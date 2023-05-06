Карла III с коронацией поздравили сборная Англии, «МЮ», «Сити», «Арсенал» и другие клубы АПЛ
Клубы АПЛ и сборная Англии поздравили короля Великобритании Карла III с коронацией.
Сегодня в Вестминстерском аббатстве старший сын Елизаветы II, Чарльз, был возведен на британский престол как Карл III.
«Наши поздравления и наилучшие пожелания Его Величеству королю Карлу III и королеве-консорту [Камилле] в связи с их коронацией», – говорится в твите сборной Англии.
«Наши поздравления и наилучшие пожелания Его Величеству королю Карлу III и королеве-консорту в связи с их коронацией. Желаем тем, кто празднует, приятных выходных», – поздравил «Манчестер Юнайтед».
«Поздравляем Его Величество короля Карла III и королеву Камиллу с коронацией. В ознаменование этого события перед началом сегодняшнего матча прозвучит государственный гимн», – написали от «Манчестер Сити».
«Желаем Его Величеству королю Карлу III и королеве-консорту прекрасной коронации», – сказано в твите «Арсенала».
«Сегодня коронация короля и королевы-консорта. Незадолго до начала нашего матча игроки и официальные лица выстроятся вокруг центрального круга для исполнения нашего национального гимна «Боже, храни короля», – написал «Тоттенхэм».
«Желаем Его Величеству королю и Ее Величеству королеве-консорту радостной и славной коронации», – говорится в поздравлении «Вест Хэма».
«Поздравляем Их Величества короля Карла III и королеву-консорт с коронацией!» – гласит запись в твиттере «Фулхэма».
Фото: Gettyimages.ru/WPA Pool
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Слетелись премьеры Канады, Австралии и стран поменьше, чтобы встать на колено и поцеловать руку -)
Дань традиции и, конечно-конечно, ничего более -))
Хотя бы с нашей помощью !
И на Спортсе )))
70 лет мужик ждал этого момента. И дождался-таки. Можно за него только порадоваться.
а на дворе 21 век между тем
Нанятые богатейшими людьми мира управленцы, конечно, имеют право на каком-то уровне принимать самостоятельные решения. В рамках оговоренной генеральной линии.
Но в случае чего, богатейшие люди меняют управленцев на более удобных.
зы Вы ещё скажите, что Сунака выбрали себе британцы -)