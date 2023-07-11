«ПСЖ» готов на все ради продления контракта с Мбаппе. Клуб может увеличить Килиану зарплату и прописать продажу в 2024-м

«ПСЖ» не отказывается от намерения продлить контракт с Килианом Мбаппе.

Как утверждает RMC Sport, руководство парижан готово рассмотреть любые варианты, способные помочь убедить форварда не уходить свободным агентом в 2024 году.

В клубе считают, что пролонгация договора до 2025-го была бы оптимальным решением для обеих сторон. Футболист получил бы все причитающиеся ему деньги, а клуб заработал бы на его продаже.

Активация опции продления контракта на год, заключение нового соглашения, в том числе с пересмотром финансовых условий в пользу игрока и включением пункта о его продаже в 2024-м, – « » готов обсуждать любое решение.

Руководство хочет поскорее пообщаться с представителями нападающего, но пока встреча не запланирована.

Боссы парижан рассчитывают повлиять на через Зиада Хаммуда, хорошего знакомого (президента «ПСЖ»). 44-летний менеджер в ближайшее время будет назначен исполнительным директором компании KEWJF, которой принадлежат имиджевые права футболиста.

Карьерой Мбаппе рулит мама. Давала 200 евро в месяц, когда он зарабатывал полмиллиона