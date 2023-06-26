«Тебе здесь не рады, марселец. И мы дадим об этом знать». Глава фанатов «ПСЖ» – Люке Эрнандесу

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы болельщики Люка Эрнандес соцсети Футбол

Глава фанатов «ПСЖ» выразил недовольство в связи с возможным переходом Люки Эрнандеса.

Ранее сообщалось, что парижане близки к покупке защитника у «Баварии» за 35-40 млн евро.

«Тебе здесь не рады, марселец... И мы дадим об этом знать», – написал в инстаграме Ромен Мабиль, глава объединения болельщиков Collectif Ultras Paris, приложив к публикации скриншот новости о возможном переходе игрока в «ПСЖ».

Люка Эрнандес родился в Марселе, но большую часть карьеры провел в Испании. Он является воспитанником «Атлетико».

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31 комментарий

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wowsergio
Сказочные
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Roman Araslanov
Ну это же бред полный. Он во Франции (тем более за Марсель) ни разу не играл.
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Savardus
Глава фанатов ПСЖ по идее должен выглядеть как самый лютый хипстер на свете, в рубашке и кедах последних моделей, с ведром латте, накладными ногтями и татуировкой во всю спину "Глорихантер", обрамленной розами.

Нечего Эрнандесу бояться.
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T622222
Они никому не рады ))
+4
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Дмитрий
Ответ Savardus
Глава фанатов ПСЖ по идее должен выглядеть как самый лютый хипстер на свете, в рубашке и кедах последних моделей, с ведром латте, накладными ногтями и татуировкой во всю спину "Глорихантер", обрамленной розами. Нечего Эрнандесу бояться.
Еще у него должен быть любимый и они вместе придут если чо
+5
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Savardus
Ответ che kaif
Плюсики хочешь? Ты ошибаешься у ПСЖ есть фанаты это тебе не барса с туристами на стадионе
Конечно есть. Которые начали болеть за нее с приходом шейхов.
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Имя Фамилия
Collectif Ultras Paris это не все фаны ПСЖ, а лишь одна неадекватная группировка, которую на этом сайте форсят изо всех сил, чтобы очернить славное имя ПСЖ. А заголовок просто идиотский.
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Олег Попов
У них от арабских денег башня поехала!
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Имя Фамилия
Ответ Roman Araslanov
Ну это же бред полный. Он во Франции (тем более за Марсель) ни разу не играл.
Его отец играл.
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Blaumerc
как же ####### эти парижские обьединение истеричных фанатов.
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Глеб Глебыч
просто больные
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Собиратель хаоса
Во времена игроков-наемников в клубе, где главная звезда ежегодно вытирает ноги о клуб, припоминать человеку, где он родился, сильно🤡
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Mohnatiy
А вот это уже реальный бред. Ладно бы за "Марсель" пять сезонов отыграл, так нет, просто там родился...
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Молодой Френки
Для болельщиков ПСЖ нужен отдельный огнемет
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Axmat Cecenov
Думаю пока как Перес незапретить, им появляться на трибуне,они неперестанут так вести себя
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Jesse Boy
ну хоть с гостеприимством всё хорошо там
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Лагер
Когда их киданут катарцы будут рады всем, но будут смотреть в спину Лиона, Монако....
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Savardus
Глава объединения из трёх человек.
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justbored
Ответ Bavarec-Art
Что за клоуны) когда коту нечего делать он лижет шары
ну вообще-то обычно они это делают в целях гигиены и груминга. так что не надо обижать котов подобными сравнениями ))
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Артём Сергеев
Ответ Глеб Глебыч
просто больные
ну да,фаны псг такие
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