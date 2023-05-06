Карла III с коронацией поздравили сборная Англии, «МЮ», «Сити», «Арсенал» и другие клубы АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм Манчестер Сити Фулхэм Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Политика история Карл Третий Футбол

Клубы АПЛ и сборная Англии поздравили короля Великобритании Карла III с коронацией.

Сегодня в Вестминстерском аббатстве старший сын Елизаветы II, Чарльз, был возведен на британский престол как Карл III.

«Наши поздравления и наилучшие пожелания Его Величеству королю Карлу III и королеве-консорту [Камилле] в связи с их коронацией», – говорится в твите сборной Англии.

«Наши поздравления и наилучшие пожелания Его Величеству королю Карлу III и королеве-консорту в связи с их коронацией. Желаем тем, кто празднует, приятных выходных», – поздравил «Манчестер Юнайтед».

«Поздравляем Его Величество короля Карла III и королеву Камиллу с коронацией. В ознаменование этого события перед началом сегодняшнего матча прозвучит государственный гимн», – написали от «Манчестер Сити».

«Желаем Его Величеству королю Карлу III и королеве-консорту прекрасной коронации», – сказано в твите «Арсенала».

«Сегодня коронация короля и королевы-консорта. Незадолго до начала нашего матча игроки и официальные лица выстроятся вокруг центрального круга для исполнения нашего национального гимна «Боже, храни короля», – написал «Тоттенхэм».

«Желаем Его Величеству королю и Ее Величеству королеве-консорту радостной и славной коронации», – говорится в поздравлении «Вест Хэма».

«Поздравляем Их Величества короля Карла III и королеву-консорт с коронацией!» – гласит запись в твиттере «Фулхэма».

Фото: Gettyimages.ru/WPA Pool

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79 комментариев

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TC@ER18
А. Мостовой: Меня никто не звал на коронацию...
+35
-1
+34
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<~Inter~>
Ответ Ноу криминалити
Дед на троне, что-то напоминает
Разница лишь в том, что в Англии у него формальная власть, а в России реальная
+43
-16
+27
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Двестик Двестик
Ответ <~Inter~>
Разница лишь в том, что в Англии у него формальная власть, а в России реальная
Ага, формальная.

Слетелись премьеры Канады, Австралии и стран поменьше, чтобы встать на колено и поцеловать руку -)
Дань традиции и, конечно-конечно, ничего более -))
+18
-7
+11
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Burel
что за средневековая дикость
+25
-16
+9
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AmanEsen
Ответ sprmn
почему кринж?
потому что вот это цирк с коронацией с громоздкими нарядами выглядит как кринж. Все понимаю, формальная должность, традиции и тд, но от этого не перестает выглядеть кринжово.
+17
-10
+7
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Дмитрий Иванов
Ответ Burel
что за средневековая дикость
Да, лучше же забыть о своих традициях и прошлом. Это всего лишь формальность, атрибут, дань традициям. Никто не обязывать уже молиться на короля как раньше
+10
-3
+7
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riverman1980
Ответ <~Inter~>
Разница лишь в том, что в Англии у него формальная власть, а в России реальная
Елизавета не менее 39 раз пользовалась правом вето. Назначаемый королевой генерал-губернатор в 1975 отправил в отставку премьер-министра Австралии вопреки воле австралийских избирателей. Это только то, что на поверхности.
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0
+6
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OldRedWhite
Страна , которая отказывается от своих традиций и идеалов по три раза за 100 лет - несомненно имеет полное право поучать и насмехаться !
Хотя бы с нашей помощью !
И на Спортсе )))
+14
-9
+5
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Фан Рубина
Ответ dm1959
Интересно, какой невежда в России решил переделать Чарльза в Карла?
Чтобы как в старом меме было, Карл.
+5
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alexis2020
Ответ Двестик Двестик
Ага, формальная. Слетелись премьеры Канады, Австралии и стран поменьше, чтобы встать на колено и поцеловать руку -) Дань традиции и, конечно-конечно, ничего более -))
Гораздо больше для Англии те же Уинстон Черчилль и Тони Блэр значат, чем королевская династия. У династии действительно формальная власть сейчас
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Монца 2023
Да он еле ходит уже этот Карл 3 🤭🤦‍♂️🤡...
+16
-11
+5
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Freund
Не нужно злословий.

70 лет мужик ждал этого момента. И дождался-таки. Можно за него только порадоваться.
+6
-2
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Evgeny Trifonov
Карл "три палки"
+6
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Kanan Jarrus
цирк какой-то с костюмами и масками
а на дворе 21 век между тем
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Вадим flanec
Хочется спросить Игоря Новикова, зачем эта новость на российском интернет-ресурсе? Да к тому же не имеющая к спорту отношения.
+12
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Sgi
Ответ Burel
что за средневековая дикость
Тебе не нравятся традиции ?… тебя тоже назвать дикарем ?
+2
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Игорь Климов
Ответ Ноу криминалити
Дед на троне, что-то напоминает
Ельцина?
+1
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<~Inter~>
Ответ Двестик Двестик
Ага, формальная. Слетелись премьеры Канады, Австралии и стран поменьше, чтобы встать на колено и поцеловать руку -) Дань традиции и, конечно-конечно, ничего более -))
Вы ещё скажите, что он какие-то политические решения принимает. По факту же Великобритания зарабатывает неплохие деньги на монаршей семье и плюс они помогают поддерживать хорошие отношения со своими бывшими колониями. И то думаю после смерти Елизаветы снова начнутся разговоры в бывших колониях о полном переходе к республиканской форме правления
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riverman1980
Ответ <~Inter~>
Так она эти решения принимает с подачи британского премьер-министра и своего правительства
Эти решения британский монарх принимает самостоятельно. Хочет прислушается к премьеру, хочет нет.
+1
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Двестик Двестик
Ответ <~Inter~>
Вы ещё скажите, что он какие-то политические решения принимает. По факту же Великобритания зарабатывает неплохие деньги на монаршей семье и плюс они помогают поддерживать хорошие отношения со своими бывшими колониями. И то думаю после смерти Елизаветы снова начнутся разговоры в бывших колониях о полном переходе к республиканской форме правления
А кто их принимает? -)

Нанятые богатейшими людьми мира управленцы, конечно, имеют право на каком-то уровне принимать самостоятельные решения. В рамках оговоренной генеральной линии.
Но в случае чего, богатейшие люди меняют управленцев на более удобных.

зы Вы ещё скажите, что Сунака выбрали себе британцы -)
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bellyashe
Ответ Теннисный абсолют
Наглосаксы - мерзкие Скоро будут короновать халифов))
золотое правило гласит: человек, использующий термин «англосаксы» (а тем более «наглосаксы») априори не очень адекватен.
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Burel
Ответ OldRedWhite
Страна , которая отказывается от своих традиций и идеалов по три раза за 100 лет - несомненно имеет полное право поучать и насмехаться ! Хотя бы с нашей помощью ! И на Спортсе )))
нет, все должны восхищаться самой кровавой династией в истории
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Борис_Бритва
Ответ Pb-SE
Куда ему до вечно молодых Андропова и Черненко.
Байдена?
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Sgi
Ответ Burel
нет, все должны восхищаться самой кровавой династией в истории
Казалось бы причем тут Плантагенеты, да?) а не причем ) это Виндзоры ) ты б историю поучил
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Druid22
Заслужил сынок, десятилетиями терпеливо ждал ухода мамашки. В средние века Тауэр, кинжал или яд давно решили бы дело.
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