«Тебе здесь не рады, марселец. И мы дадим об этом знать». Глава фанатов «ПСЖ» – Люке Эрнандесу

Глава фанатов «ПСЖ» выразил недовольство в связи с возможным переходом Люки Эрнандеса.

Ранее сообщалось, что парижане близки к покупке защитника у «Баварии» за 35-40 млн евро.

«Тебе здесь не рады, марселец... И мы дадим об этом знать», – написал в инстаграме Ромен Мабиль, глава объединения болельщиков Collectif Ultras Paris, приложив к публикации скриншот новости о возможном переходе игрока в «ПСЖ».

родился в Марселе, но большую часть карьеры провел в Испании. Он является воспитанником «Атлетико».