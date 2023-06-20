Грэм Сунесс: «У Райса за 204 матча 10 голов и 10 ассистов. Мы говорим об игроке за 100 млн фунтов. Топ-хавбеки делают все, что делает Деклан, плюс забивают и создают моменты»
Грэм Сунесс считает, что Деклан Райс может быть переоценен.
«Если вы ищете по-настоящему топового полузащитника, то, мне кажется, Райс не соответствует этому уровню, потому что он не владеет тонким пасом.
Он очень хороший парень, с ним здорово работать, он атлетичен и чувствует, откуда может исходить угроза. Эти черты центрального полузащитника у него есть. Он может занять правильную позицию для противостояния игрокам, которые хотят довести мяч до форварда, и отнюдь не каждый это умеет. У него это на уровне инстинктов.
Но чего ему не хватает, так это умных и тонких передач, когда он добирается до финальной трети поля. Думаю, он немного предсказуем, когда получает мяч.
Он сделает «Арсенал» сильнее. Но сможет ли он сам вырасти? Не уверен. Отдать последний пас умеет Мэддисон. Я не уверен, что Райс способен такому научиться.
Это не критика, просто мы говорим о том, кто стоит 100 млн фунтов. Я считаю, что у топовых полузащитников есть все то, чем обладает Деклан, плюс умение действовать тонко в верхней части поля. Они забивают и создают партнерам моменты.
А у Райса 204 игры, в них он забил 10 голов и сделал 10 ассистов», – отметил экс-тренер «Ливерпуля».
«Вест Хэм» отклонил предложение «Арсенала» на 90 млн фунтов по Райсу. Клуб оценивает игрока в 100 млн, считает условия выплаты бонусов трудновыполнимыми и ждет шагов «Сити»
Так что все верно он говорит. Усилит ли Райс Арсенал? Да. Но игрок центра поля (именно восьмерка, не чистый опорник) должен делать чуть больше чем делает Райс.
Вообще насчет тонкости пасов Райса с Сунессом можно согласиться. Но он ведь и не плеймейкер, а для развития атак забросами у него приличные передачи.