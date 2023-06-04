Мостовой о «Спартаке»: «Все «великолепно», как всегда. Немного расстроен поражением от «Крыльев». Не ожидал»

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой заявил, что расстроен поражением «Спартака» от «Крыльев Советов».

Красно-белые уступили со счетом 0:1 в матче 30-го тура Мир РПЛ.

– Как оцените итоговое третье место «Спартака» по итогам завершившегося чемпионата России и серебряные медали ЦСКА?

– Скажу то, что и говорил в начале чемпионата: «Спартак» должен быть в тройке, а армейцы – одни из претендентов на призовые места.

В конечном итоге все так и произошло. Честно говоря, немного расстроен поражением «Спартака» от «Крыльев Советов».

Не ожидал, что красно-белые могут проиграть. Что ж, у «Спартака», как всегда, все «великолепно».

– Не мог ли сказаться на исходе встречи в Самаре ход параллельного матча в Москве, где ЦСКА уже в первом тайме забил четыре безответных гола в ворота «Ростова» и снял все вопросы о судьбе серебряных медалей?

– Подозреваю, что это сыграло свою роль. Тем самым получился подарок «Крыльям Советов».

В результате «Факел», который показал хорошие результаты на финише сезона, примет участие в стыковых играх, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

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7 комментариев

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psycho
очень адекватно, видать, ещё не успел заправиться
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avcgloronalduMU
пусть лучше своих клоунов из спам лиги критикует
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poolshh
Типа по последней фразе выходит, что Мостовой за Факел топит.
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Karl_Ivanovich
Раз в год и палка стреляет, и Мостовой правильный прогноз даёт, неожиданно адекватный анализ, но видимо и такое случается.
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mahurat
В этом и разница между Зенитом и Спартаком: Зенит в ненужной игре выигрывает, а Спартак в нужной (в первом тайме) - ложится.
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Konstantin Zorin
Царь прав, всё "офигенно"! Из всех аутсайдеров, Спартак весной выиграл только у Торпедо. Если б осенью не сделали задел, то ошивались бы сейчас в конце десятки.
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заслуженно заняли третье место, провалили весну!
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