«ПСЖ» надеется, что определенность относительно ситуации Килиана Мбаппе появится в июле.

Контракт француза действует до 2024 года. «ПСЖ» хочет, чтобы игрок продлил соглашение или ушел этим летом, а сам намерен провести в клубе еще один сезон.

Ожидается, что нападающий вернется в расположение парижской команды 17 июля, а через 5 дней «ПСЖ» отправится в турне по Японии.

Как сообщает As, президент клуба хочет, чтобы ситуация с Мбаппе разрешилась уже к этой дате. « » рассматривает вариант с трансфером форварда « » в качестве замены Килиану.

Парижане планируют, что в случае ухода Мбаппе дебют Кейна за команду состоится уже в рамках японского турне.