«ПСЖ» надеется, что ситуация с Мбаппе разрешится до японского турне. Кейна рассматривают как замену (As)

Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» надеется, что определенность относительно ситуации Килиана Мбаппе появится в июле.

Контракт француза действует до 2024 года. «ПСЖ» хочет, чтобы игрок продлил соглашение или ушел этим летом, а сам Килиан намерен провести в клубе еще один сезон.

Ожидается, что нападающий вернется в расположение парижской команды 17 июля, а через 5 дней «ПСЖ» отправится в турне по Японии. 

Как сообщает As, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи хочет, чтобы ситуация с Мбаппе разрешилась уже к этой дате. «ПСЖ» рассматривает вариант с трансфером форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в качестве замены Килиану.

Парижане планируют, что в случае ухода Мбаппе дебют Кейна за команду состоится уже в рамках японского турне. 

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peterson
Большинство пользователей спортс.ру тоже на это надеется
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tollie
Кейна - в ПСЖ.
Мбаппе - в Шпоры.
Промеса - в тюрьму!
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санжар Союз
Ответ Tollie
Кейна - в ПСЖ. Мбаппе - в Шпоры. Промеса - в тюрьму!
Путина в Гаагу!
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Ага, Кейн прям хочет в ПСЖ оказывается.
Он даже Баварию не пытается помочь в трансфере. А в ПСЖ тем более не перейдет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Гордость России
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Tollie
Кейна - в ПСЖ. Мбаппе - в Шпоры. Промеса - в тюрьму!
А тебя посадить на 3-х литровый баллон
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ Barca_mania
в итоге Килиан останется, Кейн перейдет в ПСЖ. ПСЖ выигрывает ЛЧ. Реал упускает Кейна(как и Холланда в прошлом году) и Мбаппе снова) Реал вылетает в сегунду:)
Единственный кто вылетии в сегунду по делу Негейры это бчк, а из ЛЧ по стандарту..
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca_mania
в итоге Килиан останется, Кейн перейдет в ПСЖ. ПСЖ выигрывает ЛЧ. Реал упускает Кейна(как и Холланда в прошлом году) и Мбаппе снова) Реал вылетает в сегунду:)
Мечтыыыыы, мечтыыыыы
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
ПСЖ единственные, кто могут удовлетворить запросы Леви так, что даже 140 миллионов может оказаться недостаточно. С другой стороны зачем Кейну Лига 1 на фоне АПЛ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гоша малахов
Неймар : 🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
кто как, но думаю Кейну ну уж точно в ПСЖ идти не стоит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Кейн в ПСЖ точно не пойдет, ему этот цирк не нужен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
Ответ Tollie
Кейна - в ПСЖ. Мбаппе - в Шпоры. Промеса - в тюрьму!
Спартак - в пердив!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Гордость России
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ atomio
Спартак - в пердив!
Тротил тебе в ж**у
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий