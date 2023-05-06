Карла III с коронацией поздравили сборная Англии, «МЮ», «Сити», «Арсенал» и другие клубы АПЛ

Клубы АПЛ и сборная Англии поздравили короля Великобритании Карла III с коронацией.

Сегодня в Вестминстерском аббатстве старший сын Елизаветы II, Чарльз, был возведен на британский престол как Карл III.

«Наши поздравления и наилучшие пожелания Его Величеству королю Карлу III и королеве-консорту [Камилле] в связи с их коронацией», – говорится в твите сборной Англии.

«Наши поздравления и наилучшие пожелания Его Величеству королю Карлу III и королеве-консорту в связи с их коронацией. Желаем тем, кто празднует, приятных выходных», – поздравил «Манчестер Юнайтед».

«Поздравляем Его Величество короля Карла III и королеву Камиллу с коронацией. В ознаменование этого события перед началом сегодняшнего матча прозвучит государственный гимн», – написали от «Манчестер Сити».

«Желаем Его Величеству королю Карлу III и королеве-консорту прекрасной коронации», – сказано в твите « ».

«Сегодня коронация короля и королевы-консорта. Незадолго до начала нашего матча игроки и официальные лица выстроятся вокруг центрального круга для исполнения нашего национального гимна «Боже, храни короля», – написал « ».

«Желаем Его Величеству королю и Ее Величеству королеве-консорту радостной и славной коронации», – говорится в поздравлении « ».

«Поздравляем Их Величества короля Карла III и королеву-консорт с коронацией!» – гласит запись в твиттере « ».

Фото: Gettyimages.ru/WPA Pool

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