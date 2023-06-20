Грэм Сунесс: «У Райса за 204 матча 10 голов и 10 ассистов. Мы говорим об игроке за 100 млн фунтов. Топ-хавбеки делают все, что делает Деклан, плюс забивают и создают моменты»

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал Грэм Сунесс Джеймс Мэддисон Деклан Райс Футбол

Грэм Сунесс считает, что Деклан Райс может быть переоценен.

«Если вы ищете по-настоящему топового полузащитника, то, мне кажется, Райс не соответствует этому уровню, потому что он не владеет тонким пасом.

Он очень хороший парень, с ним здорово работать, он атлетичен и чувствует, откуда может исходить угроза. Эти черты центрального полузащитника у него есть. Он может занять правильную позицию для противостояния игрокам, которые хотят довести мяч до форварда, и отнюдь не каждый это умеет. У него это на уровне инстинктов.

Но чего ему не хватает, так это умных и тонких передач, когда он добирается до финальной трети поля. Думаю, он немного предсказуем, когда получает мяч.

Он сделает «Арсенал» сильнее. Но сможет ли он сам вырасти? Не уверен. Отдать последний пас умеет Мэддисон. Я не уверен, что Райс способен такому научиться.

Это не критика, просто мы говорим о том, кто стоит 100 млн фунтов. Я считаю, что у топовых полузащитников есть все то, чем обладает Деклан, плюс умение действовать тонко в верхней части поля. Они забивают и создают партнерам моменты.

А у Райса 204 игры, в них он забил 10 голов и сделал 10 ассистов», – отметил экс-тренер «Ливерпуля».

«Вест Хэм» отклонил предложение «Арсенала» на 90 млн фунтов по Райсу. Клуб оценивает игрока в 100 млн, считает условия выплаты бонусов трудновыполнимыми и ждет шагов «Сити»

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40 комментариев

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Yuriy Chistyakov
А у Бускетса вон вообще всего 20 голов за 800+ матчей. Днарь, получается.
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Самозанятый
Ответ Рим Мухаметшин
Какой идиот придумал судить игроков центра поля по гол+пас? Особенно это неуместно к опорнику. Бред
Можно не соглашаться, но человек как раз и объяснил, что по его мнению за 100 млн опорник должен не только разрушать. Такая позиция вполне имеет право на жизнь.
+39
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+35
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Рим Мухаметшин
Какой идиот придумал судить игроков центра поля по гол+пас? Особенно это неуместно к опорнику. Бред
+21
-8
+13
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Wekil Halylow
Ответ Рим Мухаметшин
Какой идиот придумал судить игроков центра поля по гол+пас? Особенно это неуместно к опорнику. Бред
Грэм Сунес.
+10
-2
+8
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Рим Мухаметшин
Ответ Yuriy Chistyakov
А у Бускетса вон вообще всего 20 голов за 800+ матчей. Днарь, получается.
Получается, элитный днарь)
+6
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Очки Дани Алвеса
У Райса такая цена просто потому что он играет в АПЛ. Таких Райсов, на мой взгляд, приличное количество в других чемпионатах. Сезон он выдал неважный, как и весь Вест Хэм. Статистика за всю карьеру у него действительно не вау, но это ж опорник. У кого из них статистика поражает? Сотня - чисто сломанный раздутый рынок.
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ganso 10
меня удивляет зацикленность британских клубов на своих брусков) неужели во франции или в германии нет таких атлетичных дровосеков, что они готовы по 70-80 фунтов за них выкладывать
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Трент 66
Ответ Yuriy Chistyakov
А у Бускетса вон вообще всего 20 голов за 800+ матчей. Днарь, получается.
Он там не только про голы и гп писал, если что.
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Stannis_Baratheon
Ответ Ман Сити
Маню взял более слабого Каземиро, которому скоро карьеру заканчивать за 70 лямов. Райс сильнее, англичанин, вся карьера впереди, так что он стоит точно 70+
Райс сильнее Каземиро. Мда, знатно у тебя фляга свистит
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<~Inter~>
Ответ Висита Эльмурзаев
игрок центра поля и должен этим заниматься, как Лэмпард, Де Брюйне, Модрич, Хави и т.д, у них дохрена голов и ассистоа
У Де Брюйне за спиной всегда были Родри или Фернандиньо, у Хави был Бускетс, у Модрича Каземиро итд. В Арсенале есть Эдегор который может раздавать тончайшие передачи и не нужно требовать лишнего от других игроков
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Сикарио
Я вообще хз, что это за нойнейм, сначала вообще думал про Ройса немецкого, а тут Райс какой-то дровосек.
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Костя Паркер
Лол, у Канте такая же статистика, и что теперь Нголо бездарь?
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ман сити фейк
Ответ ganso 10
меня удивляет зацикленность британских клубов на своих брусков) неужели во франции или в германии нет таких атлетичных дровосеков, что они готовы по 70-80 фунтов за них выкладывать
Знаешь, есть варианты? Он основной игрок сб Англии. Не так просто попасть нынче основу сборной Англии.
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ganso 10
Ответ <~Inter~>
А кто есть на эту позицию во Франции или Германии? К примеру Бавария ищет атлетичного опорника и у себя в чемпионате не видят достойных кандидатур
ну вот Дима Баринов в Локо прозябает, обойдется раз в десять дешевле
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<~Inter~>
Ответ ganso 10
меня удивляет зацикленность британских клубов на своих брусков) неужели во франции или в германии нет таких атлетичных дровосеков, что они готовы по 70-80 фунтов за них выкладывать
А кто есть на эту позицию во Франции или Германии? К примеру Бавария ищет атлетичного опорника и у себя в чемпионате не видят достойных кандидатур
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Felp
Ответ ganso 10
меня удивляет зацикленность британских клубов на своих брусков) неужели во франции или в германии нет таких атлетичных дровосеков, что они готовы по 70-80 фунтов за них выкладывать
Для заявки тоже паспорт нужен
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ман сити фейк
Ответ Очки Дани Алвеса
У Райса такая цена просто потому что он играет в АПЛ. Таких Райсов, на мой взгляд, приличное количество в других чемпионатах. Сезон он выдал неважный, как и весь Вест Хэм. Статистика за всю карьеру у него действительно не вау, но это ж опорник. У кого из них статистика поражает? Сотня - чисто сломанный раздутый рынок.
Не смотрел ты игру Райса я уверен в этом. Английской премьер лиге лучше из опорников только Родри. Может быть Каземиро. Остальные нервно курят в сторонке. Такого игрока ВХЮ должен продать за 40-50 лям? Фин возможности ВХЮ позволяет подписать за такие деньги игроков. Самый выигрышный вариант сохранение Райса для молобойцнв. Естественно они будут требовать больше и больше.
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glavredaktor
Ответ <~Inter~>
У Де Брюйне за спиной всегда были Родри или Фернандиньо, у Хави был Бускетс, у Модрича Каземиро итд. В Арсенале есть Эдегор который может раздавать тончайшие передачи и не нужно требовать лишнего от других игроков
Вообще если все здесь отписавшиеся ребята видели хотя бы пару игр Вестхэма, то поняли бы, что Райс не совсем опорник. Да, у Моейса он играет в опорной зоне. Но. Во первых в паре с Соучеком, а не единственным опорником (а это как бы немного другое нежели позиции Родри или Парти), а во вторых, а это вытекает из первого, реальный функционал Райса, что по скилам, что по фактически выполняемым функциям - восьмёрка аля бокс ту бокс. И вот как раз этой роли статистика слабовата, о чем и говорит Сунесс. Вон там Кертис Джонс в Ливерпуле за два последних месяца прошедшего сезона набил полуторагодовалую норму Раиса, про условного Гюндогана я вообще молчу.
Так что все верно он говорит. Усилит ли Райс Арсенал? Да. Но игрок центра поля (именно восьмерка, не чистый опорник) должен делать чуть больше чем делает Райс.
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алекс голудин
Ответ Рим Мухаметшин
То есть ты считаешь, что КДБ и Деклан - игроки одной позиции, одной задачи на поле? Райс - опорник. Сколько голов и ассистов у Каземиро?
Достаточно решающих голов, в Лч в том числе. И передачи Каземиро любой сложности давать умеет
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S. A.
Ответ ermol@y
Да не стоит он таких денег, тупо x2 наценка на бритиша в ПЛ. Условный Вальверде, Барелла имеют лучше скилы и стоят дешевле. Слишком распиаренный английскими медиа игрок
Барелла и Вальверде не чистые опорники
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Висита Эльмурзаев
Ответ Рим Мухаметшин
Какой идиот придумал судить игроков центра поля по гол+пас? Особенно это неуместно к опорнику. Бред
игрок центра поля и должен этим заниматься, как Лэмпард, Де Брюйне, Модрич, Хави и т.д, у них дохрена голов и ассистоа
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Cearvm
А я думал, что только в комментариях на спортсе не знают про опорников)
Вообще насчет тонкости пасов Райса с Сунессом можно согласиться. Но он ведь и не плеймейкер, а для развития атак забросами у него приличные передачи.
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Артур Азимов
Ответ Cearvm
А я думал, что только в комментариях на спортсе не знают про опорников) Вообще насчет тонкости пасов Райса с Сунессом можно согласиться. Но он ведь и не плеймейкер, а для развития атак забросами у него приличные передачи.
Иногда есть возможность даже из опорной зоны отдать голевую, но для этого нужно видеть поле глазами плеймейкера. Считаю, Сунесс прав на все 100%, кроме сомнений в развитии умений у Райса - стиль Арсенала требует это и Деклан, уверен, об это знает, если он так хочет именно в Арсенал.
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Илья Ворошилов
Ответ HoratioH
согласен полностью. бускетса великим считают исключительно в каталонии. как и альбу, как и пике, и других распиаренных и переоцененных
Слыхал про разыгрывающего опорника. ? Если бы не он , то Испания не вышла бы в 1/8 евро 2020
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Бабушка Бэтмен
Речь не только о голах и асистах но и о тонких передачах.
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