла к 25 годам. Заверните в коробку это чудо и оставьте у помойки.
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Варлампий Варлампий
я бы на месте негра потребовал передать не менее 50% акций клуба и затем только, возможно, подумать о снисхождении и поиграть еще чутка
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Драпежник
Да не уйдет никуда Мбаппе в этом сезоне. Получит новый контракт и до следующего лета все успокоятся.
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justbored
"готов на всё" - ПСЖ как "подставить свою ####"))
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Pavel Harriss
жесть) как же жалко это все выглядит
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v.belorussky
Лол, ну в чём проблема продать сейчас за адекватные деньги?

Тем более, что Энрике всё равно новый проект будет строить.
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Dinamik1
Создайте новую ленту Мбаппе и не далекие и выносите им мозги.
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Руслан Туаев
Ответ Olympiq
Зачем так унижаться перед Мбаппе, пускай идет куда хочет, скатертью ему дорога. Насильно удерживать не лучшее решение
Может, опять политика замешана. Макрон вполне мог с шейхами перетереть на этот счёт. Все же покупка ПСЖ шейхами изначально была политизирована отчасти. Полагаю, эта ниточка к политике до сих пор существует :)
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Marina_Greta
Ответ Olympiq
Вот вот, пусть продаст Мбаппе а на вырученные деньги могут купить Осимхена, он пришел бы ко двору парижанам, Кейн тоже хороший вариант, но он возрастной
Вот именно... да даже пару сезонов тот же Кейн принесёт пользу... Мбаппе сильно в прямом смысле слова ограбит ПСЖ

Жаль, что они так вцепились в него, хорошим это не кончится.
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Fierce
Современному футбольному миру обязательно нужна сага, которая за.бывает всех.
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R Kukhov
Через год он скажет, что уйдет бесплатно в 25м, шоу маст гоу он
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