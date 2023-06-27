Торрес требует 800 тысяч евро компенсации за убытки своей сети тренажерных залов в пандемию. Экс-игрок «Атлетико» подал иск против правительства Испании, дело рассмотрит Верховный суд

Теги Атлетико Фернандо Торрес Ла Лига Сборная Испании по футболу бизнес кризис деньги коронавирус Футбол

Фернандо Торрес через суд добивается компенсации за убытки своего бизнеса в пандемию.

По информации El Confidencial, бывший игрок «Атлетико» и сборной Испании намерен получить более 800 тысяч евро в качестве компенсации за убытки, понесенные принадлежащей ему сетью тренажерных залов New Fitness с марта 2020 года по май 2021 года, когда в Испании действовали ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Сообщается, что после того, как городской совет Мадрида отказал в выплате компенсации, компания Торреса подала в суд на правительство Испании. Дело будет рассмотрено в Верховном суде.

Торрес открыл сеть в 2013 году совместно с братьям Хавьером и Оскаром Мелендес. В 2019-м три зала принесли прибыль в размере более 100 000 евро, а из-за пандемии 2020-й сеть закончила с потерями в размере более 200 000 евро. Компания назвала ограничительные меры, принятые властями Мадрида, «непропорциональными», и теперь требует компенсировать соответствующие потери: почти 270 000 евро для центра в Аранхуэсе и порядка 600 000 евро для компании в целом, а также судебные издержки.

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12 комментариев

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Kaka_GOAT
Фернандо Торрес в Ливерпуле - эталон нападающих
+11
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Михо
А что, так можно было?😃
+6
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ML26
Ответ Kaka_GOAT
Фернандо Торрес в Ливерпуле - эталон нападающих
База
+2
0
+2
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Андрей Иванов
А давайте теперь правительство подаст иск на таких бизнесменов-сколько человек заразилось в тренажерных и сколько правительство потратило на их лечение.Просто поражаешься иногда поступкам людей.
+1
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Михо
Ответ Golyaso
тоже есть бизнес в Испании?
Коронавирусные ограничения и связанные с ними убытки были только в Испании?
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Ришад Хайруллин
Тогда многие понесли убытки, если каждый начнёт с правительства деньги выпрашивать то оно разориться
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Golyaso
Ответ Михо
А что, так можно было?😃
тоже есть бизнес в Испании?
0
0
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savik-A.M.
Ответ Kaka_GOAT
Фернандо Торрес в Ливерпуле - эталон нападающих
Суарес , ранний Фаулер , молодой Оуэн и Старидж на пмке
0
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Witch64
Ответ Kaka_GOAT
Фернандо Торрес в Ливерпуле - эталон нападающих
Суарес лучше
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Kaka_GOAT
Ответ Witch64
Суарес лучше
Рядом не стоит
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