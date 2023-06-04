Мостовой о «Спартаке»: «Все «великолепно», как всегда. Немного расстроен поражением от «Крыльев». Не ожидал»

Александр Мостовой заявил, что расстроен поражением «Спартака» от «Крыльев Советов».

Красно-белые уступили со счетом 0:1 в матче 30-го тура Мир .

– Как оцените итоговое третье место «Спартака» по итогам завершившегося чемпионата России и серебряные медали ЦСКА?

– Скажу то, что и говорил в начале чемпионата: «Спартак» должен быть в тройке, а армейцы – одни из претендентов на призовые места.

В конечном итоге все так и произошло. Честно говоря, немного расстроен поражением «Спартака» от « ».

Не ожидал, что красно-белые могут проиграть. Что ж, у «Спартака», как всегда, все «великолепно».

– Не мог ли сказаться на исходе встречи в Самаре ход параллельного матча в Москве, где ЦСКА уже в первом тайме забил четыре безответных гола в ворота «Ростова» и снял все вопросы о судьбе серебряных медалей?

– Подозреваю, что это сыграло свою роль. Тем самым получился подарок «Крыльям Советов».

В результате «Факел», который показал хорошие результаты на финише сезона, примет участие в стыковых играх, – сказал бывший полузащитник « » .

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