«Аяччо» забыл игрока после матча с «Лансом», уехав на автобусе без него. Туре опоздал на несколько минут
«Аяччо» забыл своего игрока после матча, уехав на автобусе без него.
Когда форвард Бен Туре вышел на парковку после выездной игры Лиги 1 с «Лансом» (0:3), опоздав на несколько минут, он увидел, что команда уехала без него. Туре оказался на парковке у стадиона среди болельщиков «Ланса».
«Они забыли меня», – сказал футболист одному из болельщиков, который сфотографировал его.
Фото: twitter.com/TomEmyRuben
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