«Брайтон» подпишет вратаря «Андерлехта» Барта Вербрюггена. Им интересовались «МЮ» и «Бернли»
Вратарь Барт Вербрюгген продолжит карьеру в АПЛ.
«Брайтон» опередил «Манчестер Юнайтед» и «Бернли» в борьбе за подписание 20-летнего голландского голкипера.
Переговоры о переходе вратаря в «Брайтон», который занял шестое место в прошедшем сезоне АПЛ, находятся на финальной стадии.
Вербрюгген провел 17 матчей за «Андерлехт» в минувшем сезоне в чемпионате Бельгии. На его счету 8 матчей на ноль. Он пропустил 21 мяч.
С подробной статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.
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