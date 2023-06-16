Глава «Локо» о Галактионове: «На нас отовсюду посыпалось: «ноунейм». Мы не можем ехать только на «зарубежных поездах», надо доверять нашим игрокам и тренерам»

Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о работе Михаила Галактионова.

Московский клуб во главе с 39-летним специалистом поднялся с 14-го на 8-е место в весенней части чемпионата Мир РПЛ.

– Вас удивило, насколько быстро добился результата? Все-таки он считается молодым специалистом, а опыт его работы в ограничивался «Ахматом» и «Пари НН».

– Мы не можем ехать вперед, говоря железнодорожным языком, только на «зарубежных поездах». Мы очень хотели и хотим, чтобы наш футбол развивался, а развиваться он может только в том случае, если нашим игрокам и специалистам будут доверять. То, что наши кафедры футбола, ВШТ, которую блестяще закончил Галактионов, существуют и работают, не ставится под сомнение.

Как говорит один из наших спортивных корифеев, мой хороший товарищ Евгений Гомельский: приехал иностранный главный тренер, привел иностранных помощников, физиотерапевтов, аналитиков, а когда закончили работать, собрали все компьютеры и чемоданы, закрыли двери – осталась пустота. В «Локомотиве», когда работал Марко Николич, мы договорились, что с ним продолжат работать наши специалисты. Таким образом мы получили определенное развитие. Но после прихода наших немецких… партнеров, российских специалистов не осталось.

Возвращаясь к Галактионову. Я видел его еще раньше, задолго до того, как о нем узнала футбольная общественность. В определенный период, на рубеже 2007–2008 годов, мы развивали центр образования «Чертаново». Школа в тот момент лежала на боку. Известная СДЮШОР, но на тот момент полностью утратившая свой профессиональный заряд. Нужно было ее поднимать, и было принято решение, что ее возглавит молодой и никому еще неизвестный . Так получилось, что с его назначением, к которому я имел непосредственное отношение, школа начала возрождаться. База улучшилась, при Сергее Собянине она получила стадион и развитие, появился интернат. Команда, которая потихоньку выросла из ребят этой школы, играла в ПФЛ, ФНЛ, была в шаге от РПЛ.

Я все это рассказываю к тому, что Галактионов не пропускал ни одного матча « », будучи тренером юниорской, а потом и молодежной сборной. Уверен, он ходил не только на «Чертаново». Михаил Михайлович – тот тренер, который много изучает, анализирует, общается со специалистами.

Познакомились мы давно, но последние годы не общались, потому что я напрямую не был связан с футболом. Но когда мне была поставлена задача вернуться, возглавить совет директоров « » и выправить ситуацию, я предложил на должность главного тренера именно Михаила Михайловича. Были еще кандидатуры. Но его опыт работы в клубах РПЛ, сборных командах, где он достиг приличного результата, плюс теоретические знания и рекомендации Михаила Гершковича, который принимал его экзамен в ВШТ, позволили нам с определенной степенью быть уверенными, что работа в «Локомотиве» у него получится. Сейчас уже можно сказать, что мы не ошиблись.

Извините за длинный ответ, но мне было важно дать полное объяснение, почему мы остановили выбор именно на Галактионове, почему были в нем уверены. Все это, считаю, сказать очень важно, потому что когда состоялось назначение, на нас отовсюду посыпалось: «ноунейм», «как можно назначать молодого в клуб с богатейшей историей» и так далее. Это – мой ответ всем, кто в нас не верил, – сказал Нагорных.