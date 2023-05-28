«Аяччо» забыл игрока после матча с «Лансом», уехав на автобусе без него. Туре опоздал на несколько минут

Теги Ланс лига 1 Франция Аяччо ахахаха Бен Туре Футбол

«Аяччо» забыл своего игрока после матча, уехав на автобусе без него.

Когда форвард Бен Туре вышел на парковку после выездной игры Лиги 1 с «Лансом» (0:3), опоздав на несколько минут, он увидел, что команда уехала без него. Туре оказался на парковке у стадиона среди болельщиков «Ланса».

«Они забыли меня», – сказал футболист одному из болельщиков, который сфотографировал его.

Фото: twitter.com/TomEmyRuben

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38 комментариев

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llolishe
МЮшные когда-нибудь догадаются оставить Магвайа так
+90
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ОттоДракула
Надо было как в школе всех на пары делить, чтобы никто не потерялся) А если кому-то пары не хватило, то тот с тренером
+54
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Oleg Kolesnikov
Водитель автобуса: "Аяччо? Яниччо".
+40
-3
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Ohotn1k
блуждающий форвард
+19
0
+19
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CyberUnited
Ответ llolishe
МЮшные когда-нибудь догадаются оставить Магвайа так
Тогда останутся без холодных напитков в автобусе
+14
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Budabuda
Ответ ОттоДракула
Надо было как в школе всех на пары делить, чтобы никто не потерялся) А если кому-то пары не хватило, то тот с тренером
в СшА места в общественном транспорте ещё лучше делили)))))))
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+9
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Xm.md
Не расизм ли это?
+10
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Кирилл Голивец
Ответ Budabuda
надеюсь он не черный
он ивуариец, в профиле видно) и фамилия типичная африканская
+7
-1
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0mertas626
Ответ llolishe
Манчестер Сити тоже забыл Холланда заявить на матчи с Реалом
вы чем футбол вообще смотрите?
объем работы колоссальный выполнил Холланд, оттягивая на себя минимум двух сопернков. он задергал своими перемещениями-ускорениями защитников Реала
+6
-2
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uragan
Ответ Xm.md
Не расизм ли это?
7 негров одного не ждут.
+3
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a2wai
Бедняга.
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9_volk
"семеро одного не ждут"
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софочка
"Кевина нет"
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Liquidozz
Форвард попал в оффсайд
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Бен Гаан
Нарочно забыли. Правильно ✅
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Budabuda
Ответ Кирилл Голивец
он ивуариец, в профиле видно) и фамилия типичная африканская
noooooooooooo ну тогда это чистой воды...
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Мю забыл игрока обороны Магуайра на парковке: Они забыли меня: Заявил Гарри Магуайр смеющемуся фанату
Да тебе бы стендап устроить)
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Костя Кот
Ответ Газонокосильщик Хави
ееее а в сша это. а в сша то. еееее лишь в семье народов все было хорошо. а уж как бам люди записывались бам стоить и колыму поднимать весь запад завидовал.
ну ты и не да у мок
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ llolishe
МЮшные когда-нибудь догадаются оставить Магвайа так
Когда-нибудь догадаются продать этого бездаря лямов за 15. Покупатель найдётся
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Oleg Kolesnikov
Ответ artembabich666
*время интеллектуального юмора* Водитель автобуса высказался на тему этой ситуации: "Аячо? Аяничо."
Мы с тобой одновременно придумали эту нетривиальную шутку))
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Дядя Вадя
Ответ Кирилл Голивец
он ивуариец, в профиле видно) и фамилия типичная африканская
а что Белых ивуАрийцев не может быть? что за расизм
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Кашшай Чакырович
Клуб оставил ему сообщение беги Лола )))
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Предан Мадриду!!!
не увидели ночью в темноте, ничего страшного))
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OldRedWhite
Ответ Xm.md
Не расизм ли это?
100 % - ный без примеси !
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dreamstep
Эвра негодует.
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