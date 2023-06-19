«Брайтон» подпишет вратаря «Андерлехта» Барта Вербрюггена. Им интересовались «МЮ» и «Бернли»

Вратарь Барт Вербрюгген продолжит карьеру в АПЛ.

«Брайтон» опередил « » и «Бернли» в борьбе за подписание 20-летнего голландского голкипера.

Переговоры о переходе вратаря в « », который занял шестое место в прошедшем сезоне , находятся на финальной стадии.

провел 17 матчей за « » в минувшем сезоне в чемпионате Бельгии. На его счету 8 матчей на ноль. Он пропустил 21 мяч.

С подробной статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.