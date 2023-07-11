«ПСЖ» надеется, что ситуация с Мбаппе разрешится до японского турне. Кейна рассматривают как замену (As)
«ПСЖ» надеется, что определенность относительно ситуации Килиана Мбаппе появится в июле.
Контракт француза действует до 2024 года. «ПСЖ» хочет, чтобы игрок продлил соглашение или ушел этим летом, а сам Килиан намерен провести в клубе еще один сезон.
Ожидается, что нападающий вернется в расположение парижской команды 17 июля, а через 5 дней «ПСЖ» отправится в турне по Японии.
Как сообщает As, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи хочет, чтобы ситуация с Мбаппе разрешилась уже к этой дате. «ПСЖ» рассматривает вариант с трансфером форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в качестве замены Килиану.
Парижане планируют, что в случае ухода Мбаппе дебют Кейна за команду состоится уже в рамках японского турне.
Мбаппе - в Шпоры.
Промеса - в тюрьму!
Он даже Баварию не пытается помочь в трансфере. А в ПСЖ тем более не перейдет.