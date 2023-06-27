Торрес требует 800 тысяч евро компенсации за убытки своей сети тренажерных залов в пандемию. Экс-игрок «Атлетико» подал иск против правительства Испании, дело рассмотрит Верховный суд

Фернандо Торрес через суд добивается компенсации за убытки своего бизнеса в пандемию.

По информации El Confidencial, бывший игрок «Атлетико» и сборной Испании намерен получить более 800 тысяч евро в качестве компенсации за убытки, понесенные принадлежащей ему сетью тренажерных залов New Fitness с марта 2020 года по май 2021 года, когда в Испании действовали ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Сообщается, что после того, как городской совет Мадрида отказал в выплате компенсации, компания Торреса подала в суд на правительство Испании. Дело будет рассмотрено в Верховном суде.

Торрес открыл сеть в 2013 году совместно с братьям Хавьером и Оскаром Мелендес. В 2019-м три зала принесли прибыль в размере более 100 000 евро, а из-за пандемии 2020-й сеть закончила с потерями в размере более 200 000 евро. Компания назвала ограничительные меры, принятые властями Мадрида, «непропорциональными», и теперь требует компенсировать соответствующие потери: почти 270 000 евро для центра в Аранхуэсе и порядка 600 000 евро для компании в целом, а также судебные издержки.