Черчесов о победе над Испанией на ЧМ-2018: «Что‑то сделали для страны интересное! В тот месяц эмоции нас взяли, подхватили и как на волне несли»

Станислав Черчесов вспомнил победу над Испанией на ЧМ-2018.

Встреча 1/4 финала прошла пять лет назад – 1 июля 2018 года. В основное и дополнительное время матча в «Лужниках» команды сыграли вничью – 1:1, а в серии пенальти россияне были сильнее – 4:3. Решающий одиннадцатиметровый удар отразил носком бутсы вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Что‑то сделали для страны интересное! В тот месяц эмоций в стране было столько, что эти эмоции нас взяли, подхватили и как на волне несли!» – сказал бывший тренер сборной России, работающий в «Ференцвароше».

5 лет назад Россия победила Испанию. Это было прекрасно

