Черчесов о победе над Испанией на ЧМ-2018: «Что‑то сделали для страны интересное! В тот месяц эмоции нас взяли, подхватили и как на волне несли»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Ференцварош Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов вспомнил победу над Испанией на ЧМ-2018.

Встреча 1/4 финала прошла пять лет назад – 1 июля 2018 года. В основное и дополнительное время матча в «Лужниках» команды сыграли вничью – 1:1, а в серии пенальти россияне были сильнее – 4:3. Решающий одиннадцатиметровый удар отразил носком бутсы вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Что‑то сделали для страны интересное! В тот месяц эмоций в стране было столько, что эти эмоции нас взяли, подхватили и как на волне несли!» – сказал бывший тренер сборной России, работающий в «Ференцвароше».

5 лет назад Россия победила Испанию. Это было прекрасно
 

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4 комментария

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Jeicob Harlon
Буба ты лучше вспоминай кто был с вами в группе, и благодари инфрантино за этот шедрый подарок
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Дмитрий
Как та сборная Ямайки по бобслею на Олимпиаде 1988 года. Будем помнить этот факт до конца времен, ибо других не будет.
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ArEoN -_-
у меня в этот ден др был( ну и сегодня)
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Олег Мохов
эту одну восьмую теперь до апокалипсиса будут вспоминать
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